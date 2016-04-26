Буду мамой: 10 проблем пешехода с коляской

1. Автомобили. Водители не всегда задумываются о тех, кто передвигается на своих двоих. И если пешеходам еще как-то можно лавировать между машинами, делать это с коляской уже непросто. Некоторые автомобилисты осложняют жизнь тем, что перекрывают проезды между полусферами и бетонными блоками, въезды и заезды на тротуары и так далее. «Один из наших соседей ставил свою машину у крыльца. Я не могла с коляской нормально выйти из подъезда. В итоге мы с мужем собрали подписи и с помощью управляющей компании оградили небольшой участок полусферами. Сосед больше не смог парковать автомобиль впритык к дверям, зато я регулярно стала находить в коляске бычки и мусор — она стояла внизу в подъезде», — рассказывает тюменка Арина.