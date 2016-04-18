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Гран-при «Студвесны» — у Тюменского индустриального университета

18 апреля 2016, 10:58
Областной молодёжный фестиваль «Студенческая весна» неизменно собирает вокруг себя творческую молодёжь, готовую представить свои таланты широкой публике. В этом году фестиваль прошёл уже в двадцать первый раз и в очередной раз выявил молодых тюменцев, готовых представлять родной город уже на Всероссийской студенческой весне — 2016.
Сюжет
Тюмень

Традиционный гала-концерт, в рамках которого происходило выявление «золотых» вузов Тюменской области, на этот раз проходил в отремонитированном дворце культуры «Нефтяник», благодаря чему и зрители, и участники мероприятия смогли насладиться номерами победителей фестиваля, представленными с великолепным светом и звуком.

Началось всё с подведения итогов голосования за лучший вуз Тюменской области. Руководитель проекта Ольга Киселёва определила фаворитов мероприятия — Тюменский государственный медицинский университет. Вообще, студенты-медики приятно удивили, получив награды во многих номинациях, а также заняв второе место в общем зачёте.

Не отставали от них и традиционные фавориты «Студенческой весны» — Тюменский индустриальный университет (бывший ТюмГНГУ) и гуманитарная элита — ТюмГУ. Причём звучит это вполне оправданно, поскольку именно команда «Поребрик» из Тюменского государственного университета заняла первое место в группе «А» в номинации «Интеллектуальные игры». Впрочем, студенты индустриального университета смогли отыграться по всем остальным номинациям, заняв лидирующие позиции практически во всех номинациях, даже, казалось бы, таких несовместимых с инженерным направлением, как «Театр».

Сам гала-концерт оставил двойственные впечатления. Безусловно, ни один из номеров не мог никого оставить равнодушным и любые критические мысли по этому поводу отдают вкусовщиной. С другой стороны, откровенно китчевый юмор ведущих мероприятия и нелепые интермедии между номерами создавали тягостное ощущение абсурдности происходящего.

Тюменский областной фестиваль «Студенческая весна-2016» в очередной раз выявил «золотые» творческие кадры, поспособствовав развитию креативных ресурсов Тюменской области. Остаётся надеяться, что тюменцы смогут повторить успех пятилетней давности на Российской студенческой весне — 2011

Итоги:

Голосование за лучший вуз: ТюмГМУ;

Интеллектуальные игры:

С — «Пульс» (Тюменский медицинский колледж);

В — «Армия муравьёв» (Тюменский индустриальный университет);

А — «Поребрик» (Тюменский государственный университет).

Журналистика:

Телевидение (А) — Александр Часовников (Тюменский государственный институт культуры);

Радио (А) — Шамиль Шиунов (Тюменский индустриальный университет).

Театр

В — Театральная студия «Луна» (Тюменский индустриальный университет);

А — Театральная студия «Май»(Тюменский индустриальный университет);

А — Театральная студия «Здесь» (Тюменский государственный университет)

Хореография

С — «Дети гор» . «Кавказские мотивы»(Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова);

В — Кристина Балабанова " Обет молчания» (Тюменский индустриальный университет);

А — Кристина Салганова Вариация из балета «Драгоценности» (Сборная города Тюмени).

Музыка

В — Андрей Николаев «Сакура» (Тюменский государственный медицинский университет);

А — Вадим Алиев («It’s My Life).

Мода

С — театр моды „Либерти“ (Тюменский колледж отраслевых технологий и сервиса);

В — Студия БТИ (Тюменский государственный университет);

А — Творческий коллектив студентов института архитектуры и дизайна. Коллекция „Шахматная партия“ (Тюменский индустриальный университет).

Оригинальный жанр

С — Цирковая студия „Жар-птица“ . „Мечтай и летай“;

В — „Простые парни“ " Питер, привет»;

А — «Тени сыгранных ролей».

Концертные программы

С — «Золушка. Тёщина радость» (Тюменский педагогический колледж);

В — «Весна» (Тюменский государственный медицинский университет);

А — «Как в кино» (Тюменский индустриальный университет);

А — «Костюм» (Тюменский государственный университет).

Общий зачёт. Ссузы

3 место — колледж отраслевых технологий и сервиса;

2 место — Тюменский педагогический колледж;

1 место — Западносибирский государственный колледж;

Гран — при — Тюменский колледж водного сервиса.

Общий зачёт. ВУЗы:

3 место — Государственный аграрный университет Северного Зауралья;

2 место — Гюменский государственный медицинский университет;

1 место — Тюменский государственный университет;

Гран-при: Тюменский индустриальный университет

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