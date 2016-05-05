Весеннее обострение? Тюменцы в соцсетях пишут о странных соседях

Снимки, на которых видно, как немолодая женщина развешивает вещи на деревьях, появлялись в социальных сетях уже несколько раз. Жителям Войновки странная дама знакома, в комментариях они пишут о ее эксцентричном поведении. По словам интернет-пользователей, женщина регулярно развешивает на деревьях одежду, иногда просто раскидывает вещи, собирает мусор и бутылки, кидает их на дорогу, ругается матом на прохожих. «Кричит, что все наркоманы, все уроды, достали ее», — пишут тюменцы.
«Эта женщина больна. Она каждый раз ходит, кричит и вещи с бутылками на дорогу кидает. Муж умер, сын — наркоман, говорят, вот и свихнулась», — отмечает Эльнара.
Одни пользователи соцсетей пытаются шутить и острить по поводу происходящего на Войновке, некоторые горожане в комментариях жалеют несчастную женщину, однако немало людей считают, что таких городских сумасшедших стоит изолировать от общества.
«Они явно приносят только вред. Сколько раз видела, как она и бутылки била, и арматуру притаскивала на проезжую часть, поедет человек на авто и повредит его. Да и вообще, мало ли, что у нее на уме. Сколько раз ее забирали, и все равно выпускают. Вот только не пойму, для чего? Пока что-нибудь серьезное не учудит?», — не скрывает эмоций Надежда.
Об еще одном странном гражданине также несколько раз писали в социальных сетях разные люди. В районе Маяка мужчина, судя по комментариям, немолодой, повесил у себя на балконе плакат «Травят газом соседи наркоделы», а также вырезанное из бумаги слово «банда».
Можно было бы подумать, что таким способом бдительный гражданин сообщает о происходящих по соседству преступлениях, однако скорее напрашивается вывод о том, что человек не в себе. Кроме плаката, мужчина вывешивает еще и белый «флаг» со словом «травят».
Жители дома жалуются на «замечательного соседа» и поясняют ситуацию.
«На соседнем балконе висит кондиционер. Видимо, его недавно заправили! Мужчина с белым флагом высовывается из окна своего балкона и выкрикивает нецензурную брань на „любимых“ соседей, которые его травят газом, на людей, идущих по улице, на машины, которые стоят на парковке!», — рассказывает Ольга.
«Я соседка через квартиру! Мужчина со справкой, помимо флага он постоянно долбит в двери, орет в подъезде, с балкона орет. Вызывает в любое время дня и ночи на всех ближайших соседей милицию или госнаркоконтроль. Походы к участковому всех соседей по очереди ни к чему не приводят, а мне с сыном страшно на лестничную площадку выйти. „Весеннее обострение“, — объясняет участковый», — отмечает Яна.
Как можно понять по комментариям, каких-то мер по утихомириванию соседей со странностями не принимается. Возможно, правоохранители не видят в их действиях состава правонарушения. Действительно, «городские сумасшедшие» по сравнению с солевыми наркоманами, которые бегают голыми и крушат все на своем пути, кажутся достаточно безобидными. Во всяком случае, до тех пор, пока от странных выходок чудаков никто всерьез не пострадает.