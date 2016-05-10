Как я училась не стесняться в магазине «Андрей» (18+)

Тюменцам не нужно объяснять, на каких товарах специализируется эта сеть: те, кто жаждет разнообразия в сексуальной жизни захаживают сюда нередко. Однако сориентироваться в десятках и сотнях товаров для удовольствия непросто. Именно в этом помогают девичники и встречи для пар, которые проводят в «Андрее».
Когда я рассказывала знакомым и подругам, что иду в «Андрей» на девичник, реакция была неоднозначной: «Ой, нет, это не для меня», «Возьми меня с собой в следующий раз». Самые ушлые сразу же спросили координаты и контакты. Забегая вперед, скажу, что записываться заранее — мудрое решение. Зал в магазине небольшой, поэтому на девичник могут попасть 10–15 человек. Просто мизерное количество с учетом, что проводятся пикантные встречи всего раз в месяц, в последнее воскресенье. А в Тюмени, на минуточку, 700 тысяч человек населения. Видимо, поэтому моя подруга попасть вместе со мной не смогла: «Мест нет». Да и сами организаторы признались, что в последний день поступило около десятка заявок на участие, но девушкам пришлось отказать.
Девичники проходят в магазине «Андрей» на Орджоникидзе, рядом с водонапорной башней. Впорхнув в магазин, я встретила отполированный пол, сияющие витрины, на которых гордо стояли фаллоимитаторы и вибраторы всех мастей, белье «с дырочками в нужных местах» и много других любопытных товаров.
Встречали две девушки в униформе «светлый верх, темный низ» и молодой человек. С порога предложили снять верхнюю одежду и угоститься шампанским или соком. Я заметила, что большинство выбирало сок — то ли скромничали, то ли отказывали, потому что за рулем. Среди гостей были и нарядные барышни в сексуальных коротеньких платьицах — примерно так одеваются на настоящие девичники — и представительницы прекрасного пола в более расслабленных туалетах. Стояло три ряда стульев. Сначала я устроилась около длинного фаллоимитатора на последнем ряду, потом переместилась вперед, чтобы лучше видеть радующие глаз и тело устройства.
Однако главное здесь даже не видеть, а ощущать, поэтому всем гостям выдали по одной одноразовой перчатке. Странно, что только по одной, потому что так или иначе ты держишь прибор в одной руке, а другой ощупываешь, чтобы почувствовать воздействие.
Ведущая практически без прелюдии начала рассказывать по очереди о каждом из девайсов, потом пускала его по рядам, чтобы каждая могла прочувствовать вибрацию, ощутить прикосновения нежных материалов вроде силикона, гладкого металла, стекла и насладиться необычными ощущениями. «Прикладывайте к носику», — советовали продавцы.
Нас познакомили с вибропулями, вибробабочками, смазками на водной и силиконовой основе, виброяйцами.
«Язычок змеи — это не только вибратор, но и флешка, и может быть отличным подарком. Вы можете записать на него музыку или пожелания», — вещала консультант. Разыгралось воображение при описании виброяиц, управлять которыми можно на расстоянии до 10 метров. Пульт находится у мужчины, а где в этот момент само устройство — объяснять не нужно.
Но больше всего из представленных секс-игрушек меня удивили мультифункциональные вибраторы, предназначенные для стимуляции сразу нескольких эрогенных зон. Разные части таких устройств работали независимо друг от друга: внутри бегали металлические шарики, кончик затейливо извивался, а ушки у зайки, прикрепленного к основанию, тряслись и вибрировали. Выглядели такие устройства футуристично — прозрачные материалы, яркие цвета… Производители не забыли, что барышням нужно доставлять не только тактильное удовольствие, но и визуальное.
На встрече много говорилось о точке G и удовольствии, которое можно получить, если уделить ей внимание — нам показали немало игрушек, которые не оставят шанса не получить оргазм. Не обошли вниманием и вагинальные шарики, стимуляторы со всасывающими эффектами (например, набирающий популярность Womanizer), струйный оргазм. Однако консультанты не забывали говорить, что никакие игрушки не заменят живого мужчину, его нежных рук и страстных объятий.
В конце участниц ждал сюрприз — лотерея, на которой разыгрывался розовый зайчик — организаторы знают, как угодить девушкам. Видимо, до этого я совершала добрые дела особенно усердно, потому что оказалась самой удачливой среди примерно десятка девушек.
Я рекомендую побывать на девичниках и тем, кто считает себя опытным пловцом в море секса и эротических девайсов и устройств, и тем, кто только учится держаться на воде или неуверенно плавает по-собачьи. Уверена, что открытия на этой встрече будут у каждого, если только человек не секс-тренер и не секс-блогер, который тестирует все новинки.
Плюсы:
— дружеская, непринужденная, расслабляющая атмосфера;
— бесплатное участие;
— возможность задать любой вопрос и потрогать разные устройства;
— расширение эротического кругозора;
— скидки и подарки от магазина для участниц девичника;
— знакомство с реальным опытом других девушек (и их знакомых)
Минусы:
— описание секс-игрушек достаточно техничное, не хватает историй и отзывов покупателей;
— небольшое помещение может принять только 10–15 посетительниц;
Получить информацию о будущих девичниках и встречах для пар можно в группе магазина «Андрей» «ВКонтакте» — http://vk.com/andreymagazin