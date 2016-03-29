Они не сдаются: как тюменская семья борется за жизнь дочек с ДЦП

Малышки родились раньше срока, их мама Алена Шабалина находилась на исходе шестого месяца беременности. «Когда за несколько дней до родов я приходила в плохом состоянии к врачу и просила положить меня на госпитализацию, то слышала в ответ „Не сочиняй!“, — вспоминает Алена. — Помимо того, что была глубокая недоношенность, так еще и тяжелые роды. В результате чего у обеих девочек — тяжелая родовая травма. Есения родилась первая, и весь удар пришелся на нее: было сильнейшее внутреннее кровоизлияние в мозг, в результате чего ребенок получил серьезное повреждение мозга. Валерии повезло чуть больше».
Теперь из-за повреждения мозга у Есении ДЦП, эпилепсия, частичная атрофия зрительного нерва, шунтозависимая гидроцефалия. В два месяца ее прооперировали, поставили шунт в голову. Совсем скоро, 31 марта, у нее будет уже пятая операция по замене шунта. У Валерии, помимо диагноза ДЦП как и у Есении, стоит еще один — тугоухость.
Молодые родители ни секунды не сомневались в том, что девочек надо спасать. «Когда нас выписали из больницы, и мы оказались дома, мы начали искать методы реабилитации. Наши центры отказывались принимать Есению, так как у нее судороги, — делится с NashGorod.ru мама близняшек. — Вначале хотели ехать в Китай, много читали про их клиники. В комментариях увидела, что одна мама рекомендует метод Домана. Стали читать информацию о нем и поняли, что это то, что нам надо. За 4 дня собрали около 200 тысяч рублей, чтобы оказаться в Москве на обучении по этому методу, на которое приехали руководители Института достижения человеческих потенциалов из США».
За пять дней обучения родителям очень многое рассказали, объяснили, что такие дети — не умственно отсталые. «После мы 10 месяцев находились на домашней программе — дистанционно связывались с Институтом и занимались с детьми по их программе. Делали это практически круглосуточно — отец девочек уволился с работы и всецело посвятил себя детям. Приходится жить только на пособия по инвалидности», — рассказывают родители близняшек.
Круглосуточные занятия дали свои результаты: Лера стала ползать, начала слышать, девочки стали понимать речь, команды. Необходимо было продолжать интенсивное обучение и уже с детьми съездить в США, чтобы пройти осмотр, выявить плюсы и минусы развития, и на основе этих результатов сформировать новую программу реабилитации, с применением новых методов, которые подойдут конкретному ребенку. Там же проводилось обучение родителей тому, как нужно заниматься с детьми.
На первую поездку в США Шабалиным удалось собрать 11350 $. Помогали всем миром — деньги выслали организации, неравнодушные предприниматели и простые сочувствующие. Некоторые из них начинали помогать молодым родителям с распространением информации о сборе средств в интернете.
Круглосуточные занятия дали свои результаты: Лера стала ползать, начала слышать, девочки стали понимать речь, команды.
Сейчас одна из комнат в квартире Шабалиных переоборудована для того, чтобы заниматься с близняшками: установлена небольшая горка, на которой Есения учится ползать, часть стены обклеена черно-белыми квадратами, чтобы развить зрительную способность малышек. Постоянные занятие приносят положительные результаты, которые дают надежду на лучшее.
Но семье Шабалиных необходимо вновь посетить США, чтобы провести обследование девочек и составить новую программу реабилитации. Для этого нужно собрать 15500 $, чтобы оплатить перелет, проживание и услуги института. Визит отложен с конца мая на конец августа, из-за перенесенной Есенией операции и еще одной предстоящей. На данный момент не хватает еще более 9 тысяч долларов.
Родители Есении и Валерии активно ведут группу «ВКонтакте», где рассказывают о том, что происходит с их малышками, сообщают о поступлении средств и дают надежду тем родителям, чьи дети также родились с особенностями. http://vk.com/club83278350.
Но семье Шабалиных необходимо вновь посетить США, чтобы провести обследование девочек и составить новую программу реабилитации.
Помочь девочкам можно следующим образом:
— положить деньги на номера +7 (922) 042-67-07 (МегаФон), +7 (982) 789-46-07 (МТС)
— перевести деньги на банковский счет:
«Запсибкомбанк»: № карты — 4333 0900 7050 3736,
«Альфа-Банк»: № карты — 4779 6461 1559 9624,
«Сбербанк» для перечисления в руб.: № карты — 4276 6700 2363 3174
«Сбербанк» для перечисления в USD: № карты — 4276 6700 2908 4117
Виталий Беспалов