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ТОП-10 тюменских застройщиков: кто строит больше

29 апреля 2016, 16:01
Накануне национальное объединение застройщиков жилья совместно с единым реестром застройщиков проанализировали проектные декларации и сайты тюменских строительных компаний.

Итогом работы стал рейтинг застройщиков по объему текущего жилищного строительства в Тюменской области.

В ТОП-10 застройщиков жилья в Тюменской области по состоянию на апрель 2016 года включены компании, совокупная доля жилищного строительства которых составляет более 70%.

По результатам ранжирования список возглавила компания Брусника с долей на региональном рынке 16,2% и объемом жилищного строительства 223 573 квадратных метров.

Второе место в регионе по объему жилищного строительства занимает Группа компаний «Энко» с объемом жилищного строительства 193 211 квадратных метров и долей на региональном рынке 14%.

Третьим лидером стала компания ПСК «Дом» с объемом жилищного строительства 141 786 квадратных метров и долей на региональном рынке 10,3%.

«Анализ проектных деклараций застройщиков показывает, что в период апрель—декабрь 2016 года застройщики планируют ввести в эксплуатацию 868 800 квадратных метров жилья. Опыт прошлого года показал, что из запланированного к вводу жилья в 2015 году, застройщики перенесли на следующий год 62 000 квадратных метров. Можно предположить, что в текущем году объем переноса ввода жилья составит примерно такую же цифру. Исходя из этого, расчетный ввод жилья застройщиками в апреле—декабре 2016 года должен составить 806 800 квадратных метров. Традиционно не менее 750 000 „квадратов“ жилья в этот же период должно ввести население. За январь — март 2016 года в Тюменской области уже введено в эксплуатацию 220 000 квадратных метров. Таким образом, расчеты показывают, что в текущем году в регионе может быть введено 1,78 млн квадратных метров жилья, что на 16,1% меньше уровня 2015 года (2,12 млн квадратных метров)», — сообщает национальное объединение застройщиков жилья.

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