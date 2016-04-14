В Тюмени коллекторы атаковали СПИД-центр

В городе Тюмени разразился очередной коллекторский скандал. На этот раз под ударом «долговых вышибал» оказался центр профилактики и борьбы со СПИД.
Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, в медицинской организации уже третий день парализованы телефоны. В режиме автодозвона непрерывно поступают звонки некой организации с требованием возврата денежных средств одним из сотрудников центра. Пациенты не могут получить информацию, связаться с врачами, записаться на прием, заблокирована работа нескольких подразделений.
Попытки сотрудников лечебного учреждения образумить злоумышленников оказались безуспешными, в курс ситуации была поставлена прокуратура. Тем не менее, врачи и сотрудники администрации предпринимают все возможные меры, чтобы минимизировать неудобства для граждан. Медики просят пациентов на время экстренной ситуации обращаться по телефону (3452) 27-63-03.
Напомним, скандалы, связанные с деятельностью коллекторов, происходят в Тюмени не в первый раз. Как писал NashGorod.ru ранее, в начале марта вымогатели едва не сорвали занятия в одной из школ. На телефоны учебного учреждения один за другим поступали звонки с угрозами. Причиной атаки стал долг учительницы истории в размере чуть больше 7000 рублей. От действий «охотников за долгами» пострадала также известная в городе дальнобойщица Татьяна Самопальникова — коллекторы разместили в социальных сетях оскорбительные карикатуры на женщину-водителя и ее близких.
Защитить должников от вымогательского беспредела призван закон о коллекторской деятельности, принятый в первом чтении 12 апреля. Как сообщает «Российская газета», согласно новому документу коллектор сможет звонить должнику не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи — не чаще раза в семь дней. Общение с должником ночью с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные будет запрещено. Также в законопроекте запрещается неправомерное причинение должнику вреда, раскрытие сведений о должнике и его долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев. Важно, что гражданин получит право и вовсе отказаться от личного взаимодействия с коллектором и потребовать общаться только через своего адвоката. Окончательно принятие закона ожидается уже в этом году.
Тем временем, в Кемеровской области решили не дожидаться принятия мер на федеральном уровне и придумали свое решение проблемы. Депутаты местного заксобрания приняли региональный закон, временно запрещающий работу «охотников за долгами». По информации агентства «Интерфакс», поводом к срочному запрету деятельности коллекторов стал инцидент в соседней Новосибирской области. Группа «долговых вышибал» проникла в квартиру местной жительницы, взявшей в долг 5000 рублей и не сумевшей расплатиться по обязательствам — сумма процентов и штрафов до договору за год перевалила за 200 тысяч. Чтобы принудить женщину к возврату долга, злоумышленники жестоко избили ее мужа и ребенка, а затем совершили в отношении самой должницы насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев категорично прокомментировал данное происшествие. «Ни один коллектор не имеет права „вышибать“ долги с кузбассовцев. Мы не можем допустить, чтобы наших людей убивали», — сказал он. По данным федеральных СМИ, с 8 апреля до момента принятия федерального закона о деятельности коллекторов, работа «охотников за долгами» в Кузбассе будет запрещена.
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Ситуация с блокированием телефонов Центра профилактики и борьбы со СПИД успешно решена благодаря оперативному вмешательству Прокуратуры Калининского административного округа города Тюмени. Благодарим всех, кто не остался равнодушным к проблеме, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения области.
Напоминаем телефон регистратуры Центра профилактики и борьбы со СПИД: (3452) 27-66-89;
отделение профилактики: (3452) 444–207, 444–248
телефон «Горячей линии» Центра — 8 9199 444 207 (в рабочие дни с 08.00 до 16.30)