В Тюмени коллекторы атаковали СПИД-центр

Защитить должников от вымогательского беспредела призван закон о коллекторской деятельности, принятый в первом чтении 12 апреля. Как сообщает «Российская газета», согласно новому документу коллектор сможет звонить должнику не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи — не чаще раза в семь дней. Общение с должником ночью с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные будет запрещено. Также в законопроекте запрещается неправомерное причинение должнику вреда, раскрытие сведений о должнике и его долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев. Важно, что гражданин получит право и вовсе отказаться от личного взаимодействия с коллектором и потребовать общаться только через своего адвоката. Окончательно принятие закона ожидается уже в этом году.