Mitsubish i-MiEV: знакомство с электромобилем

Электромобили — это слово зачастую ассоциируется с далеким будущим, либо с ультра-дорогими экспериментальным машинами класса Tesla. Вместе с тем, в автосалонах Тюмени уже сегодня предлагается машина на электрической тяге, цена которой не превышает одного миллиона рублей. С необычным автомобилем решил поближе познакомиться корреспондент NashGorod.ru.
Поводом для визита в автосалон Mitsubishi и пристального внимания редакции портала к электромобилю стали слова заместителя главы города Максима Афанасьева. Вчера, 27 апреля, в ходе брифинга представитель городской администрации впервые прокомментировал перспективы строительства в Тюмени электромобильной инфраструктуры. Максим Афанасьев не исключил, что в не столь отдаленном будущем областная столица последует примеру Москвы и введет в строй первые зарядные станции.
На одном из городских интернет-ресурсов пользователи скептически восприняли данные известия. «Беру „теслу“ в кредит», — написал один из горожан.
Обсуждая эту новость, журналисты NashGorod.ru вспомнили о предложении Mitsubishi. Массово производимый электромобиль японского автогиганта не первый год предлагается массовому потребителю, причем цена электрической новинки продолжает снижаться — некоторое время назад цена машины опустилась ниже психологически значимого порога в 1 миллион рублей. Чтобы познакомиться с автомобилем поближе, мы отправились в салон официального дилера.
В демонстрационном зале автосалона Mitsubish i-MiEV сперва не привлекает внимания. На фоне представленных здесь тяжелых внедорожников компактный городской автомобиль выглядит неприметно, но если подойти ближе, появляется ощущение, что прикасаешься к будущему. Эти эмоции подчеркиваются аккуратными контурами кузова и инсталляцией в виде импровизированной зарядной станции, откуда к технологическому лючку машины тянется провод.
Впрочем, дизайн кузова и салона не является инновационным. Как пояснили представители официального дилера, машина практически полностью унаследовала конструкцию базовой модели — малолитражки Mitsubish I. Чтобы прикоснуться к новым технологиям, нужно смотреть в прямом смысле глубже. Под ковриком багажного отделения находится крышка моторного отсека, сняв которую можно взглянуть на ключевые компоненты машины — электрический двигатель мощностью 49 киловатт и электронные контроллеры синхронного мотора. Чуть ниже на уровне днища кузова находится компактный узел трансмиссии — редуктор. Традиционной коробки передач у электромобиля нет.
Что же, заглянем под капот… Здесь располагаются традиционные для легковых машин узлы — усилитель тормозов, дополнительный 12V аккумулятор и бачок охлаждающей жидкости, используемой для поддержания рабочей температуры батарей. Кстати, сами тяговые аккумуляторы емкостью 16 кВт/ч закреплены в районе, где на бензиновом предшественнике i-MiEV находился бензобак — под задним диваном.
К сожалению, поучаствовать в тест-драйве электромобиля не удалось, однако сотрудники автосалона согласились «завести» (скорее, «включить») машину. С поворотом ключа оживает комбинация приборов. Здесь находятся датчик заряда, счетчик пробега и цифровой спидометр. Единственная на панели стрелка — это амперметр, показывающий расход электроэнергии в текущий момент. К слову, в Mitsubishi i-MiEV реализовано так называемое рекуперативное торможение — автомобиль способен подзаряжаться при снижении скорости за счет собственной инерции.
Закончив осмотр машины мы пообщались с менеджерами салона о популярных предрассудках, касающихся электрического транспорта. Специалисты сочли забавным бытующее мнение, что электромобиль невозможно зарядить от бытовой сети. Как пояснили представители дилера Mitsubishi, зарядка i-MiEV производится от обычной евророзетки, причем максимальный ток зарядного устройства не превышает 10 ампер. Для сравнения, точно такую же нагрузку на электросеть создает бытовой электроотопитель. Единственным минусом такого способа «заправки» является ее продолжительность — для «полного бака» необходимо порядка восьми часов стоянки. Вместе с тем, на i-MiEV реализована функция быстрого заряда от трехфазной сети. В этом случае аккумуляторы способный зарядится на 80% буквально за полчаса.
В автосалоне также опровергли миф о ресурсе аккумулятора. По словам менеджеров, ячейки батареи рассчитаны на 16 тысяч циклов зарядки-разрядки. Этого достаточно на весьма продолжительный срок эксплуатации. Единственной технической проблемой, которая действительно присутствует, специалисты назвали использование машины в условиях сильного холода. При низких температурах уменьшается емкость АКБ, а расход электроэнергии на отопление салона еще сильнее усугубляет ситуацию. Впрочем, частично это решается функцией прогрева во время зарядки. Другим приходящим в голову решением является установка автономного бензинового отопителя наподобие Webasto, однако, по словам представителей автосалона, им ничего не известно о подобных экспериментах.
Как констатируют представители официального дилера, в настоящее время спрос на личный электротранспорт в России остается крайне низким. Несмотря на то, что i-MiEV является самым доступным автомобилем от Mitsubishi, подавляющее большинство автолюбителей относятся к электромобилям с опаской, и не решаются на приобретение экзотичной новинки.
Вместе с тем, на территории Европы электромобили с нарастающей быстротой завоёвывают рынок. Как сообщила газета The Guardian, с 2025 года от машин на бензиновой и дизельной тяге планируют отказаться Нидерланды. В течение ближайших 35 лет примеру Голландии собирается последовать еще пять стран ЕС и шесть штатов США. Вероятно, в ближайшем будущем электромобили станут обычным явлением и в России, а Mitsubish i-MiEV и аналогичные модели других брендов можно будет ежедневно встретить на улицах Тюмени.