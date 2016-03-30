«Стоп Хама» уже нет, а жалобы на них продолжают поступать

Молодой человек пояснил, что от действий активистов этой организации пострадала его мать. Женщина, не нарушая правил, оставила свой автомобиль на бесплатной парковке у ЦУМа и ушла в магазин. Когда тюменка вернулась, то увидела, как группа неизвестных клеит на лобовое стекло со стороны водителя круглый стикер «Паркуюсь где хочу». На возражения и объяснения, что машина стоит по правилам, люди не отреагировали, а когда женщина попыталась убрать наклейку — не дали этого сделать и «украсили» машину еще несколькими стикерами. «Стопхамовцы предупредили, что если она на месте не выплатит им 2000 рублей ущерба за потраченные наклейки, они разместят видео в интернете», — рассказал участник группы.