Знакомство с собственным сердцем

УЗИ щитовидной железы и сердца не требует никакой подготовки — перед процедурой не нужно определенное время не есть или приносить с собой какие-то препараты. Такие исследования советуют проходить для профилактики, чтобы вовремя определить, есть ли патология органа. «Как известно, в нашем регионе йододефицит развит, то есть склонность к заболеванию есть. В вашем случае щитовидная железа абсолютно ровная и здоровая, поэтому никаких препаратов специально пить не нужно. Тем не менее, я советую употреблять в пищу йодированные продукты», — посоветовал доктор и перечислил несколько таких продуктов. Как оказалось, это не только соль, о которой я знала, в Тюмени есть йодированные яйца и хлеб. Все мы помним, что богаты йодом морепродукты и некоторые овощи.