«Не пущу!»: В каком возрасте ребенок может быть самостоятельным?

Недавний случай в Тобольском районе, когда восьмилетний мальчик решил самостоятельно поплавать на лодке и утонул в реке, заставил многих родителей задуматься о том, в каком возрасте ребенок может находиться без присмотра взрослых.
NashGorod.ru узнал, совпадают ли мнения психологов с тем, что на этот счет думают заботливые мамы.
Свобода маленькими порциями
Психолог Сания Биккина уверена, что до определенного возраста дети не могут даже представить себе, что с ними может произойти что-либо ужасное. «В 5–6 лет дети только начинают понимать феномен смерти. До этого момента они даже не представляют, что могут погибнуть. Когда дети шантажируют родителей тем, что бросятся под машину, то не понимают, что это финал. Они думают, что родители испугаются, будут похороны, а потом все, как было раньше. Конечность жизни ими не ощущается», рассказала NashGorod.ru психолог, — Но даже после этого возраста дети не сразу начинают понимать, что могут умереть, а связывают смерть с тем, что может произойти с другими. Это страх потери».
Несмотря на это, не нужно мешать ребенку взрослеть и становиться самостоятельным. «Есть элементарное психологическое созревание. Это происходит не в один момент, а постепенно. И свободу детям нужно давать постепенно. Год за годом ребенок должен получать все больше и больше ответственности. Но она должна быть такой, чтобы ее можно было контролировать. Вроде ребенок делает все сам, но родители находятся на чеку», — советует психолог.
Рассуждая об опыте западных стран, Сания предостерегла российских родителей от скоропалительных выводов: «Во многих странах детей до 12 лет по закону нельзя оставлять без присмотра взрослого. Иногда это кажется перебором и может быть неудобно родителям. Но отчасти я понимаю, что это правило действительно защищает детей. Оставаясь один, ребенок может не сразу понять, как следует реагировать на чрезвычайную ситуацию, например, пожар».
«Оценить то, готов ли ребенок самостоятельно добираться до школы, можно пронаблюдав, что ребенок делает сам, а что за него делают родители. И если чаша весов перевешивает в сторону родителей, то для начала надо передать часть ответственности ребенку за домашние дела, за его учебу и т.д», — рассказала NashGorod.ru руководитель психологического центра «Маяк» психолог Екатерина Громова, — «Формирование самостоятельности должно проходить системно во всех направлениях. Не стоит отправлять ребенка в школу одного, предварительно завязав ему шнурки. Если дети опекаемы и за них все делают мамы и бабушки, то им бывает сложно самостоятельно учиться в классе без родителей, а уж гулять одним тем более. Но если ребенок по своему характеру обладает, например, лидерским качествами, то опека родителей не просто мешает ему, а отдалят его от них. Взрослея, он может перестать прислушиваться и делать вопреки, завладевая пространством и правом решать самому».
По словам Екатерины, для того, чтобы научить ребенка ходить в школу, нужно оценить готовность ребенка и родителей отпустить его: «Для этого надо передать ответственность за него самому ребенку, но делать это надо постепенно. Например, провожать просто до школы, а в школе ребенок переодевается сам, через какое-то время провожать только до середины пути. Важно проверить его ориентирование на местности. В этом поможет карта, составленная совместно с ребенком, или игра „Внимание“: „Нужно увидеть по дороге в школу три разных дерева, все красное или дома в 9 этажей“. Классическая игра в прятки тоже формирует ориентирование на местности».
Ограждать ребенка от опасностей тоже нужно с умом: «Некоторые заперты лучше дифференцировать, например, по поводу незнакомцев. „С теми, кто к тебе подходит, говорить и ходить не надо, уходить ты можешь только с мамой или папой. В случае если ты заблудился, ты можешь поговорить с незнакомым, чтобы спросить дорогу, лучше это делать в местах скопления людей“. В младшем дошкольном возрасте подобное надо повторять часто, чтобы это принялось как социально-приемлемое поведение. И кроме напоминаний всегда нужно самому родителю поступать так, как учите ребенка», — поделилась собеседница NashGorod.ru
Сыновья Татьяны уже преодолели отметку в 18 лет. Вспоминая о своем детстве и детстве своих детей, многодетная мать отмечает разительные перемены: «Когда мне было восемь лет, то я спокойно самостоятельно передвигалась по небольшому городу, в котором тогда жила, на автобусе. Сама ходила на прием к врачу в поликлинику. Другого выхода не было: родители работали за городом с 6 до 18 часов. В 90-е годы, когда я воспитывала своих детей, ситуация была уже совсем другая. Первое время до школы приходилось провожать. Но у нас в семье была такая возможность. Во многих семьях этого не было — ключ на шею и вперед, целый день первоклассник предоставлен сам себе».
Татьяна солидарна с психологами и также считает, что все дети растут и развиваются по- разному: «Кого-то и в 12 лет можно отправить в другой город, а кто-то и в 16 лет еще к этому не готов. Когда мой старший сын учился в 9 классе, мы с ним ездили в Москву, и я отпускала его одного гулять по городу, на экскурсии. Переживала, конечно. Но, с другой стороны, если постоянно думать, что с ребенком что-то случится, то оно и произойдет», — уверена собеседница NashGorod.ru, -«В детстве я сама два раза тонула, когда оставалась без присмотра родителей. Причем один из этих случаев был, когда я находилась в пионерском лагере. Поэтому никогда не угадаешь, что и где может произойти».
Мама 15-летнего сына и 12-летней дочери Ольга считает, что не нужно стесняться опекать своих детей: «Мы живем в эпоху жестокости и безнаказанности. Мои дети часто ругают меня за мои звонки на сотовые, но совершенно напрасно. Да, я хочу знать, где они находятся и с кем. И ночевать у друзей, путешествовать в другие города им еще рано».
По ее словам, свободу надо заслужить поступками, а не датой рождения: «Если подросток и в 17–18 лет остается ветреным ребенком, то к чему говорить о том, что он уже взрослый и сам решает, что, как и когда ему делать? Психологи говорят разное, это их работа. Но не думаю, что они сами наплевательские относятся к своим детям». С такой позицией в корне не согласна молодая мама Анна: «В интернете можно увидеть, как мамаши пишут „Вот мы закончили школу. Теперь мы пошли в армию“, рассказывая о своих сыновьях. Это смешно. Надо уметь отпускать ребенка, позволить ему, стать взрослым. Иначе есть шанс вырасти безответственного оболтуса».
«Не думаю, что мы живем в какое-то особое время. Просто стало больше информации о том, что происходит вокруг. Когда мой сын подрастет, то, думаю, лет в 8–9 он уже будет в состоянии ездить в автобусе. Ничего смертельного в этом не вижу», — уверена Анна.