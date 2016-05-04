Тура поднимается: в Тюмени затопило парк «Заречный» и пять частных домов

В настоящее время восемь из пострадавших размещены в пункте временного содержания в гостинице «Колос», остальные находятся у родственников. В областной столице сохраняется режим чрезвычайной ситуации по паводку.
О ситуации с паводком красноречиво говорит затопление зоны отдыха и парка «Заречный» в районе 1-го и 2-го Заречных микрорайонов. Всего за сутки 1 мая вода затопила большую часть территории с детскими и спортивными площадками, вольер для выгула собак в западной части зоны отдыха, а также частично аллеи парка. Вода зашла на территорию стройки будущего аквапарка. Здесь ее остановила заблаговременно построенная насыпь.
В ГУ МЧС по Тюменской области отмечают, что это самый большой подъем воды за последние четыре-пять лет. Исторический же максимум подъема Туры был зафиксирован в 1979 году, когда уровень составил 915 сантиметров.
К утру 4 мая вода подобралась еще ближе к проезжей части:
Территория зоны отдыха был закрыта для автотранспорта еще две недели назад. На въезде лежат бетонные блоки и установлены знаки.
В районе моста по улице Щербакова тем временем продолжается укрепление и увеличение высоты дамбы. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, ее будут увеличивать по мере прибывания воды.
Небольшая насыпь протянулась также вдоль всей улицы Щербакова, ее также будут укреплять и увеличивать по мере подъема воды. На противоположной стороне улицы уже находятся жилые микрорайоны.
Что касается прогнозов, то по данным МЧС вода в Туре продолжает понемногу повышаться, однако, уже не так интенсивно и резко, как это было несколько дней назад. «Если не будет каких-либо непредвиденных погодных явлений, сильных осадков или притока воды с территории Свердловской области, то вода пойдет на спад и в течение пяти-семи дней вернется в свое русло. Мы также ожидаем, что в северных регионах на Оби закончится ледоход, и тогда уровень воды в Туре начнет снижаться. Ситуация остается напряженной, но никакого аврала нет, идут плановые противопаводковые мероприятия», — рассказали Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
Противопаводковая ситуация в регионе в целом остается напряженной. Всего в четырех населенных пунктах Тюменской области подтоплены 163 жилых дома, эвакуировано 362 человека. В пунктах временного размещения находится 265 человек. Помимо Тюмени режим ЧС сохраняется также в Ишиме, Ишимском, Исетском, Вагайском, Аромашевском и Сорокинском районах. Несмотря на то, что в Ишиме вода уже пошла на убыль, такая ситуация будет сохраняться вплоть до тех пор, пока не будет зафиксировано устойчивое снижение.