Буду мамой: 10 проблем пешехода с коляской

Десять самых актуальных проблем «колясочников» мы собрали в нашем материале.
1. Автомобили. Водители не всегда задумываются о тех, кто передвигается на своих двоих. И если пешеходам еще как-то можно лавировать между машинами, делать это с коляской уже непросто. Некоторые автомобилисты осложняют жизнь тем, что перекрывают проезды между полусферами и бетонными блоками, въезды и заезды на тротуары и так далее. «Один из наших соседей ставил свою машину у крыльца. Я не могла с коляской нормально выйти из подъезда. В итоге мы с мужем собрали подписи и с помощью управляющей компании оградили небольшой участок полусферами. Сосед больше не смог парковать автомобиль впритык к дверям, зато я регулярно стала находить в коляске бычки и мусор — она стояла внизу в подъезде», — рассказывает тюменка Арина.
2. Неровные тротуары и дороги. «Раньше я не понимала, почему мамы с колясками так медленно ходят, а потом родила сама. Будучи пешеходом, я и не замечала какие у нас в Тюмени неровные тротуары. „Волны“, ямки, мелкие неровности, на которых коляска дребезжит так, словно ее катишь по щебенке, — говорит мама Ольга. — Автомобильному колесу такие вещи как слону дробина, а вот колесу от коляски… Какой бы хорошей не была у нее амортизация, идти нужно аккуратно, иначе рискуешь ребенку стрясти что-нибудь».
3. Слишком короткие светофоры. Зачастую отведенных светофором секунд не хватает на то, чтобы вовремя пересечь проезжую часть. Во-первых, на оживленных светофорах всегда скапливается толпа пешеходов и из-за этого невозможно близко подойти к краю проезжей части. Начиная движение, ты теряешь драгоценное время. Во-вторых, не на каждом переходе имеется нормальный съезд-заезд. Местами расположены довольно ощутимые «ступеньки», по которым нужно аккуратно спускаться или забираться, что, опять же, сказывается на оперативности.
4. Колея на дорогах настолько ужасна, что мы выделили ее отдельным пунктом. Мало того, что ты ограничен во времени для перехода, так еще и приходится медленно идти по дороге, потому что из-за колейности коляска качается на «волнах».
5. Пешеходы имеют свойство не пропускать тех, кто идет с коляской, когда расположены к тебе спиной. «Само собой, глаз на затылке никто иметь не обязан. Но я как-то раз оказалась так в неприятной ситуации. Переходила за несколькими женщинами дорогу, они сошли с „зебры“ и встали, раздумывая, куда им дальше пойти, налево или направо. А в это время уже загорелся красный, а я все еще стою с коляской на дороге из-за них. Пришлось кричать, чтобы они отошли», — делится тюменка Елена.
6. Высокие бордюры без заездов. Сначала попробуй на них забраться, а потом спуститься. Многие мамочки прикладывают усилия дабы не потревожить спящего ребенка: разворачивают коляски, чтобы дети не оказались вниз головой при спуске, приподнимают вручную переднюю часть с той же целью и так далее.
7. Прогулки. К сожалению, жизнь в городе омрачает тот факт, что далеко не везде есть спокойные, тихие и зеленые места для прогулок. В большинстве случаев родителям приходится гулять вдоль автомобильных дорог или уходить во дворы, где тоже имеется ряд определенных сложностей: отсутствие нормальных проходов, лавочек, припаркованные автомобили и многое другое.
8. Крылечки. Не каждый магазин имеет пандус, а у того, что имеет он не всегда удобный. Поэтому список магазинов для родителей, которые можно посетить вместе с ребенком, первое время весьма ограничен. Вряд ли вам захочется оставлять коляску на улице.
9. Двери в магазины, поликлиники, да куда угодно. Иногда они бывают тугими, иногда снабжаются специальным порожком. Поэтому попытка попасть в помещение порой превращается в настоящий квест, и хорошо если кто-то из посетителей вам поможет.
10. Низкопольные автобусы. Ради эксперимента корреспондент редакции NashGorod.ru провел на оживленной остановке 15 минут и посчитал количество пассажирского транспорта. За это время на «Дом обороны» подъехало пять маршруток, пять обычных автобусов и десять низкопольных, что не может не радовать. Что интересно, редкие маршруты, например, такие как 2 или 85 были низкопольными, и большинство водителей автобусов большой вместимости, независимо от наличия ступенек, подъезжали к бордюрам вплотную. Отличился лишь низкопольный «одиннадцатый», вставший далековато от края остановки.