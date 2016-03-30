Кто кого: жители «Европейского» против открытия «мужского SPA-салона»

У заведений, работающих под названием «мужской SPA-салон», определенная репутация: считается, что туда ходят совсем не за массажем и маникюром. Не так давно на улице Карнацевича в Тюмени прикрыли бордель, скрывавшийся под вывеской SPA-салона «Сафари». И это не первый подобный случай. Узнав, что в «Европейском» вот-вот откроется «мужской SPA-салон», жители микрорайона решили действовать.
Надо сказать, что обитатели «Европейского» вообще славятся своей активностью в социальных сетях. В сообществе жителей микрорайона в «ВКонтакте» они сообщают о различных проблемах и происшествиях, делятся друг с другом информацией, обсуждают различные вопросы. Вот и запись на стене группы с прикрепленной фотографией двери в круглосуточный «мужской SPA-салон» вызвала бурную реакцию.
«Лучше бы булошную открыли, чем проститутошную», — написал Максим.
«Никакой управы на эти спа-салоны. Где хотят, там открывают. Полиция бездействует», — высказался Артур.
«Совсем уже ку-ку. В семейном микрорайоне такое открывать… Дети на велосипедах мимо катаются, мамочки с колясками гуляют, где ум-то?», — негодует Ольга.
Впрочем, среди подписчиков группы нашлись и те, кто в соседстве с подобным заведением ничего плохого не видит.
«Не думаю, что дети, прочитав надпись на двери, поймут, что там продажные тетеньки трутся о дяденек. Тем более туда не зайдут, скорее всего, там звонок. Не будет же все демонстрироваться через стекла в окнах. Так смысл переживать за детишек? Больше всего возмущаются женщины, видимо боятся, что у мужчин появится соблазн заглянуть, попробовать что-то новое. Но тут все зависит от нас самих, если мужики не получают чего-то дома, если мы не даем ничего нового, а только выносим мозг в бытовухе, они хоть как начнут смотреть на других! Нет, я не защищаю подобного рода заведения, но я осознаю, что такие услуги были тысячу лет назад, да и останутся через столько же. А так, мне безразлично, так как подобного рода заведения для меня из параллельного мира», — написала Анна.
Решительно настроенные жители микрорайона считают, что нужно обратиться к участковому и в управляющую компанию, написать коллективную жалобу в прокуратуру — словом, сделать все возможное, чтобы «SPA-салон» так и не открылся.
«Ведь действительно, дело не в том, что мужчины „Европейского“ пойдут туда, или дети будут мимо на великах проезжать, а в том, что будут приезжать „не понятно кто и откуда“ и так всю ночь! Ведь это зачастую пьяные мужики туда заезжают, и вряд ли они будут заходить на цыпочках. То, что мы здесь спорим и ругаемся, — это бесполезно! Надо просто всем домом писать и звонить с жалобами каждый день, что из этого заведения доносится шум, что подозрительные личности подъезжают… И неважно, будет ли на самом деле так шумно там! Никто не докажет, что весь дом не прав! Вот и пусть организаторы такого заведения знают, что не с теми соседями открылись», — настроена по-боевому Марина.
Отметим, что, похоже, некоторые основания для беспокойства у жителей «Европейского» есть: на странице еще не открывшегося салона размещено объявление о приеме на работу «мастеров по релаксации».
Насколько известно редакции интернет-портала Nashgorod.ru ни в управляющую компанию, ни в полицию по поводу «мужского SPA-салона» в «Европейском» еще никто не обращался. Впрочем, учитывая, что он еще не открыт, вряд ли жители микрорайона успели раздобыть реальные доказательства противоправной деятельности заведения.
В пресс-службе УМВД России по Тюмени отметили, что в случае, если жители микрорайона заметят какие-либо факты нарушения общественного порядка, они могут обратиться в ближайшую дежурную часть. Интересно, что, по данным полиции, тюменцы не слишком часто жалуются в правоохранительные органы по поводу происходящего за дверями «SPA-салонов». Такие случаи единичны, и, если информация граждан подтверждается, они становятся достоянием общественности.