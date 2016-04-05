Плата за отопление каждый месяц разная, для тюменцев непонятная…

На сегодняшний день в областной столице установлено более 4000 тысяч приборов учета тепловой энергии. В многоквартирных жилых домах их работу контролируют исполнители коммунальных услуг — УК ТСЖ, ЖСК. По идее, должно быть: сколько потребил — за столько и заплатил. Только получается, что эта цифра меняется от месяца к месяцу.
Мороз на улице — платим больше
Зависит она от погоды: если средняя температура за окном ниже (холоднее), то потребление тепла домом выше. Показания счетчика снимает управляющая компания и направляет все данные в «Тепло Тюмени», которые, в свою очередь, направляют информацию в ОАО «ТРИЦ» для распределения коммунального ресурса в целом по многоквартирному дому, за вычетом нежилого помещения (при наличии).
Органом, устанавливающим тарифы, является Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области, безусловно, на основании данных теплоснабжающих компаний.
Нет прибора учета — плати все 9 месяцев
Только вот в сентябре 2015 года некоторые тюменцы заплатили за полный месяц, хотя отопление по факту дали лишь 29 сентября. Марат Феликсович объяснил, что оплата за отопление разделена на 9 месяцев отопительного сезона — с сентября по май — равными частями. А значит, и внесение платы за услугу отопления осуществляется соответственно — в течение девяти месяцев равными частями (с 1 сентября по 31 мая включительно) и не будет дополнительно увеличиваться при снижении температуры наружного воздуха в зимний период. По таким расчетам тепловую энергию оплатят жильцы домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла — за сентябрь полную сумму. Те же, у кого счетчики в норме и работают, платят только за фактически потребленный ресурс.
Кстати дома, нагрузка в которых не более 0,2 Гкал, в соответствии с законом, не подлежат оприбориванию.
Счетчик для жителей дома должен быть выгоден
«С экономической точки зрения для нашей компании установка приборов учета была не выгодна. Согласно Федеральному закону до 1 июля 2013 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию были обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Но как показал практика, ряд УК проигнорировал законодательство и вообще их не поставил, таким образом, обязанность по оснащению приборами учета легла на нас. Во исполнение закона, „Тепло Тюмени“ пришлось брать кредиты, потому что программа установки счетчиков стоила сотни миллионов рублей. При этом мы брали кредиты в банке по 15–17%, а гражданам мы по закону, за то, что они сами эти приборы не установили, мы могли предъявить лишь ставку рефинансирования — 5%», — объяснил руководитель теплоснабжающей компании. При этом «Тепло Тюмени» пережило уже достаточно исков и прокурорских проверок по части проверки счетчиков: одни потребители оказались не согласны с тем, что им установили прибор учета; вторые были недовольны тем, что им напротив его не установили; третьи не соглашались с ценой прибора. Сегодня основная масса вопросов связана с начислениями за тепловую энергию.
«Границей ответственности „Тепло Тюмени“ является стена здания. Мы поставляем на границу нормативные параметры — температура прямого и обратного теплоносителя нормирована. Об этом я смело могу говорить, потому что не раз вызывали нашу службу технического аудита, и в результате обследования выяснялось, что подача до дома в норме. А дальше вопрос к оборудованию в доме: если все настроено, система промыта, то дом потребляет определенное количество тепла. Если в доме есть насосы, то потребление может увеличиться. Например, одному жильцу в угловой квартире холодно, управляющая организация вместо того, чтобы заниматься регулированием, может установить еще один насос — и потянуть на одну сторону дома больше тепла, а в итоге платят все жильцы, не подозревая об этом», — пояснил он.
Кому достается субсидия
Кстати оплата за тепло, как пояснил Марат Феликсович, еще и субсидируется тем же управляющим компаниям, для этого УК должна ежемесячно подавать данные в «Тепло Тюмени». Но не все УК и ТСЖ готовы заниматься «лишними» подсчетами, поэтому с легкостью раскидывают плату на жильцов.
«Работа через ТРИЦ понятна и прозрачна. Центр начисляет платежи, жильцы платят — и сумма уходит в ресурсные компании. Ряд управляющих организаций не работают через ТРИЦ, проводят свои расчеты, которые не всегда верны. С такими бывают проблемы», — говорит руководитель «Тепла Тюмени».
Как быть?
Горожанам Марат Царгасов советует внимательно относиться к платежам, не оставаться в стороне, а при возникновении сомнений и вопросов смело обращаться в управляющую компанию, на обслуживании которой находится дом.
«В городе много компаний, которые оказывают некачественные услуги, поэтому и возникают сложности. Горожанам нужно быть активнее и, в том случае, если их не устраивает работа исполнителя коммунальных услуг, менять УК, организовывать ТСЖ, выявлять проблемы дома и решать вопросы на общих собраниях», — резюмирует руководитель теплоснабжающей компании.