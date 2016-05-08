Можно ли заменить привычное питание сухими смесями?

По ее словам, предложения о работе в подобных компаниях приходят от совершенно незнакомых людей: «Я сейчас нахожусь в декрете, часто оставляю комментарии в различных группах, посвященных уходу за детьми и так далее. Видимо по ним меня и „цепляют“ — начинают приходить сообщения с незнакомых аккаунтов о том, что я могу зарабатывать хорошие деньги для себя и своего ребенка, занимаясь поиском новых клиентов подобных компаний в интернете».