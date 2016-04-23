Получивший поддержку Ходорковского тюменец принял участие в дебатах «Демкоалиции»

По мнению Куниловского, партия «Яблоко» давно перестала существовать как самостоятельная политическая сила и как дееспособная организация: «Сейчас это партия-спойлер, карманная партия администрации президента. Так же как КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, не говоря уже о „Единой России“. Явлинский, человек которого я когда-то очень уважал, в какой-то момент променял свои принципы и ценности на бюджетное финансирование. Напомню, что Яблоко получает около 200 миллионов рублей в год из бюджета и послушно выполняет все указания, исходящие из администрации президента. На выборах мэра Москвы, когда они получили приказ мочить Навального, они послушно его выполнили».