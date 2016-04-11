«Дал Бог зайку, даст и лужайку»: дорого ли рожать и воспитывать детей?

Мама в роддоме — папа в армии
Маленькому Федору Смирнову сейчас чуть больше полутора лет. Его мама Анна познакомилась со своим супругом Иваном на работе — вместе трудились официантами. Когда в октябре 2014 года будущая мама лежала в роддоме, супруг проходил срочную службу в российской армии. Тем не менее, по словам Анны, каких-либо финансовых трудностей она не испытала.
«Государство очень хорошо поддерживает любые молодые семьи. Те люди, которые говорят, что это не так, просто ленятся встать с дивана и собрать справки. Ничего сверхъестественного нет — я два раза посидела в недлинной очереди и получала 15 000 рублей ежемесячно, пока супруг был в армии. Плюс единовременные выплаты более 100 тысяч», — поделилась с нами Анна.
Еще во время беременности на питание у будущей мамы уходило не больше средств, чем в прежние времена: «Все разговоры про „надо есть за двоих“ и посылания мужей за мороженым со вкусом краба — полнейшая ерунда. Есть ограничения по питанию, „разгрузочные“ дни, когда можно есть лишь яблоки и кефир».
По мнению Анны, не стоит экономить на еде, когда малыша отучают от молока и переводят на обычное питание с помощью «подкормки»: «Я, допустим, не считаю себя таким специалистом, что могу сходить на рынок, купить кабачок и сделать из него идеальное пюре. Безопаснее покупать в баночках, ведь его делают специалисты, и оно контролируется Роспотребнадзором».
При этом мама Феди уверена, что при желании можно разумно тратить средства на одежду и игрушки для малыша: «Это не подросток, который привередлив в одежде. Можно покупать на вырост, и первое время подворачивать рукава, штанины. Конечно, игрушки дорогие, но есть хорошие тюменские производители. Да и нет ничего зазорного в том, чтобы брать игрушки у тех, кто из них уже вырос или отдавать свои игрушки кому-либо».
Мама — вчерашняя студентка, папа — молодой инженер
Ксения Антипова вышла замуж за своего избранника Игоря еще будучи студенткой. Диплом она защищала на большом сроке беременности. «Еще когда мы только планировали заводить ребенка, то понимали, что без поддержки родителей нам не обойтись. Государство вроде бы на словах и стремится повысить рождаемость, но детские пособия на первого ребенка крошечные», — призналась молодая мама.
После выпускного на свет появилась малышка Алина. Помимо радости молодую пару ожидали большие затраты. «Тем, кто может кормить ребенка грудью, очень повезло. У меня такой возможности не было и приходилось постоянно тратиться на молочную смесь», — добавляет Ксения.
Молодая мама отмечает, что теперь приходится постоянно покупать новую одежду — купишь штанишки, а уже через две недели они малы, нужно приобретать новые. Так же и с игрушками — ребенок растет, нужны новые мозаики, где деталей больше, новые развивающие игры.
Кроме того, деньги уходят и на детский сад: «Устроить ребенка в полтора года в государственный садик крайне тяжело. Мы отдали Алину в частный, а это 12 тысяч рублей каждый месяц. Есть садики и по 10 тысяч рублей, но нам они не подходят территориально».
Популярную среди будущих мам фразу «Дал Бог зайку, даст и лужайку» Ксения считает полнейшим бредом: «Могу точно сказать, что решение заводить ребенка должно быть максимально осознанным. Не нужно считать, что государство поможет и прокормит, а надеяться лишь на свои силы. По моим подсчетам, семейный бюджет должен составлять около 50 тысяч рублей, для того, чтобы спокойно жить маленькой семьей — мама, папа и один ребенок. Можно, конечно, уложиться и в 30 тысяч, но тогда особо не разгуляешься».
«Правильно выбирайте мужа»
Старшему сыну Риммы уже 4,5 года. Больше всего денег уходит на его одежду. «Она достаточно дорогая, — отмечает Римма, — Ребенок ходит в садик и поэтому нужно приобретать два комплекта одежды. Приходится покупать их в совместных закупках с другими родителями, чтобы заплатить ниже розничной цены. Кроме того, сын уже начинает просить себе планшет. Но пока мы не считаем нужным его покупать».
Тем мамам, которые ждут от Бога «лужайку для зайки», Римма советует грамотно выбирать мужа: «Будущим мамам мне бы хотелось пожелать хорошего супруга. Нужно рассчитывать только на свои силы, на свою семью. Всегда можно найти возможности, если есть желание».
Мама Алена также воспитывает двух детей: старшей дочке Виктории 5,5 лет, а младшему сыну Александру пока еще только 9 месяцев. «Конечно, помощь государства — это лучше, чем ничего. Но на нее особо надеяться не приходится, — рассуждает Алена. — Одной маме без мужа невозможно вырастить ребенка, рассчитывая только на эти деньги».
Сейчас счастливая мама вновь проживает тот период, когда нужно кормить своего ребенка грудью. Впрочем, это помогает сэкономить на его питании. «Тем мамам, которые не могут кормить ребенка грудью, приходится нелегко: банки смеси хватает дня на три, а она стоит 400–500 рублей. Много денег уходит на прикормку, памперсы. Если брать качественные подгузники, то это 2,5–3 тысячи рублей в месяц», — рассуждает Алена.
При этом большое количество денег тратится на старшую дочку. «На занятия для Вики в месяц уходит по 10 тысяч рублей. Три тысячи на детский сад, две тысячи на дзюдо, две с половиной тысячи на плавание и еще две с половиной тысячи на английский язык. Виктория сама попросила нас, чтобы мы отдали ее на занятия по английскому языку. Ей очень нравится», — поделилась радостью за старшую дочь собеседница NashGorod.ru.
«Мама, купи мне IPhone!»
Старшему сыну Евгении Александру летом исполнится семь лет. По мнению женщины, ребенок-дошкольник — это очень большие траты: «На свои силы можно рассчитывать, если у каждого из супругов заработная плата как минимум от 30 тысяч рублей. Детский сад — 3 тысячи в месяц, занятия тхэквондо — 3,5 тысяч, траты на форму, перчатки, взносы за соревнования. Сейчас такой возраст, что обуви хватает лишь на один сезон».
При этом Евгения отмечает, что запросы ребенка постоянно растут: «Недавно он попросил у нас IPhone 6+. Я объясняю ему, что это очень дорого, а он мне: „А может быть тогда просто IPhone 6?“. В итоге пользуется моим старым кнопочным телефоном».
К 1 сентября родителям Саши придется потратить приличную сумму денег. «Подготовка к школе обойдется примерно в 20 000 рублей. Один ранец с ортопедической спинкой — около 3 тысяч рублей. А еще школьная форма, спортивная форма, сменная обувь, рубашки, водолазки…», — рассуждает Евгения.
С теми мамами, которые надеются на Бога, собеседница NashGorod.ru также, как и другие опрошенные, крайне не согласна: «Часто я читаю на форумах, как молодые мамы говорят про заек и лужайки. Не разделяю такой позиции. Если ты не будешь стремиться к чему-то, чтобы дать своим детям больше, то откуда будет эта лужайка?».
С счастливыми мамами общался Виталий Беспалов