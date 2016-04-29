ТОП-10 тюменских застройщиков: кто строит больше

«Анализ проектных деклараций застройщиков показывает, что в период апрель—декабрь 2016 года застройщики планируют ввести в эксплуатацию 868 800 квадратных метров жилья. Опыт прошлого года показал, что из запланированного к вводу жилья в 2015 году, застройщики перенесли на следующий год 62 000 квадратных метров. Можно предположить, что в текущем году объем переноса ввода жилья составит примерно такую же цифру. Исходя из этого, расчетный ввод жилья застройщиками в апреле—декабре 2016 года должен составить 806 800 квадратных метров. Традиционно не менее 750 000 „квадратов“ жилья в этот же период должно ввести население. За январь — март 2016 года в Тюменской области уже введено в эксплуатацию 220 000 квадратных метров. Таким образом, расчеты показывают, что в текущем году в регионе может быть введено 1,78 млн квадратных метров жилья, что на 16,1% меньше уровня 2015 года (2,12 млн квадратных метров)», — сообщает национальное объединение застройщиков жилья.