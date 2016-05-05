Как сделать уютным съемное жилье

Весна — время любви. Именно весной некоторые молодые пары принимают серьезное решение — съехать от родителей в отдельную квартиру, чаще всего, арендованную. Сегодня в Тюмени сдают в аренду более 3 тысяч квартир. Как обустроить съемную жилплощадь без ремонта и огромных трат? Порассуждаем.
Не каждый арендатор готов делать ремонт в съемном жилье — это не только хлопотно, но и затратно. И, если нет такой договоренности с владельцем жилья, лучше даже не пытаться навести свой «марафет» в чужой квартире. Но привнести в нее частичку себя можно и даже нужно.
Безусловно, если вам досталась квартира, что называется, с иголочки, то здесь достаточно лишь разложить свои вещи, а вот более «усталую» жилплощадь придется «оживлять».
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в аренду в Тюмени на сегодня — около 15–20 тысяч рублей в месяц. Как уверяет опыт корреспондента NashGorod.ru и местные риэлторы, найти дешевле можно, но и выглядеть квартира будет соответственно.
Среди предложений «NashGorod.ru. Недвижимость» мы обнаружили, например, неплохую «однушку» за 13 тысяч рублей в 3-ем микрорайоне города Тюмени на улице Пермякова. «Есть вся необходимая мебель для проживания. Стиральная машина-автомат, холодильник, микроволновка, по желанию будет ТВ. Угловой диван+кресло-кровать. В прихожей есть маленькая гардеробная комната. Под окнами большая парковка», — описывает товар риэлтор.
Предложение неплохое, только вот цвет стен в коридоре, наверняка, не каждому придется по душе. Исправить его можно с помощью самоклеящейся пленки и различных элементов в виде рамок, календарей, возможно, панно и так далее. Украшать стены можно фотографиями и различными собственноручными поделками, а самоклеящаяся пленка может изменить фасад практически любой мебели, при этом ее можно удалить, если хозяин жилья все-таки потребует вернуть старый интерьер.
В этом же ценовом диапазоне предлагается и другой объект: однокомнатная квартира на Червишевском тракте с газовой плитой, также машинкой-автоматом для стирки и стандартным набором мебели.
Первое, что бросается в глаза второго объекта — окно. Менять окна в арендованном жилье, конечно, никто не будет. Но его можно закрыть, например, римской шторой. Она придаст комнате современность, и мало кто разглядит за ней старые деревянные рамы.
Если в предложенной квартире некрасивый пол, то можно прикупить или сделать самостоятельно (ведь хэнд-мэйд по-прежнему в моде) один или несколько ковриков, приобрести можно и кусок напольного покрытия. Такое удобство не только сделает пол теплее, но и закроет все трещины, пятна и несовершенства пола. К тому же их легко взять с собой на новое место жительства.
Если комната вам вполне нравится, но она немного мрачновата, попробуйте изменить свет. Нет, речь не о том, чтобы заменить бабулины плафоны на современные бра и точечные светильники и люстры со светодиодами. Можно просто заменить лампочки на другие — с более теплым или холодным светом.
Самое важное — во всем находить позитив: если из стены торчит лишний гвоздь — повесьте на него кашпо с цветком или фотографию друга; если окно не закрывается плотными шторами — радуйтесь солнцу; если на кухне очень мало посуды — скажите об этом друзьям и ждите подарков! Удачного вам заселения.