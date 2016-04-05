Плата за отопление каждый месяц разная, для тюменцев непонятная…

«С экономической точки зрения для нашей компании установка приборов учета была не выгодна. Согласно Федеральному закону до 1 июля 2013 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию были обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Но как показал практика, ряд УК проигнорировал законодательство и вообще их не поставил, таким образом, обязанность по оснащению приборами учета легла на нас. Во исполнение закона, „Тепло Тюмени“ пришлось брать кредиты, потому что программа установки счетчиков стоила сотни миллионов рублей. При этом мы брали кредиты в банке по 15–17%, а гражданам мы по закону, за то, что они сами эти приборы не установили, мы могли предъявить лишь ставку рефинансирования — 5%», — объяснил руководитель теплоснабжающей компании. При этом «Тепло Тюмени» пережило уже достаточно исков и прокурорских проверок по части проверки счетчиков: одни потребители оказались не согласны с тем, что им установили прибор учета; вторые были недовольны тем, что им напротив его не установили; третьи не соглашались с ценой прибора. Сегодня основная масса вопросов связана с начислениями за тепловую энергию.