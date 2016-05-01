В майские праздники берегитесь клещей

Не стоит думать, что эти кровососущие дадут нам передышку. На сегодня в Тюмени уже укушено более 750 человек, по области — более 1,5 тысяч. И чтобы защитить себя сейчас мы можем говорить практически только о неспецифической профилактике — защитные средства, костюмы и меры предосторожности. Почему? Потому что клещевой энцефалит — это серьезное заболевание, а о прививочной кампании думать уже достаточно поздно.
Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной.
Присасывание клеща может произойти:
— при посещении леса, на индивидуальных садово-огородных участках;
— при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми — на одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес);
— при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке.
Заразиться инфекцией можно при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, поэтому медики не рекомендуют пытаться самостоятельно извлечь клеща — лучше сразу же обратиться в медицинское учреждение. Помимо того, что там правильно снимут клеща, сразу же поместят в правильные условия для хранения, чтобы в дальнейшем исследовать, также обработают вам рану и введут иммуноглобулин — концентрированные антитела к вирусу клещевого энцефалита.
Взрослым жителям г. Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, д. 5а). Детям до 17 лет необходимо обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, д. 75).
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола, а также места проживания, горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики.
Итак, неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и манжеты. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой, капюшоном.
Для защиты от клещей используют отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей.
Если говорить о специфической профилактике — это создание иммунитета к вирусу клещевого энцефалита путем вакцинации. Но в связи с тем, что прививочный курс должен завершится за 2 недели до пробуждения клещей (даже по сокращенной схеме), сегодня планировать вакцинацию не совсем своевременно, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.