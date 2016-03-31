Дельфийские игры в Тюмени: что, где, когда

Перед ними открываются большие возможности — например, это будет большим плюсом при поступлении в вузы. Здесь нет дипломантов и лауреатов разной степени, есть всего 3 медали — золото, серебро и бронза, поэтому для участников они очень ценны. Если ты получил медаль, она станет весомым вкладом в творческий капитал и отразится на дальнейшей судьбе.