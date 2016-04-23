Получивший поддержку Ходорковского тюменец принял участие в дебатах «Демкоалиции»

Руководитель тюменского отделения «Партии Прогресса» Александр Куниловский, получивший поддержку экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского на выборах в Госдуму, принял участие в дебатах в рамках праймериз «Демократической коалиции» «Партии народной свободы» (ПарНаС). Они состоялись в Москве 21 апреля.
Тема дискуссии — «Экономика: как запустить экономический рост». Помимо тюменца, участие в дискуссии прияли еще четверо других кандидатов из Ставрополя, Санкт-Петербурга, Алтайского края и Воронежа.
«Для того, чтобы в нашей стране был экономический рост, нам нужен независимый суд, честные выборы, полиция, которая ловит преступников, а не кошмарит бизнес. Нужны сбалансированные местные бюджеты, которые позволили бы не зависеть от подачек из федерального центра, — обозначил свою позицию во время дебатов тюменец. — На мой взгляд, запустить экономический рост позволит демонополизация сферы нефтепереработки и добычи газа. Дорогие электроносители — это высокие транспортные расходы, отсутствие внутреннего туризма, высокие тарифы на ЖКХ, высокая стоимость транспортировки продуктов. Все это снижает и ограничивает возможности экономического роста».
Рассуждая о беззаконии полицейских, тюменец вспомнил недавний инцидент, произошедший в кафе «Семь пятниц», когда начальник отдела полиции № 6 направил туда отряд стражей правопорядка, разозлившись на то, что его не пропустила охрана заведения.
По результату голосования зрителей, Куниловский занял третье место среди пяти участников дебатов. Стоит отметить, что активной дискуссии не возникло: по подавляющему большинству вопросов позиции спикеров совпадали.
«Я был готов задать неудобные вопросы своих коллегам, но ведущая этой возможности мне не предоставила. Да, у всех было равное количество времени, но живость дискуссии пострадала, не стоило делать регламент настолько жестким. Получился формат примерно как горячей линии с президентом, когда он отвечает чушь, а у задавшего вопрос нет возможности показать несостоятельность его аргументации», — сообщил NashGorod. Ru после окончания дебатов Куниловский.
Напомним, «Демократическая коалиция», сформированная рядом российских оппозиционных организаций после убийства сопредседателя партии ПарНаС Бориса Немцова, в конце 2015 года приняла решение об участии в выборах в Госдуму. Помимо зарегистрированной партии «ПарНаС», в «Демкоалицию» также вошла незарегистрированная «Партия прогресса» Алексея Навального, партия «Демократический выбор», а также ряд других организаций.
Проект «Открытые выборы», созданный по инициативе Михаила Ходорковского и сотрудничающий с «Демкоалицией», поддержал 25 кандидатов в депутаты Госдумы РФ, среди которых оказался и Александр Куниловский, с 2014 года занимающий место председателя регионального отдаления «Партии прогресса». Ранее Куниловский состоял в партии «Яблоко», а на президентских выборах 2012 года координировал работу команды волонтеров проекта «Гражданин наблюдатель» в Тюмени.
Именно объедение «Демкоалиции» с «Яблоком», по мнению многих экспертов, позволило бы ей безоговорочно преодолеть пятипроцентный барьер и оказаться в Госудме следующего созыва. Но этого не произошло, и две схожие по своим взглядам политические силы пойдут на предстоящие выборы независимо друг от друга. Причиной, по которой коалиция «ПарНаСа» не смогла договориться с «Яблоком», могло стать нахождение в «Демкоалиции» Алексея Навального, а также поддержка Михаила Ходорковского.
По мнению Куниловского, партия «Яблоко» давно перестала существовать как самостоятельная политическая сила и как дееспособная организация: «Сейчас это партия-спойлер, карманная партия администрации президента. Так же как КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, не говоря уже о „Единой России“. Явлинский, человек которого я когда-то очень уважал, в какой-то момент променял свои принципы и ценности на бюджетное финансирование. Напомню, что Яблоко получает около 200 миллионов рублей в год из бюджета и послушно выполняет все указания, исходящие из администрации президента. На выборах мэра Москвы, когда они получили приказ мочить Навального, они послушно его выполнили».
Виталий Беспалов