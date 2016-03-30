На рейсах «ЮТэйра» в Москву и обратно не будет бесплатного питания

Отметим, что самым голодным пассажирам придется прибавить к стоимости своего билета 500 рублей, чтобы позволить себе перекусить сэндвичем, самой маленькой шоколадкой и чашечкой кофе. Впрочем, при желании какую-то еду можно взять с собой в ручной клади — никаких дополнительных ограничений и запретов в связи с переходом на новый формат предоставления бортового питания не вводится. Таким образом, под запретом только жидкости в емкостях объемом более 100 мл.