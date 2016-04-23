Что делать, если работа стала не в радость

Самый первый способ — отдых. Если есть возможность, возьмите отпуск и просто отдохните. Нет, не периодически посматривая в рабочий график и думая о том, кто же сделает за вас ваши дела, а именно отдохните. При этом отпуск может продлиться всего неделю, главное, чтобы активно: пройдитесь по выставкам, сходите в кино или съездите на горячий источник. Встретьтесь с давними подругами, с бабушкой или родителями, выберетесь на дачу или просто больше гуляйте по городу. Если вы просто устали, то смена деятельности исправит ситуацию.