Как взять льготный ипотечный кредит?

На программу по всей стране было выделено 20 млрд рублей. Через год программу должны были завершить, но ее продлили до конца 2016 года.
Кому дадут льготный кредит?
Право на льготный кредит имеет любой работающий совершеннолетний гражданин РФ, возраст которого не будет превышать на момент окончания выплат по кредиту 55 лет для женщин и 65 лет для мужчин (в Сбербанке — 75 лет). С работы при этом обычно требуются справки о доходах (2НДФЛ или в свободной форме), подтверждающие доход заемщика.
Что можно купить?
Ипотечный кредит — это займ на покупку жилья. Ипотека с господдержкой предполагает покупку квартиры у застройщика. Благо, в Тюмени сегодня предостаточно жилья — строящегося и готового нового. В базе «NashGorod.ru. Недвижимость» около 10 тысяч различных объектов новостроек.
Каковы условия получения кредита?
Согласно условиям, ипотеку по льготной ставке в 12 процентов можно получить на покупку жилья на первичном рынке. Максимальный размер займа на территории Тюменской области — до 3 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 8 млн. Первоначальный взнос — до 20% от стоимости жилья, при этом в качестве первоначального взноса использовать жилищные сертификаты, средства материнского капитала, субсидии от организаций.
Кредит выдается на срок до 30 лет. Заемщику придется застраховать свою жизнь и здоровье на первый год кредитования.
Процентная ставка по кредитам составляет не более 12% годовых. Во многих тюменских банках ставка от 11,7%. Платежи — ежемесячные и одинаковые.
Никаких банковских комиссий быть не должно.
Где взять кредит по программе господдержки?
Ипотечный кредит по господдержке предоставляют многие банки в Тюмени, например, Сургутнефтегазбанк, Запсибкомбанк, Абсолют Банк, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ24. В частности, «ВТБ24 в Тюмени в 2015 году выдал 1277 кредитов на общую сумму 2,4 мррд рублей. На 20 марта 2016 года выдано еще 324 ипотечных кредита на более чем 600 млн рублей», — сообщила на круглом столе в конце марта 2016, руководитель тюменского отделения банка ВТБ24 Дарья Медведева.