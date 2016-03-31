Дельфийские игры в Тюмени: что, где, когда

Об играх
Дельфийские игры пройдут в нашем городе с 24 по 26 апреля. Если Олимпийские игры — соревнования среди спортсменов, то Дельфийские игры — соревнования среди видов искусств.
В Тюмень съедутся около 2 000 человек от 10 до 25 лет со всей России, чтобы продемонстрировать свои таланты.
Участники будут соревноваться в 29 номинациях, в том числе «Кулинарное искусство», «Парикмахерское искусство», «Журналистика», «Цирк», «Фотография», «Ди-джей», «Искусство воспитания».
Где пройдут игры
В числе площадок, где будут соревноваться участники, ДК «Нефтяник», Тюменская филармония, Тюменский драматический театр, Тюменский кукольный театр, молодежный театр «Ангажемент», дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменский государственный институт культуры, школы, цирк и другие. Все соревнования будут проходить параллельно, одновременно.
Сколько стоит
Вход на площадки для жителей и гостей Тюмени свободный.
Где посмотреть расписание
По ссылке можно скачать документ с информацией о том, какая номинация и на какой площадке будет представлена.
В конкурсные дни, с 24 по 26 апреля, тюменцы смогут свободно посетить любую площадку и посмотреть на выступления детей и молодежи.
Кто из Тюменской области участвует
Наш регион будет представлен на Дельфийских играх 367 участниками, в это число входят и руководители, и концертмейстеры, и педагоги. Участников от Тюменской области отбирали в конкурсе «Дебют», который проходил 11–12 марта, а также специальной комиссией.
Тюменцы участвуют практически во всех номинациях и во всех возрастных группах.
Среди участников Анжелика Оганнисян («Народное пение»), детский ансамбль «Юность Сибири» («Народные танцы»), Анастасия Попова («Народное пение»), Виктория Чалкова и Дарья Насырова из студии «Икар» («Цирк»), Никита Присяжнюк («Эстрадное пение»), Арина Побожакова и многие другие местные таланты.
Организация
Участники будут жить в гостиницах, которые находятся в центре, в шаговой доступности от площадок.
По правилам Дельфийских игр обычно все собираются на центральной площади города, там распределяются по автобусам согласно номинациям, откуда разъезжаются по концертным площадкам. «У нас самая большая площадь — 400-летия Тюмени, у театра драмы. Пока еще есть вопросы, как будет организован транспорт», — отметил директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новокаускас
Кто оплачивает
Финансовую нагрузку проведения Дельфийских игр несут 50 на 50 дельфийский комитет и Тюменская область. Регионы перечисляют деньги в дельфийский комитет, из них, например, оплачивается проезд участников, проживание.
Что дают Дельфийские игры победителям?
Перед ними открываются большие возможности — например, это будет большим плюсом при поступлении в вузы. Здесь нет дипломантов и лауреатов разной степени, есть всего 3 медали — золото, серебро и бронза, поэтому для участников они очень ценны. Если ты получил медаль, она станет весомым вкладом в творческий капитал и отразится на дальнейшей судьбе.