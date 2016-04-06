Как взять льготный ипотечный кредит?

Право на льготный кредит имеет любой работающий совершеннолетний гражданин РФ, возраст которого не будет превышать на момент окончания выплат по кредиту 55 лет для женщин и 65 лет для мужчин (в Сбербанке — 75 лет). С работы при этом обычно требуются справки о доходах (2НДФЛ или в свободной форме), подтверждающие доход заемщика.