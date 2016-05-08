Можно ли заменить привычное питание сухими смесями?

Последнее время в социальных сетях можно встретить большое количество постов о продуктах Energy Diet, которые, якобы, помогают очистить рацион от вредной еды. NashGorod.ru узнал, насколько такой «сухой корм» может заменить классические продукты питания и готовы ли тюменцы на эксперименты со своим организмом.
Просто добавь молока
Если верить сайту Energy Diet, то в результате активного внедрения человека в природные процессы свойства натуральных продуктов изменились: «По оценкам нутрициологов, более половины населения земного шара испытывает состояние так называемого „клеточного голода“, которое связано не с низкой калорийностью пищи, а с хроническим дефицитом витаминов и минералов в организме».
«В природе не существует продуктов, где сочетались бы в нужных пропорциях все ингредиенты, необходимые человеку в дневном рационе — белки (растительные плюс животные), жиры, углеводы, витамины, минералы», — уверяют разработчики Energy Diet и предлагают заменить свое привычное питание на специальные сухие смеси. Разводим порошок с молоком и получаем суп, омлет или хлеб с пастой.
Если вы сомневаетесь в том, подходит ли вам такая система питания, то на сайте есть специальный калькулятор веса. Вне зависимости от того, какой результат вы получите (недостаточная масса, нормальная масса, предожирение, ожирение класса 1, 2 или 3) калькулятор посоветует вам перейти на питание Energy Diet, чтобы набрать необходимый вес, сохранить хорошую фигуру или скинуть лишние килограммы.
Примечательно, что рекламными лицами данной системы питания стали боксер, Костя Цзю, шоумэн Тимур Родригез, телеведущий Дмитрий Дибров.
Порошками сыт не будешь
По мнению профессора кафедры госпитальной терапии ТюмГМУ и главного внештатного специалиста диетолога департамента здравоохранения Тюменской области Елены Дородневой, питание человека не может ограничиваться лишь Energy Diet: «Помимо этих продуктов, должен быть грамотно сформирован иной рацион, который принимает человек. Он должен быть сбалансирован по жирам, белкам, витаминам. Только продукция Energy Diet не может использоваться, как основной источник питания. По крайней мере, это будет не физиологично».
Диетолог уверена, что питание с помощью этой или любых других аналогичных систем не может быть панацеей от лишнего веса.
«Опасность заключается в том, что эта система эффективна пока используется. Если пациент прекращает ее использовать, то есть опасность обратного набора массы тела: человек начинает есть обычные продукты и это снижает полученный результат. Нужно корректно формировать пищевое поведение, нормализовывать те пищевые привычки, которые у него есть».
В социальных сетях можно найти большое количество фотографий продукции Energy Diet, на которых виден ее состав. К примеру, в состав «Омлета со специями» входит яичный порошок, масло сои, ароматизаторы, цитрат калия, натрия хлорид, ацерола, сульфат железа, сульфат меди, цитрат цинка, глюконат марганца и другие компоненты.
«Этот продукт можно назвать низкокалорийными заменителями пищи. Но в таком омлете, в отличие от того, что приготовлен дома на плите, гораздо больше различных добавок, которые усиливают вкус или продляют срок хранения. Есть и плюсы, так и минусы, как и в любой индустриальной пище, — поясняет Елена Дороднева, — К тому же в современной диетологии есть тренд на максимальное использование ценностей обычных продуктов».
При этом диетолог отметила, что назвать Energy Diet безоговорочно вредным также нельзя.
«В принципе такие системы имеют свое право на существование. Там хороший и достаточно сбалансированный состав, имеются обязательные сертификаты. Белковые смеси, которым там предлагаются, могут использоваться как компонент коктейля, который будет заменять прием пищи, тем самым уменьшая энергетическую ценность рациона и приводя к снижению массы тела», — пояснила собеседница NashGorod.ru, уточнив, что использовать эту или другую аналогичную систему питания можно лишь после консультации со специалистами.
Сетевая диетология
«Часто натыкаюсь на подобное в „ВК“. Пишут, что это очень полезно и эффективно. А еще чаще встречаю посты о том, как можно заработать по 150 тысяч рублей в месяц, сотрудничая с подобными компаниями и предлагаю чудо-системы питания окружающим. Обычная сетевуха, ничего нового», — рассказала NashGorod.ru молодая мама Анна.
По ее словам, предложения о работе в подобных компаниях приходят от совершенно незнакомых людей: «Я сейчас нахожусь в декрете, часто оставляю комментарии в различных группах, посвященных уходу за детьми и так далее. Видимо по ним меня и „цепляют“ — начинают приходить сообщения с незнакомых аккаунтов о том, что я могу зарабатывать хорошие деньги для себя и своего ребенка, занимаясь поиском новых клиентов подобных компаний в интернете».
В социальной сети «ВКонтакте» посты с пометкой «Energy Diet» появляются каждые 15- 20 секунд. Многие из них содержат большое количество смайлов и обещаний скинуть от 5 до 15 кг за месяц. Некоторые из них содержат предложения о сотрудничестве.
Тюменка Ольга в шутку называет себя «жертвой диет» — желая сбросить лишние килограммы, она нередко пробует различные новые технологии. «Про Energy Diet слышала — ничего нового. Год назад пробовала подобную систему питания „Диета Елены Малышевой“ — потратила 30 тысяч рублей, но результатам осталась недовольна. Думаю, и на эту систему поведутся многие желающие быстро и без труда сбросить вес, но без физических нагрузок им явно не обойтись», — уверена Ольга.
Автор: Виталий Беспалов