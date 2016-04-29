Из чего делают качественные заборы?

Что такое профнастил?
Забор из профнастила представляет собой универсальную съемную металлическую конструкцию, простую и быструю в установке. Возведение такого ограждения не требует монтажных работ повышенной трудоемкости и дополнительных затрат на использование сварочного аппарата в работах по соединению его отдельных секций — оцинкованные листы из профилированной стали скрепляются друг с другом саморезами.
Преимущества профнастила для забора:
— Доступность. Профнастил можно легко приобрести в любом городе, он широко распространен.
— Удобная транспортировка. Ввиду технических особенностей, профнастил легко транспортировать в больших количествах и на большие расстояния.
— Простота монтажа. Для того, чтобы возвести забор из профнастила, не требуются особые знания или специализированные инструменты.
— Отличные показатели прочности и стойкости к коррозионному воздействию и огню.
— Длительный эксплуатационный срок. Профнастил прослужит не менее 20 лет.
— Разнообразие дизайна. Всевозможные цветовые решения позволят строителю возвести необычный, красивый забор, который будет прекрасно дополнять внешний вид участка.
— Невысокая стоимость.
— Возможность заказать листы различной длины, учитывая особенности ландшафта, неровности и т.д.
— Замечательная защита огражденного участка от лишних глаз за счет сплошной конструкции, а также шумоизоляционные свойства и защита от пыли.
— Легкий уход, который заключается лишь в периодической мойке из садового шланга.
Ни один из существующих материалов для возведения забора не объединяет в себе столько вышеперечисленных характеристик. Именно поэтому многие строители выбирают профнастил для установки заборов.
Как выбрать профнастил для забора?
Убедившись в замечательных свойствах такого забора можно приступать к выбору данного материала. Кто-то скажет, что это всего лишь забор, зачем утруждать себя с его выбором. Однако купив некачественный продукт, потом удивляются, почему же появилась ржавчина или поблекли краски, почему забор потерял свою декоративность. На что же стоит обратить внимание, чтобы выбрать именно качественный профнастил?
Во-первых, вас должно интересовать качество сырья, из которого изготовлен лист. Он обычно оцинкованный с полимерным покрытием. Обратить внимание надо на содержание цинка, который отвечает за устойчивость к коррозии, а также на толщину покрытия. Для того чтобы узнать интересующие вас параметры, надо попросить посмотреть сертификат сырья. В этом вам не должен отказать ни один производитель. В противном случае уже не стоит оформлять покупку.
Что же мы должны увидеть в сертификате?
При содержании цинка минимум 140 г на 1 кв. м ограждение прослужит около 20 лет и даже больше. На сегодняшний день найти профнастил с такими показателями не просто, так как на рынке большинство материала содержит 60 г цинка на 1 кв. м, он имеет очень низкую стоимость, на что и ведутся покупатели. Но если ограждение планируется как временное, то можете купить и такой лист. Прослужит данное сооружение около 5 лет.
Стандартная толщина полимерного покрытия следующая: полиэстер — 25 микрон (матовый — 35), ПВДФ — 20–40 микрон, пластизол (PVC) — 200 микрон. Лучше всего выбирайте профнастил, имеющий какой-нибудь из трех последних вариантов, так как встретить некачественное сырье в данном случае практически невозможно. А вот первый случай не обязательно будет качественным, могут встретиться отклонения от стандарта. Это даже видно невооруженным глазом.
Где и как заказать?
Качественные заборы из профнастила можно заказать практически в любой строительной компании.
Однако нередки случаи, когда фирмы не соблюдают сроки поставок или поставляют материалы не в полном комплекте. Исключить подобные неприятности и купить профнастил, а также столбики для забора и прожилины в минимальные сроки, требуемом количестве и по оптимальным ценам, можно, обратившись в компании, которые являются непосредственными производителями продукции. Одна из таких компаний — это «Сталепромышленная компания».
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