Что делать, если работа стала не в радость

Причин такой ситуации может быть несколько: меняются люди и отношение в коллективе, добавляются обязанности и требования, а корпоративных мероприятий, работающих на сплочение и позволяющее отдохнуть, становится меньше.
С одной стороны, можно бросить все и искать новый путь в жизни, но не все тюменцы настолько богаты, чтобы, имея кредиты (а они есть у многих), уйти с работы в никуда, понимая, что какой-то период жить придется в режиме жесткой экономии. Уволиться вы успеете всегда, давайте подумаем, что делать, когда наступает период ненависти к работе.
Сходите в отпуск
Самый первый способ — отдых. Если есть возможность, возьмите отпуск и просто отдохните. Нет, не периодически посматривая в рабочий график и думая о том, кто же сделает за вас ваши дела, а именно отдохните. При этом отпуск может продлиться всего неделю, главное, чтобы активно: пройдитесь по выставкам, сходите в кино или съездите на горячий источник. Встретьтесь с давними подругами, с бабушкой или родителями, выберетесь на дачу или просто больше гуляйте по городу. Если вы просто устали, то смена деятельности исправит ситуацию.
Попробуйте изменить что-то в работе
Если и после отпуска любовь к работе не возвращается, то нужно все-таки определиться, что в вашей ситуации не так. Возможно, чего-то не хватает, что, в принципе, можно привнести. Предложите начальству рассмотреть вопрос о введении (или упразднении) дресс-кода, о посещении обучающего семинара или организации корпоратива, попросите, в конце концов, премию за перевыполнение плана или какое-то достижение, которое осталось начальством незамеченным.
Смените место на работе
Помните, в школьные годы учительница каждую четверть пересаживала учеников? Попробуйте и этот метод — переставьте стол, украсьте его цветами или уберите их, или, если есть возможность, пересядьте за другое место. Есть вероятность, почувствовать прилив сил на новом месте.
Смените работу
Если ничего не помогает, то шаг впереди один — сменить работу. Задумайтесь, может, вы вообще занимаетесь не своим делом? В какую сферу вы могли бы окунуться? Представьте новый коллектив, другие обязанности, другой график работы… Согласны поменять свое место на другое?
Оцените риски
Важно понимать, что на какое-то время вы останетесь практически без средств существованию. Поэтому нужно иметь какие-то накопления и планировать траты.
Только не делайте резких движений. Чаще всего хочется написать заявление после какой-то негативной ситуации: недопонимания с коллегами, выговора начальства или неудачного результата работы. В этих ситуациях нужно сдержаться. Важно все взвесить, оценить свои навыки и предложения тюменских работодателей, возможно, посетить какие-то курсы, и лишь тогда, в спокойной обстановке, пишите заявление на увольнение.
Помните, что нервы, которые вы тратите на нелюбимой работе, и постоянные стрессы могут иметь печальные последствия. Весь негатив, который вы получаете на нелюбимой работе, нарушает ваш сон, а также психологическое и эмоциональное состояние. Поэтому если ситуация накаляется и желания работать на этой работе у вас нет, стоит задуматься, взвесить ситуацию и менять свою жизнь. Все в ваших руках!