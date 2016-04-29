Мат в кино и со сцены: можно ли без него обойтись?

Прошло ровно два года с того момента, как Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект, запрещающий использовать нецензурную брань в теле- и радиоэфирах, в печатных изданиях, кино, спектаклях и книгах. NashGorod.ru выяснил, как ограничения действуют на практике, и остались ли довольны этим деятели культуры и медиа.
«Кина не будет»
Наиболее остро на себе словесные ограничения прочувствовали отечественные производители кино. Если при работе с иностранными фильмами российским прокатчикам достаточно просто перевести и озвучить фразу «Fuck you!» как «Иди к черту!», то что делать с нашим кино, первое время было не ясно.
В итоге нашумевший фильм «Левиафан», который впервые был показан в мае 2014 года на Каннском фестивале и получил там награду за лучший сценарий, российский зритель смог увидеть лишь в феврале 2015-го. За это время киноленту пришлось переозвучить, чтобы получить необходимое прокатное удостоверение. Конечно, оригинальная копия фильма к этому времени успела оказаться в интернете, и желающие услышать то, как должны были общаться главные герои картины по задумке режиссера Андрея Звягинцева, смогли сделать это у себя дома.
Примечательно, что «Левиафан», также завоевавший престижную кинонаграду «Золотой глобус», был снят при поддержке Министерства Культуры РФ.
Аналогичную судьба ждала и картину скандальной Валерии Гай Германики «Да и да». Если на Международном московском кинофестивале фильм был показан без купюр, и Германка получила за него награду, как лучший режиссер 2014 года, то в широкий прокат история любви школьной учительницы и художника-алкоголика не могла выйти почти год.
На лабутенах можно
Два года назад казалось, что закон о запрете мата перечеркнет будущее известной группировки «Ленинград». В честь этого Сергей Шнуров придумал специальную песню, которая не содержала ни единого ненормативного слова. «Что же с нами со всеми сталося? Всё по пенису и до фаллоса! Слов других уже не осталося: Всё по пенису и до фаллоса», — пел два года назад Шнур в эфире передачи «Вечерний Ургант» на «Первом».
Тем не менее, «Ленинграду» закон оказался не писан: в интернете можно найти массу видеозаписей, как вокалистка коллектива Алиса Вокс поет уже легендарную песню про «лабутены» на концертах в разных городах России, не заменяя маты на их приличные эквиваленты.
Тем не менее, после того как клип на эту песню собрал рекордное количество просмотров на YouTube, в эфире все того же «Вечернего Урганта» группировка «Ленинград» исполнила уже приличный вариант: «На лабутенах, на! И в восхитительных штанах!».
«Детей не уберечь от мата»
«Если вы не можете в оригинале пустить песню в эфир, вообще её не берите, раз это формат не ваш!», — недоумевает молодая мама Вита Захарова. Тем не менее, к мату в прайм-тайм она также не готова: «Для ненормативной лексики есть интернет. Или если уж и показывать такое по телевизору, то в ночное время». По мнению Виты, уберечь детей от ненормативных слов практически невозможно: «Никого не застраховать от мата. Не матерятся твои родители, так матерятся родители Васи, а Вася научит материться тебя. Получается замкнутый круг».
Не устраивает собеседницу NashGorod.ru и «запикивание мата»: «По мне так лучше оставлять! Это только раздражает. Люди должны видеть и слышать то, как изначально планировалось в песне или кино. Такое „запикивание“ сродни тому, как в некоторых фильмах для показа в России обрезают постельные сцены, в то время как для французов или немцев ничего не скрыто».
Ее коллегу по материнскому цеху Ольгу тоже раздражает, когда в фильмах мат вырезается: «Когда я смотрела „Левиафан“ в кино, то меня злило, когда актер с экрана произносил какое-то слово, а вместо этого в зале стояла тишина. В моей голове невольно всплывал весь мат, какой я только знаю. Не думаю, что это лучше, чем, если бы он произнес одно-единственное матерное слово».
«Куда без крепкого словца?»
Не понравились «восхитительные штаны» в «Вечернем Урганте» и тюменской журналистке Екатерине Бурлевой: «Я против того, чтобы налагать такие запреты на песни. Есть композиции группировки „Ленинград“, например. И „восхитительные штаны“ вместо тех самых вот, хоть убейте, не звучит. Или некоторые песни старины Нойза. Помните песню про телевизор, окно и разбитую тачку? В „правильном“ варианте уже совсем не то. И таких примеров миллион».
«Мне кажется, как бы ни осуждали многие тех, кто использует в своей речи ненормативную лексику, есть случаи, когда именно она позволяет наиболее точно выразить эмоции и донести до собеседника суть сказанных тобой фраз, — считает Екатерина. — Конечно, крепкое словцо не всегда уместно: нужно хорошенько подумать, прежде чем что-то сказать. Но если смотреть на это явление в целом, лично я не являюсь противницей мата как такового. Сейчас он больше смахивает на жаргонную речь. Вот, например, слово „задрот“. Обидное? Для кого-то да. Но его не „замазывают“ россыпью „звезд“ в печатном тексте».
А вот маты в кино журналистка осуждает: «Если речь идет о российских фильмах — тут я даже рада: не умеют современные режиссеры-сценаристы органично вклинивать нецензурщину в актерские реплики. Да и зарубежные фильмы без мата хороши».
«На ТВ и так много грязи и гулпости»
За ненормативную лексику в кино вступился молодой режиссер Евгений Белов: «Если это обоснованно и органично, то почему нет? Просто иногда авторы злоупотребляют ненормативной лексикой, и диалоги получаются никудышными. И это не проблема матов, а проблема сценаристов, режиссеров или писателей». По его мнению, таким фильмам как «Да и да» и «Левиафан» помешали выйти в прокат не матерные слова, а «мракобесный закон». «Отметка «18+" не поможет, если законодательно не разрешат употребление ненормативной лексики. А вообще на российских федеральных телеканалах сейчас так много грязи и глупости, что разрешение матов не скажется серьезно на качестве контента», — рассуждает Евгений о том, возможна ли легализация мата в эфире российского телевидения.
Среди любимых фильмов молодого режиссера есть и те, которые изобилуют ненормативной лексикой: «Российскую кинокартину „Страна ОЗ“ я смотрел на премьере в Доме кино, где фильм представляла съемочная группа под благословением Никиты Михалкова. Был абсолютно забитый зал, люди стояли в проходах и очень хорошо приняли картину. Я не смог бы смотреть этот фильм в цензурной версии, даже несмотря на то, что его, по словам создателей, мастерски запикали. Сразу весь эффект теряется, — уверен Евгений, — А как же документальные фильмы? Это же отражение нашей лексики, как можно ее стесняться? Почему-то филологи спокойно к этому относятся».
Согласно результатам опроса, который в минувшем году проводил «Левада Центр», около 94% россиян используют маты в своей речи: 10% делают это регулярно, 40% иногда, а 37% очень редко.
Виталий Беспалов