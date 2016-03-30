«Стоп Хама» уже нет, а жалобы на них продолжают поступать

Тюменец рассказал в соцсетях, как неизвестные молодые люди, представившиеся активистами движения «Стоп хам», обклеили машину жительницы города «фирменными» наклейками и вымогали у нее деньги.
Анонимное сообщение о происшествии появилось в группе «Подслушано Тюмень» позавчера, 28 марта. «Сегодня узнал что до Тюмени дошла московская зараза — Стоп Хам», — написал неизвестный пользователь.
Молодой человек пояснил, что от действий активистов этой организации пострадала его мать. Женщина, не нарушая правил, оставила свой автомобиль на бесплатной парковке у ЦУМа и ушла в магазин. Когда тюменка вернулась, то увидела, как группа неизвестных клеит на лобовое стекло со стороны водителя круглый стикер «Паркуюсь где хочу». На возражения и объяснения, что машина стоит по правилам, люди не отреагировали, а когда женщина попыталась убрать наклейку — не дали этого сделать и «украсили» машину еще несколькими стикерами. «Стопхамовцы предупредили, что если она на месте не выплатит им 2000 рублей ущерба за потраченные наклейки, они разместят видео в интернете», — рассказал участник группы.
По словам тюменца, женщина отказалась платить — она добралась до ближайшей автомойки, где наклейки удалили, после чего обратилась в полицию. Тем не менее, стражи порядка данную информацию не подтвердили. Как рассказала пресс-секретарь УМВД Кристина Рыжкова, сообщений о преступлениях такого рода 28 марта не поступало. Не исключено, что вся история с наклейками — вымысел автора.
Вместе с тем, как сообщают федеральные СМИ, межрегиональная общественная организация «Стоп Хам» была ликвидирована 21 марта этого года по решению суда. Причиной ликвидации стало нарушение законодательства о деятельности некоммерческих организаций.
«Такое решение суда не означает, что активисты „Стоп Хама“ перестанут патрулировать улицы в поисках нарушителей парковки. Но вот официально получить грант в 2016 году „стопхамовцы“ уже не смогут», — сообщает портал Авто@mail.ru. Журналисты поясняют, что межрегиональная организация неоднократно получала ассигнования из государственного бюджета на общую сумму около 20 миллионов рублей. Деньги тратились на покупку видеооборудования и «штрафных» наклеек.
После прекращения государственной регистрации активисты «Стоп Хама» теоретически смогут продолжить акции по борьбе с нарушителями ПДД, но уже в порядке частной инициативы и за счет собственных средств. Как отмечают корреспонденты петербургской интернет-газеты «Фонтанка», жизнь организации без кремлевских грантов покажет, действительно ли ее участники борются за идею, или она их все же больше интересует как источник финансирования и трамплин в госвласть.
Что касается инцидента у ЦУМа, описанного анонимным тюменцем, происходила ли эта история в реальности, и имели ли вымогатели какое-то отношение к ликвидированной организации «Стоп Хам» — к сожалению, эти вопросы пока остаются без ответа.