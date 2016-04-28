Занятый на стройке «ЗапСибНефтехима» рабочий зашил рот в знак протеста

«Отработав на стройке федерального масштаба два месяца, мы так и не получили зарплату. Нам приписали авансы, которые никто не получал. Ограничивают в питании, грозят выселить из общаги, не дают денег на дорогу и вообще обращаются как с рабами. При этом на стройке работают турки, у них зарплата — от 120 тысяч рублей, им оплачивают питание и жилье. У меня возникает вопрос: почему в России к туркам лучше отношение, чем к россиянам. К ним обращаются по-человечески, платят огромные деньги, а нас унижают, обманывают, обращаются с нами как со скотом», — говорит Виктор в кадре.