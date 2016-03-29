Они не сдаются: как тюменская семья борется за жизнь дочек с ДЦП

Молодые родители ни секунды не сомневались в том, что девочек надо спасать. «Когда нас выписали из больницы, и мы оказались дома, мы начали искать методы реабилитации. Наши центры отказывались принимать Есению, так как у нее судороги, — делится с NashGorod.ru мама близняшек. — Вначале хотели ехать в Китай, много читали про их клиники. В комментариях увидела, что одна мама рекомендует метод Домана. Стали читать информацию о нем и поняли, что это то, что нам надо. За 4 дня собрали около 200 тысяч рублей, чтобы оказаться в Москве на обучении по этому методу, на которое приехали руководители Института достижения человеческих потенциалов из США».