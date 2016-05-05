Весеннее обострение? Тюменцы в соцсетях пишут о странных соседях

«Они явно приносят только вред. Сколько раз видела, как она и бутылки била, и арматуру притаскивала на проезжую часть, поедет человек на авто и повредит его. Да и вообще, мало ли, что у нее на уме. Сколько раз ее забирали, и все равно выпускают. Вот только не пойму, для чего? Пока что-нибудь серьезное не учудит?», — не скрывает эмоций Надежда.