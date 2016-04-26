В Тюмени породистых кошек выбросили в мусорный бак

По ее словам, в первый день кошки готовы были съесть все, что им попадалось. Но несколько голодных дней не прошли бесследно, сухой корм они пока есть не могут, и кушают консервы. Сейчас кошки уже чувствуют себя лучше, едят, пьют и много спят. Как и все сфинксы тянутся к человеку, любят сидеть на коленях. Их состояние на данный момент удовлетворительное. Консультация с ветеринаром показала, что медикаментозное лечение животным не требуется.