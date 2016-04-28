Занятый на стройке «ЗапСибНефтехима» рабочий зашил рот в знак протеста

Новый скандал в Тюменской области: социальные сети и федеральные СМИ облетели кадры видео, в котором работник, занятый на строительстве «ЗапСибНефтехима» под Тобольском, зашивает рот проволокой знак протеста. Мужчина заявил, что ему не выплачивают зарплату.
Видеобращение мужчины по имени Виктор появилось на YouTube и набрало более 11 тысяч просмотров.
«Отработав на стройке федерального масштаба два месяца, мы так и не получили зарплату. Нам приписали авансы, которые никто не получал. Ограничивают в питании, грозят выселить из общаги, не дают денег на дорогу и вообще обращаются как с рабами. При этом на стройке работают турки, у них зарплата — от 120 тысяч рублей, им оплачивают питание и жилье. У меня возникает вопрос: почему в России к туркам лучше отношение, чем к россиянам. К ним обращаются по-человечески, платят огромные деньги, а нас унижают, обманывают, обращаются с нами как со скотом», — говорит Виктор в кадре.
По его словам, рабочие обращались в прокуратуру, отправляли жалобы на горячую линию с президентом, в различные партии. «Результата нет», — резюмирует мужчина, объясняя свои дальнейшие действия. Он говорит, что решил объявить голодовку и, сначала сам, а затем с помощью коллег, зашивает проволокой рот.
Компания ООО «Еврострой», которую упоминает в своем видеообращении Виктор, действительно работает на стройплощадке комплекса «ЗапСибНефтехим» по договору субподряда с одним из подрядчиков «СИБУРа» — компанией АК «Ямата Эндюстрийел». Компания выполняет бетонные работы при строительстве градирни. Генеральный директор ООО «Еврострой» Александр Муравьев сделал официальное заявление по поводу вызвавшего резонанс ролика.
«На площадке 70% привлеченного к работам персонала — это персонал ООО „Еврострой“, остальные — персонал привлеченных организаций, в частности, ООО „ДСС“. АК „Ямата Эндюстрийел“ своевременно выполнила договорные обязательства по платежам перед нами, однако так как ООО „ДСС“ не представило своевременно акты выполненных работ, произошла задержка платежа в адрес этой компании. В том числе по этой причине „ДСС“ своевременно не выплатила заработную плату своим сотрудникам», — отметил Александр Муравьев.
По его словам, Виктор Л. — сотрудник организации ООО «ДСС», он прибыл в Тобольск 19 февраля, работал по профессии арматурщик-бетонщик.
«Он несколько раз не выходил на работу без уважительных причин, привлекался к штрафным санкциям от руководства ООО „ДСС“ за употребление спиртных напитков. Не получив в полном объеме заработную плату за отработанные полтора месяца, 10 апреля Л. вместе с другими работниками обратился в прокуратуру Тобольска. В заявлении они указали местом своей работы организацию ООО „Еврострой“, фактически не являясь ее сотрудниками.
ООО „Еврострой“ взяло на себя обязательство погасить задолженность перед работниками ООО „ДСС“. В настоящее время компания производит расчет с сотрудниками субподрядных организаций. В дальнейшем компания примет строгие меры по недопущению возникновения аналогичных ситуаций», — говорится в обращении директора ООО «Еврострой».
Александр Муравьев отметил, что срок строительного контракта между ООО «Еврострой» и ООО «ДСС» закончился 1 апреля, и продлен он не будет.
Добавим, что неизвестно, как сейчас чувствует себя Виктор и продолжает ли он голодовку. В пресс-службе областного департамента здравоохранения отметили, что за медицинской помощью мужчина не обращался
Редакции интернет-портала Nashgorod.ru стало известно о том, что в тюменском следственном управлении назначена проверка по изложенным в СМИ фактам, касающимся видеозаписи Виктора. «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ведомства.