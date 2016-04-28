Mitsubish i-MiEV: знакомство с электромобилем

В автосалоне также опровергли миф о ресурсе аккумулятора. По словам менеджеров, ячейки батареи рассчитаны на 16 тысяч циклов зарядки-разрядки. Этого достаточно на весьма продолжительный срок эксплуатации. Единственной технической проблемой, которая действительно присутствует, специалисты назвали использование машины в условиях сильного холода. При низких температурах уменьшается емкость АКБ, а расход электроэнергии на отопление салона еще сильнее усугубляет ситуацию. Впрочем, частично это решается функцией прогрева во время зарядки. Другим приходящим в голову решением является установка автономного бензинового отопителя наподобие Webasto, однако, по словам представителей автосалона, им ничего не известно о подобных экспериментах.