Под Тюменью находят останки гигантских акул и морских скатов

«Когда я узнал в 2010 году, что у нас под Тюменью находят зубы акул, то загорелся этим. Тогда для меня это было дико и необыкновенно. Впервые побывал на местонахождении в Свердловской области в 2011 году. Когда нашел свой первый акулий зуб, то необычайно радовался», — вспоминает Владимир то время, когда он только начал изучать доисторическую фауну Сибири.
Немногие знают, что 40 млн лет назад на просторах Западной Сибири плескалось огромное море. В районе Надыма оно доходило практически до Обской губы, а на юге соединялось Тургайским проливом с южными морями. На территории этого моря процветала тепловодная жизнь. «Это море напоминало нынешнее Черное море по климату и даже по очертаниям. При этом оно отличалось тем, что было умеренно-теплым: здесь встречались, как тепловодные виды, так и холодолюбивые», — подметил тюменский палеонтолог.
Главным местонахождением акульих зубов в наших краях Ордовский назвал речку Дерней, которая находится в Свердловской области: «Иногда мы сходим с ума и ездим за акулами даже зимой. Бывали случаи, когда на берегу Дернея мы расчищали лопатами снег и собирали зубы с мерзлого галечного плеса».
А вот с другим большим местонахождением, любителям акульих зубов по большей части пришлось распрощаться: «Под Тюменью у нас есть благодатное место — карьер по добыче строительных глин для керамзитового завода и строительства. Здесь можно было найти уникальнейшие ископаемые вещи. К сожалению, в позапрошлом году, когда мы туда приехали, то обнаружили, что самые „рыбные“ места оказались затоплены талыми водами. Для нас это, конечно, было трагедией».
При этом Владимиру удалось найти новое местонахождение останков скатов и крабов: «Долгое время у нас было желание найти краба. Одного мы все-таки нашли, но отдали его в музей и долгое время не могли найти еще. И тут я наткнулся на одно местонахождение, где их количество просто зашкаливает. За первый раз я нашел сразу пять штук. Потом понял, что это еще далеко не предел. В итоге я на правах первооткрывателя дал ему название „Крабий пляж“. Позже мы обнаружили на нем колоссальное количество зубов скатов. Причем есть такие виды, которые не встречаются даже на самых продвинутых мировых палеонтологических сайтах (возможно наши местные эндемики)».
Некоторые названия акул, которые водились на территории Западной Сибири больше похожи на волшебные заклинания. «Акул в нашем Западносибирском море водилось больше 20 видов. Самым грозным и опасным хищником моря являлась акула именуемая Стриатоламия Макрота Сибирика. „Макрота“ не от того, что она харкалась туберкулезом, а от слова „макро“ — она была очень солидных размеров, — поясняет палеонтолог. — Зубы у нее встречаются до шести сантиметров. Всякий раз, когда находишь такой крупный зуб, очень сильно радуешься. Размерами она была больше современной белой акулы. И являлась довольно кровожадной зверушкой».
Есть в запасах Владимира Ордовского и уникальные экспонаты, которые пока еще не представлены на всеобщее обозрение: «Мне удалось найти целую ископаемую морскую черепаху. Для того, чтобы выставить ее напоказ, с этой находкой ещё нужно тщательно поработать (панцирь сильно раскрошился и нуждается в реставрации). А пока она стоит у меня дома на столе, закрытая покрывалом, и ждет своего звездного часа. Находка эта — без всяких сомнений, сенсационная, ведь в наших краях икопаемых черепах еще не находил никто. В отличие, к примеру, от банальных мамонтов, которыми никого уже не удивишь».
При этом палеонтолог отмечает, что у него нет никакого специального образования, и все необходимое он изучает самостоятельно: «Вся наука в России сейчас полностью любительская. Даже те специалисты, которые раньше работали в НИИ, в свое время массово оттуда поубегали, из-за того, что там ничего не платят. Некоторые ушли в совершенно иные сферы и занимаются палеонтологией лишь как любители, при этом продолжая издавать научные статьи и даже монографии».
В завершение встречи палеонтолог продемонстрировал, как добываются ископаемые. Владимир Ордовский принес с собой на встречу круглые камушки (конкреции), которые назвал яйца с сюрпризом. На глазах у гостей вечера он разбил их топором — внутри можно было разглядеть фрагменты окаменевших крабов.
Виталий Беспалов