Голышом в муравейнике: тюменец изучал целебную силу муравьев

Видеозаписью своего эксперимента Евгений поделился с порталом NashGorod.ru. Процедура достаточно проста: приходишь в лес, находишь подходящий муравейник, раздеваешься и… садишься на него больным местом. Муравьиную кислоту, конечно, можно без труда найти в любой аптеке. В медицине она используется для приготовления раствора — антисептического средства, а в фармацевтике для дезинфекции оборудования. Но совсем другое дело получать лечение прямо на природе.
«Я пока и сам не понял полезно это или нет. Опыта нет. Рассказывают многое, в том числе и то, как люди с проблемами опорно-двигательного на следующий день бегом бегали. Мне сказали, что я здоров как два быка, может поэтому и ни какого особого эффекта не ощутил. Только есть и спать захотел сразу после того как из леса вышли», — рассказал Евгений о результатах своего отчаянного эксперимента.
Видео: Евгений Потрепалов