Кто кого: жители «Европейского» против открытия «мужского SPA-салона»

«Не думаю, что дети, прочитав надпись на двери, поймут, что там продажные тетеньки трутся о дяденек. Тем более туда не зайдут, скорее всего, там звонок. Не будет же все демонстрироваться через стекла в окнах. Так смысл переживать за детишек? Больше всего возмущаются женщины, видимо боятся, что у мужчин появится соблазн заглянуть, попробовать что-то новое. Но тут все зависит от нас самих, если мужики не получают чего-то дома, если мы не даем ничего нового, а только выносим мозг в бытовухе, они хоть как начнут смотреть на других! Нет, я не защищаю подобного рода заведения, но я осознаю, что такие услуги были тысячу лет назад, да и останутся через столько же. А так, мне безразлично, так как подобного рода заведения для меня из параллельного мира», — написала Анна.