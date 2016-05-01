Под Тюменью находят останки гигантских акул и морских скатов

При этом Владимиру удалось найти новое местонахождение останков скатов и крабов: «Долгое время у нас было желание найти краба. Одного мы все-таки нашли, но отдали его в музей и долгое время не могли найти еще. И тут я наткнулся на одно местонахождение, где их количество просто зашкаливает. За первый раз я нашел сразу пять штук. Потом понял, что это еще далеко не предел. В итоге я на правах первооткрывателя дал ему название „Крабий пляж“. Позже мы обнаружили на нем колоссальное количество зубов скатов. Причем есть такие виды, которые не встречаются даже на самых продвинутых мировых палеонтологических сайтах (возможно наши местные эндемики)».