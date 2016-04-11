«Дал Бог зайку, даст и лужайку»: дорого ли рожать и воспитывать детей?

При этом мама Феди уверена, что при желании можно разумно тратить средства на одежду и игрушки для малыша: «Это не подросток, который привередлив в одежде. Можно покупать на вырост, и первое время подворачивать рукава, штанины. Конечно, игрушки дорогие, но есть хорошие тюменские производители. Да и нет ничего зазорного в том, чтобы брать игрушки у тех, кто из них уже вырос или отдавать свои игрушки кому-либо».