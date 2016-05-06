«Не пущу!»: В каком возрасте ребенок может быть самостоятельным?

Татьяна солидарна с психологами и также считает, что все дети растут и развиваются по- разному: «Кого-то и в 12 лет можно отправить в другой город, а кто-то и в 16 лет еще к этому не готов. Когда мой старший сын учился в 9 классе, мы с ним ездили в Москву, и я отпускала его одного гулять по городу, на экскурсии. Переживала, конечно. Но, с другой стороны, если постоянно думать, что с ребенком что-то случится, то оно и произойдет», — уверена собеседница NashGorod.ru, -«В детстве я сама два раза тонула, когда оставалась без присмотра родителей. Причем один из этих случаев был, когда я находилась в пионерском лагере. Поэтому никогда не угадаешь, что и где может произойти».