Мат в кино и со сцены: можно ли без него обойтись?

«Мне кажется, как бы ни осуждали многие тех, кто использует в своей речи ненормативную лексику, есть случаи, когда именно она позволяет наиболее точно выразить эмоции и донести до собеседника суть сказанных тобой фраз, — считает Екатерина. — Конечно, крепкое словцо не всегда уместно: нужно хорошенько подумать, прежде чем что-то сказать. Но если смотреть на это явление в целом, лично я не являюсь противницей мата как такового. Сейчас он больше смахивает на жаргонную речь. Вот, например, слово „задрот“. Обидное? Для кого-то да. Но его не „замазывают“ россыпью „звезд“ в печатном тексте».