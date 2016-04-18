Гран-при «Студвесны» — у Тюменского индустриального университета

Традиционный гала-концерт, в рамках которого происходило выявление «золотых» вузов Тюменской области, на этот раз проходил в отремонитированном дворце культуры «Нефтяник», благодаря чему и зрители, и участники мероприятия смогли насладиться номерами победителей фестиваля, представленными с великолепным светом и звуком.
Началось всё с подведения итогов голосования за лучший вуз Тюменской области. Руководитель проекта Ольга Киселёва определила фаворитов мероприятия — Тюменский государственный медицинский университет. Вообще, студенты-медики приятно удивили, получив награды во многих номинациях, а также заняв второе место в общем зачёте.
Не отставали от них и традиционные фавориты «Студенческой весны» — Тюменский индустриальный университет (бывший ТюмГНГУ) и гуманитарная элита — ТюмГУ. Причём звучит это вполне оправданно, поскольку именно команда «Поребрик» из Тюменского государственного университета заняла первое место в группе «А» в номинации «Интеллектуальные игры». Впрочем, студенты индустриального университета смогли отыграться по всем остальным номинациям, заняв лидирующие позиции практически во всех номинациях, даже, казалось бы, таких несовместимых с инженерным направлением, как «Театр».
Сам гала-концерт оставил двойственные впечатления. Безусловно, ни один из номеров не мог никого оставить равнодушным и любые критические мысли по этому поводу отдают вкусовщиной. С другой стороны, откровенно китчевый юмор ведущих мероприятия и нелепые интермедии между номерами создавали тягостное ощущение абсурдности происходящего.
Тюменский областной фестиваль «Студенческая весна-2016» в очередной раз выявил «золотые» творческие кадры, поспособствовав развитию креативных ресурсов Тюменской области. Остаётся надеяться, что тюменцы смогут повторить успех пятилетней давности на Российской студенческой весне — 2011
Итоги:
Голосование за лучший вуз: ТюмГМУ;
Интеллектуальные игры:
С — «Пульс» (Тюменский медицинский колледж);
В — «Армия муравьёв» (Тюменский индустриальный университет);
А — «Поребрик» (Тюменский государственный университет).
Журналистика:
Телевидение (А) — Александр Часовников (Тюменский государственный институт культуры);
Радио (А) — Шамиль Шиунов (Тюменский индустриальный университет).
Театр
В — Театральная студия «Луна» (Тюменский индустриальный университет);
А — Театральная студия «Май»(Тюменский индустриальный университет);
А — Театральная студия «Здесь» (Тюменский государственный университет)
Хореография
С — «Дети гор» . «Кавказские мотивы»(Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова);
В — Кристина Балабанова " Обет молчания» (Тюменский индустриальный университет);
А — Кристина Салганова Вариация из балета «Драгоценности» (Сборная города Тюмени).
Музыка
В — Андрей Николаев «Сакура» (Тюменский государственный медицинский университет);
А — Вадим Алиев («It’s My Life).
Мода
С — театр моды „Либерти“ (Тюменский колледж отраслевых технологий и сервиса);
В — Студия БТИ (Тюменский государственный университет);
А — Творческий коллектив студентов института архитектуры и дизайна. Коллекция „Шахматная партия“ (Тюменский индустриальный университет).
Оригинальный жанр
С — Цирковая студия „Жар-птица“ . „Мечтай и летай“;
В — „Простые парни“ " Питер, привет»;
А — «Тени сыгранных ролей».
Концертные программы
С — «Золушка. Тёщина радость» (Тюменский педагогический колледж);
В — «Весна» (Тюменский государственный медицинский университет);
А — «Как в кино» (Тюменский индустриальный университет);
А — «Костюм» (Тюменский государственный университет).
Общий зачёт. Ссузы
3 место — колледж отраслевых технологий и сервиса;
2 место — Тюменский педагогический колледж;
1 место — Западносибирский государственный колледж;
Гран — при — Тюменский колледж водного сервиса.
Общий зачёт. ВУЗы:
3 место — Государственный аграрный университет Северного Зауралья;
2 место — Гюменский государственный медицинский университет;
1 место — Тюменский государственный университет;
Гран-при: Тюменский индустриальный университет