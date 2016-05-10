Как я училась не стесняться в магазине «Андрей» (18+)

Когда я рассказывала знакомым и подругам, что иду в «Андрей» на девичник, реакция была неоднозначной: «Ой, нет, это не для меня», «Возьми меня с собой в следующий раз». Самые ушлые сразу же спросили координаты и контакты. Забегая вперед, скажу, что записываться заранее — мудрое решение. Зал в магазине небольшой, поэтому на девичник могут попасть 10–15 человек. Просто мизерное количество с учетом, что проводятся пикантные встречи всего раз в месяц, в последнее воскресенье. А в Тюмени, на минуточку, 700 тысяч человек населения. Видимо, поэтому моя подруга попасть вместе со мной не смогла: «Мест нет». Да и сами организаторы признались, что в последний день поступило около десятка заявок на участие, но девушкам пришлось отказать.