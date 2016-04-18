Знакомство с собственным сердцем

Чтобы сделать УЗИ, я направилась не куда-нибудь, а в Тюменский кардиоцентр, который нередко хвалят за качественные обследования и приятное обслуживание, но многие считают, что процедуры там дорогостоящие. Недавно на его базе открылся центр ультразвуковой диагностики «Эхотон», да и по месту расположения центр мне подходит.
С некоторым волнением, какое обычно бывает перед медицинскими процедурами, я вошла в здание, где приятно удивило отсутствие толпы и очередей. Неспешно надела бахилы.
Девушка-администратор выслушала меня и направила в точку обследования — на четвертый этаж. Не доходя до лифта, я свернула на лестницу и с интересом разглядывала этажи центра. Здание далеко не новое, но вполне ухоженное, чистое и аккуратное.
На нужном этаже, перед дверью кабинета, мне пришлось минут пять подождать окончания процедуры предыдущего пациента. За это время я лишь успела подумать о том, что в обычной поликлинике была бы огромная очередь.
В кабинете УЗИ нет никаких защитных экранов и защитной спецодежды, а значит исследования безопасны и не несут никакого вреда.
Врачом ультразвуковой диагностики оказался мужчина — врач высшей категории, к.м.н. Дмитрий Владиславович Криночкин. Он в паре слов объяснил, что мне нужно снять и куда лечь, на что я молча и послушно согласилась.
УЗИ щитовидной железы и сердца не требует никакой подготовки — перед процедурой не нужно определенное время не есть или приносить с собой какие-то препараты. Такие исследования советуют проходить для профилактики, чтобы вовремя определить, есть ли патология органа. «Как известно, в нашем регионе йододефицит развит, то есть склонность к заболеванию есть. В вашем случае щитовидная железа абсолютно ровная и здоровая, поэтому никаких препаратов специально пить не нужно. Тем не менее, я советую употреблять в пищу йодированные продукты», — посоветовал доктор и перечислил несколько таких продуктов. Как оказалось, это не только соль, о которой я знала, в Тюмени есть йодированные яйца и хлеб. Все мы помним, что богаты йодом морепродукты и некоторые овощи.
Продолжаем исследование.
УЗИ сердца ЭХО-КГ. Для него требуется раздеться по пояс и лечь на левый бок, получается, спиной к врачу. Он же, используя щуп УЗИ-аппарата, «светит» сердечную мышцу. С помощью УЗИ можно оценить общее состояние сердца, обнаружить физиологические или патологические изменения, отследить толщину стенок, изучить работу клапанов и размеры полостей. «Говорят, что в сердце живет любовь. Это не так. Сердце — это просто мышца, сплошная физика, — проговорил врач. — У вас с ним все в порядке», — заключил специалист и показал на экране, где и что в этом «насосе» как работает.
— А правда ли, что у каждого пятого человека есть болезни сердца, и что тюменская молодежь сплошь и рядом — сердечники? — спросила я Дмитрия Владиславовича.
— Сердечно-сосудистые заболевания, по-прежнему, лидируют в списке смертности. Но медицина сейчас значительно шагнула вперед, поэтому мы можем определять сегодня то, что несколько лет назад еще не видели. И это не обязательно заболевание, это может быть лишь отклонение. Полученные знания позволяют предупредить заболевание, — ответил доктор.
В моем случае отклонение тоже было обнаружено. Но в этом ничего страшного нет, кроме того, что оно еще и по наследству уже передано…
Вердикт — здорова. Никаких направлений на дальнейшее обследование не требуется.
Расслабившись, что все хорошо, я расспросила доктора о том, что за оборудование используется в центре, и как хранятся результаты исследований. Оборудование, как я и сама заметила, сплошь и рядом иностранного производства — «высокоточное и высокотехничное». Несложно догадаться, что ремонт любого из аппаратов встанет в копеечку на сегодняшний день из-за курса доллара.
«Результаты исследований у нас хранятся с 2003 года. Многие пациенты наблюдаются десятилетиями и, благодаря предыдущим итогам обследования, мы можем увидеть динамику», — пояснил врач.
К этому моменту я уже оделась и, поблагодарив Дмитрия Владиславовича, отправилась домой с абсолютно легким сердцем.
Плюсы:
— нет очереди
— приятное обслуживание
— результаты и ответы на все вопросы получены сразу
— процедуры не требуют специальной подготовки
— приятно знать, что ты ничем не болен
Минусы:
— стоимость: УЗИ сердца (ЭХО КГ) — 1701 рубль, УЗИ щитовидной железы — 1225 рублей
— часы работы: понедельник-пятница с 8 до 18 часов, суббота — с 9 до 15. Такой график может быть неудобен тем, кто работает в это же время.
О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.
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Ксения Красовская