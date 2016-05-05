Как сделать уютным съемное жилье

Если в предложенной квартире некрасивый пол, то можно прикупить или сделать самостоятельно (ведь хэнд-мэйд по-прежнему в моде) один или несколько ковриков, приобрести можно и кусок напольного покрытия. Такое удобство не только сделает пол теплее, но и закроет все трещины, пятна и несовершенства пола. К тому же их легко взять с собой на новое место жительства.