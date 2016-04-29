Из чего делают качественные заборы?

При содержании цинка минимум 140 г на 1 кв. м ограждение прослужит около 20 лет и даже больше. На сегодняшний день найти профнастил с такими показателями не просто, так как на рынке большинство материала содержит 60 г цинка на 1 кв. м, он имеет очень низкую стоимость, на что и ведутся покупатели. Но если ограждение планируется как временное, то можете купить и такой лист. Прослужит данное сооружение около 5 лет.