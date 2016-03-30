На рейсах «ЮТэйра» в Москву и обратно не будет бесплатного питания

Информация о том, что с 1 апреля текущего года авиакомпания «ЮТэйр» отменяет базовое питание на рейсах длительностью до четырех часов, появилась на днях в федеральных СМИ. Во вторник, 29 марта, прошла пресс-конференция представителей перевозчика, на которой журналистам рассказали о переходе на новую концепцию предоставления бортового питания.
«Авиакомпания „ЮТэйр“ в большей степени специализируется на коротких маршрутах, на большинстве из которых многие авиакомпании предлагают своим пассажирам только прохладительные напитки. Проанализировав пассажирский спрос, а также изучив обращения, поступающие в адрес авиакомпании, мы приняли решение предложить нашим пассажирам полный набор питания, не включая данные расходы в базовую стоимость перевозки. На наш взгляд, принцип разделения стоимости услуг позволяет учесть интересы различных групп пассажиров, предоставив им свободу выбора тех сервисов и услуг, которыми они предполагают воспользоваться», — рассказал президент «ЮТэйр» — Пассажирские авиалинии» Алексей Будник.
Он отметил, что нововведения обусловлены, в первую очередь, «стремлением авиакомпании сохранить доступность авиаперевозок на приемлемом для широких слоев населения уровне». Мол, каждый человек может сам решить, какие сервисы и услуги ему выбирать и оплачивать.
Сколько будет стоить еда и напитки на рейсах «ЮТэйра»?
Сэндвич (с семгой, с говядиной или «Цезарь») — 350 рублей
Слойка-«улитка», маффин — 100 рублей
Шоколадный батончик — 150 рублей
Сок (200 мл) — 100 рублей
Вода (600 мл) — 100 рублей
Чай и кофе — 100 рублей
(из меню на сайте авиакомпании)
Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, с 1 апреля пассажирам будет предложен разнообразный ассортимент сэндвичей, снэков, прохладительных напитков, чая и кофе. Пассажиры смогут сами выбрать, что именно хотят съесть во время полета, и оплатить понравившиеся позиции меню банковской картой или наличными.
На новый формат питания рейсы «ЮТэйр» будут переводить постепенно. Так, на начальном этапе без бесплатных завтраков и ланчей останутся пассажиров, летящие в Москву (и обратно) из Анапы, Владикавказа, Воронежа, Грозного, Еревана, Калининграда, Когалыма, Кургана, Махачкалы, Минска, Мурманска, Назрани, Нарьян-Мара, Нальчика, Ноябрьска, Пензы, Саранска, Усинска и Ханты-Мансийска, а также пассажиры рейсов из Санкт-Петербурга во Владикавказ, Махачкалу и Нижний Новгород.
Как мы видим, Тюмень в этом списке не фигурирует, однако, как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru руководитель управления по корпоративным коммуникациям «ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Николай Круглов, со временем новый формат питания станет доступен на всех регулярных направлениях маршрутной сети авиакомпании, включая рейсы «ЮТэйр» из Москвы в Тюмень. Он уточнил, что до момента перехода на новую концепцию, условия предоставления бортового питания остаются прежними, и пассажиры рейсов Москва-Тюмень-Москва не столкнутся с проблемой отсутствия питания на борту.
Отвечая на вопрос о том, повлияет ли решение об отмене базового питания на тарифы авиакомпании, Николай Круглов рассказал, что с 1 апреля авиакомпания «ЮТэйр» переходит на более гибкую, прозрачную и понятную для пассажиров тарифную линейку, состоящую из четырех тарифных групп: «Бизнес», «Гибкий», «Стандарт» и «Лайт», которые отличаются набором опций и услуг, включенных в стоимость авиаперевозки.
Отметим, что самым голодным пассажирам придется прибавить к стоимости своего билета 500 рублей, чтобы позволить себе перекусить сэндвичем, самой маленькой шоколадкой и чашечкой кофе. Впрочем, при желании какую-то еду можно взять с собой в ручной клади — никаких дополнительных ограничений и запретов в связи с переходом на новый формат предоставления бортового питания не вводится. Таким образом, под запретом только жидкости в емкостях объемом более 100 мл.