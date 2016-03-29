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Они не сдаются: как тюменская семья борется за жизнь дочек с ДЦП

29 марта 2016, 14:15
Молодые родители двухгодовалых близняшек Есении и Валерии собирают средства на лечение в США — девочки страдают ДЦП. Реабилитация по программе американского Института достижения человеческих потенциалов уже дала положительные результаты.

Малышки родились раньше срока, их мама Алена Шабалина находилась на исходе шестого месяца беременности. «Когда за несколько дней до родов я приходила в плохом состоянии к врачу и просила положить меня на госпитализацию, то слышала в ответ „Не сочиняй!“, — вспоминает Алена. — Помимо того, что была глубокая недоношенность, так еще и тяжелые роды. В результате чего у обеих девочек — тяжелая родовая травма. Есения родилась первая, и весь удар пришелся на нее: было сильнейшее внутреннее кровоизлияние в мозг, в результате чего ребенок получил серьезное повреждение мозга. Валерии повезло чуть больше».

Теперь из-за повреждения мозга у Есении ДЦП, эпилепсия, частичная атрофия зрительного нерва, шунтозависимая гидроцефалия. В два месяца ее прооперировали, поставили шунт в голову. Совсем скоро, 31 марта, у нее будет уже пятая операция по замене шунта. У Валерии, помимо диагноза ДЦП как и у Есении, стоит еще один — тугоухость.

Молодые родители ни секунды не сомневались в том, что девочек надо спасать. «Когда нас выписали из больницы, и мы оказались дома, мы начали искать методы реабилитации. Наши центры отказывались принимать Есению, так как у нее судороги, — делится с NashGorod.ru мама близняшек. — Вначале хотели ехать в Китай, много читали про их клиники. В комментариях увидела, что одна мама рекомендует метод Домана. Стали читать информацию о нем и поняли, что это то, что нам надо. За 4 дня собрали около 200 тысяч рублей, чтобы оказаться в Москве на обучении по этому методу, на которое приехали руководители Института достижения человеческих потенциалов из США».

За пять дней обучения родителям очень многое рассказали, объяснили, что такие дети — не умственно отсталые. «После мы 10 месяцев находились на домашней программе — дистанционно связывались с Институтом и занимались с детьми по их программе. Делали это практически круглосуточно — отец девочек уволился с работы и всецело посвятил себя детям. Приходится жить только на пособия по инвалидности», — рассказывают родители близняшек.

Круглосуточные занятия дали свои результаты: Лера стала ползать, начала слышать, девочки стали понимать речь, команды. Необходимо было продолжать интенсивное обучение и уже с детьми съездить в США, чтобы пройти осмотр, выявить плюсы и минусы развития, и на основе этих результатов сформировать новую программу реабилитации, с применением новых методов, которые подойдут конкретному ребенку. Там же проводилось обучение родителей тому, как нужно заниматься с детьми.

На первую поездку в США Шабалиным удалось собрать 11350 $. Помогали всем миром — деньги выслали организации, неравнодушные предприниматели и простые сочувствующие. Некоторые из них начинали помогать молодым родителям с распространением информации о сборе средств в интернете.

Круглосуточные занятия дали свои результаты: Лера стала ползать, начала слышать, девочки стали понимать речь, команды.

Сейчас одна из комнат в квартире Шабалиных переоборудована для того, чтобы заниматься с близняшками: установлена небольшая горка, на которой Есения учится ползать, часть стены обклеена черно-белыми квадратами, чтобы развить зрительную способность малышек. Постоянные занятие приносят положительные результаты, которые дают надежду на лучшее.

Но семье Шабалиных необходимо вновь посетить США, чтобы провести обследование девочек и составить новую программу реабилитации. Для этого нужно собрать 15500 $, чтобы оплатить перелет, проживание и услуги института. Визит отложен с конца мая на конец августа, из-за перенесенной Есенией операции и еще одной предстоящей. На данный момент не хватает еще более 9 тысяч долларов.

Родители Есении и Валерии активно ведут группу «ВКонтакте», где рассказывают о том, что происходит с их малышками, сообщают о поступлении средств и дают надежду тем родителям, чьи дети также родились с особенностями. http://vk.com/club83278350.

Но семье Шабалиных необходимо вновь посетить США, чтобы провести обследование девочек и составить новую программу реабилитации.

Помочь девочкам можно следующим образом:

— положить деньги на номера +7 (922) 042-67-07 (МегаФон), +7 (982) 789-46-07 (МТС)

— перевести деньги на банковский счет:

«Запсибкомбанк»: № карты — 4333 0900 7050 3736,

«Альфа-Банк»: № карты — 4779 6461 1559 9624,

«Сбербанк» для перечисления в руб.: № карты — 4276 6700 2363 3174

«Сбербанк» для перечисления в USD: № карты — 4276 6700 2908 4117

Виталий Беспалов

#Новости#Медицина#ДЦП#Дети#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Общество
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