В Тюмени породистых кошек выбросили в мусорный бак

Истощенных и похожих на скелеты животных передали зоозащитникам. «Девушка пошла выкидывать мусор и обратила внимание на сумку, из которой доносились нечеловеческие вопли. Открыв сумку, она увидела там двух кошек-сфинксов: грязных, худых, по всем признакам сидевших там не первый день. Она принесла их к себе, позвонила на „горячую“ линию „Потеряшек“ и сообщила о находке. Кошки переночевали у нее, а на следующий день за ними приехали наши девушки-волонтеры», — сообщила порталу NashGorod.ru волонтер «Потеряшек» Мария Жуковская.
По ее словам, в первый день кошки готовы были съесть все, что им попадалось. Но несколько голодных дней не прошли бесследно, сухой корм они пока есть не могут, и кушают консервы. Сейчас кошки уже чувствуют себя лучше, едят, пьют и много спят. Как и все сфинксы тянутся к человеку, любят сидеть на коленях. Их состояние на данный момент удовлетворительное. Консультация с ветеринаром показала, что медикаментозное лечение животным не требуется.
Волонтер общества защиты животных сообщает, что сейчас для поддержки животных нужны паштеты Royal canin Recovery. Консервы можно приносить в магазин «Природа» на ул. Ленина, 77, либо сразу на передержку. Подробности можно узнать по номеру «горячей» линии «Потеряшек» 94-55-66.
«Животное — это не мягкая игрушка или предмет интерьера, это прежде всего ответственность. И к вопросу „заводить или не заводить“ нужно подходить осознанно и с пониманием того, что это дополнительные заботы. Видимо, кто-то с этими заботами не справился, не ожидал этого, или просто наигрался», — отметила Мария.
Напомним, в феврале тюменцев возмутил похожий случай. В мусорном баке в районе дач Суходолье по Ялуторовскому тракту была найдена собака. Неизвестный оставил в контейнере далматина. Несмотря на сильное истощение и переохлаждение организма, собаку все-таки удалось спасти. Примечательно, что откликнулись не только тюменцы — помочь вызвались даже в Крыму. Люди из Челябинска, Абакана и других городов переводили деньги и присылали все необходимое.