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Тюменский владелец электромобиля поделился опытом в интернет-дневнике

8 апреля 2016, 14:11
Обладатель одного из трех зарегистрированных в Тюменской области электромобилей Денис Дедюхин рассказал об опыте жизни без бензина в своем блоге на сайте drive2.ru

В своем дневнике тюменец написал, что в 2014 году купил Mitsubishi i-MiEV. Японская малолитражка, приобретенная Денисом — редкий гость на дорогах нашего региона. Впрочем, называть данную машину «малолитражкой» — это не совсем верно, ведь никакого двигателя внутреннего сгорания, а соответственно и литража, у этого автомобиля нет. Mistubishi i-MiEV работает на электрической тяге, используя в качестве источника энергии литий-ионный аккумулятор.

Несмотря на предрассудки об изменениях свойств химических источников тока с ходом времени, Денис приобрел свою машину на вторичном рынке. До приезда в Тюмень электромобиль успел четыре года поездить по автодорогам Японии, что по наблюдениям нового владельца никак существенно не отразилось ни на свойствах батареи, ни на запасе хода.

С успехом электрический Mitsubishi пережил и тюменскую зиму, однако, по словам владельца, для обеспечения комфортной эксплуатации пришлось приложить определенные усилия и проявить изобретательность. В машине появился электрообогреватель, а для подогрева батареи Денис использовал термокабель. В теплые зимние дни максимальный пробег электромобиля на одной зарядке составлял порядка 130 километров.

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