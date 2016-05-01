В майские праздники берегитесь клещей

Не стоит думать, что эти кровососущие дадут нам передышку. На сегодня в Тюмени уже укушено более 750 человек, по области — более 1,5 тысяч. И чтобы защитить себя сейчас мы можем говорить практически только о неспецифической профилактике — защитные средства, костюмы и меры предосторожности. Почему? Потому что клещевой энцефалит — это серьезное заболевание, а о прививочной кампании думать уже достаточно поздно.