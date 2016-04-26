Голышом в муравейнике: тюменец изучал целебную силу муравьев

«Я пока и сам не понял полезно это или нет. Опыта нет. Рассказывают многое, в том числе и то, как люди с проблемами опорно-двигательного на следующий день бегом бегали. Мне сказали, что я здоров как два быка, может поэтому и ни какого особого эффекта не ощутил. Только есть и спать захотел сразу после того как из леса вышли», — рассказал Евгений о результатах своего отчаянного эксперимента.