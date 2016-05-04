Тура поднимается: в Тюмени затопило парк «Заречный» и пять частных домов

Что касается прогнозов, то по данным МЧС вода в Туре продолжает понемногу повышаться, однако, уже не так интенсивно и резко, как это было несколько дней назад. «Если не будет каких-либо непредвиденных погодных явлений, сильных осадков или притока воды с территории Свердловской области, то вода пойдет на спад и в течение пяти-семи дней вернется в свое русло. Мы также ожидаем, что в северных регионах на Оби закончится ледоход, и тогда уровень воды в Туре начнет снижаться. Ситуация остается напряженной, но никакого аврала нет, идут плановые противопаводковые мероприятия», — рассказали Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.