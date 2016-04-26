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Голышом в муравейнике: тюменец изучал целебную силу муравьев

26 апреля 2016, 16:52
Быть здоровыми и не болеть хотят все. Чего не сделаешь «здоровья ради». Так, часто приходится слышать и читать, что муравьи своими болезненными укусами «лечат» многие болезни. На днях тюменец Евгений выбрался на природу с сугубо научной целью.

Видеозаписью своего эксперимента Евгений поделился с порталом NashGorod.ru. Процедура достаточно проста: приходишь в лес, находишь подходящий муравейник, раздеваешься и… садишься на него больным местом. Муравьиную кислоту, конечно, можно без труда найти в любой аптеке. В медицине она используется для приготовления раствора — антисептического средства, а в фармацевтике для дезинфекции оборудования. Но совсем другое дело получать лечение прямо на природе.

«Я пока и сам не понял полезно это или нет. Опыта нет. Рассказывают многое, в том числе и то, как люди с проблемами опорно-двигательного на следующий день бегом бегали. Мне сказали, что я здоров как два быка, может поэтому и ни какого особого эффекта не ощутил. Только есть и спать захотел сразу после того как из леса вышли», — рассказал Евгений о результатах своего отчаянного эксперимента.

Видео: Евгений Потрепалов

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