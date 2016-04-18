Гран-при «Студвесны» — у Тюменского индустриального университета

Не отставали от них и традиционные фавориты «Студенческой весны» — Тюменский индустриальный университет (бывший ТюмГНГУ) и гуманитарная элита — ТюмГУ. Причём звучит это вполне оправданно, поскольку именно команда «Поребрик» из Тюменского государственного университета заняла первое место в группе «А» в номинации «Интеллектуальные игры». Впрочем, студенты индустриального университета смогли отыграться по всем остальным номинациям, заняв лидирующие позиции практически во всех номинациях, даже, казалось бы, таких несовместимых с инженерным направлением, как «Театр».