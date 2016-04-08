Тюменский владелец электромобиля поделился опытом в интернет-дневнике

Несмотря на предрассудки об изменениях свойств химических источников тока с ходом времени, Денис приобрел свою машину на вторичном рынке. До приезда в Тюмень электромобиль успел четыре года поездить по автодорогам Японии, что по наблюдениям нового владельца никак существенно не отразилось ни на свойствах батареи, ни на запасе хода.