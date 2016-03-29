Худеем к лету: личный опыт тюменок

Близится лето, и вопрос «как похудеть» становится для тюменок все более актуальным. В интернете множество способов избавиться от лишних килограммов, NashGorod.ru расскажет вам о личном опыте жительниц областного центра.
Ирина, 39 лет: Однажды приятельница посоветовала мне принимать яблочный уксус, который способствует расщеплению жиров, что и ведет к похудению (1 чайную ложку уксуса на стакан воды 1–2 раза в день). Был ли результат? Нет. Наверное, это кому-нибудь и помогло или это нужно было делать при нормальном питании, а не во время жесткой диеты (зеленый чай, йогурт и…всё.). Примерно через неделю началась тошнота, рези и боли в желудке — и я остановилась. Таким образом, я не сбросила и 100 граммов, а желудок лечила долго. И, вдобавок, попала под строгий контроль над моим рационом со стороны мамы.
Ксения, 42 года: В юные годы каждая стройная девушка хочет быть еще стройнее, так как совершенству нет пределов. А для этого я выбрала самый простой способ — максимально отказываться не только от сладкого, но и вообще от еды. Первые два дня такого радикального метода были самые тяжелые, потом — полегче. Ела только «легкое» — хлебцы ржаные, отруби, яблоки, другие фрукты. Потом, через несколько дней, наступил такой период, когда разрешаешь себе, например, съесть вкусную жирную котлетку, а живот схватывает в таком спазме, что несколько таблеток анальгетиков не могут помочь. Но самое главное — кроме еды не можешь думать вообще ни о чем. Когда идешь по улице, сидишь на занятиях, едешь в автобусе, болтаешь с подружкой в голове только одна мысль — ХОЧУ ЕСТЬ!
Вероника, 37 лет: Было время, когда на рынок ворвался знаменитый во всем мире бренд. Распространители-сетевики буквально могли просочиться в закрытую дверь, чтобы навязать свой товар. В городе никто не удивлялся, если на костюме или платье мужчин и женщин был значок «Хочешь похудеть? Спроси меня как!». И я поддалась всеобщему азарту и пропила курс. Заплатила огромные деньги, а ушла лишь пара килограммов. Но когда курс закончился — вес вернулся на прежний уровень.
Виктория, 32 года: В 2000-х годах в аптеках стали продаваться чаи для похудения, которые стоили немалых денег. Из чего они сделаны, и что входит в их состав — я не задумывалась. Слабительный и мочегонный эффект я растолковала как побочный. Ведь я была уверена, что должна похудеть, так как чай очень дорогой! В итоге вес остался прежним. Но чаю спасибо — почистила кишечник. Хочу дать совет: лучший способ похудеть — ремонт своими силами по вечерам после работы и по выходным в течении 3-х месяцев в режиме «Нон-Стоп». Я, например, скинула 8 кг!
Елена, 28 лет: Однажды я решила соблюдать пост, но продержалась только месяц. Рацион был непривычный для меня — капуста, морковь, хлеб, икра кабачковая. Оказывается, без незаменимых в наше время сметаны и майонеза всё кажется таким безвкусным, что есть это невозможно. А без молочных продуктов я себе вообще жизнь не представляю! Скажу откровенно — я не наедалась, постоянно ходила голодная. Например, вроде и съела немало — огромную тарелку салата с растительным маслом, а через 1 час опять есть хочу. Видимо, это совсем пустая пища в плане калорий. Да, я похудела на 3 кг за месяц и чувствовала себя относительно легко. Но появились ощущение какой-то беспочвенной тревоги, раздражительность и слезливость, причем по пустякам или вовсе без повода. А когда я вернулась к прежнему питанию с печеньем и колбасой — все прошло, в том числе и тоска.
Надежда, 30 лет: После того, как я месяц посидела на «Кремлевской» диете без сладкого, без фруктов, я решила, что еще день — и я убью кого-нибудь от злости. Решила, что время от времени надо радовать себя глюкозкой. Выделила на это два дня в неделю. Два дня, когда можно все. Два дня разгрузочных — на кефире или яблоках. Три дня — когда можно все, кроме сладкого и мучного. Держалась так практически год. Я тогда училась в «универе», у меня было четкое расписание, соблюдать режим было легко. Еще я танцами занималась три раза в неделю. Результаты были хорошие. Держалась в одном весе. Все закончилось, когда я поехала на лето в Америку, где был совершенно другой ритм жизни, другие продукты и другие интересы. Впрочем, я и там не потолстела. Была уже привычка ограничивать себя. Сейчас у меня другие взгляды на питание.
Евгения, 32 года: Я никогда не мучила себя диетами. Держу себя в форме, ведя более-менее, активный образ жизни. Но опыт диеты был — «за компанию». С коллегами по работе мы решили дружно сесть на диету. Выбрали «цветную» — это, когда каждый день недели ешь продукты одного цвета. Первый день — белый: можно есть белую рыбу, яичный белок, курицу, рис. Обычно белые продукты содержат много углеводов, объедаться ими не стоит. Второй день — красный: употребляем в пищу красный сладкий перец, томаты, ягоды, красную фасоль. В красных фруктах и овощах, пишут специалисты, много антиоксидантов. Третий день — зеленый: здесь одна трава и огурчики. Вот кстати на этом дне мы с девочками диету закончили… Дальше идут оранжевый, фиолетовый, желтый и прозрачный (разгрузочный, на водичке) дни. Не знаю, сколько килограммов мы потеряли и потеряли ли. В общем, если худеть, то лучше вместе — такой я сделала для себя вывод — хотя бы повеселимся.
Альбина Анисина
врач-эндокринолог Государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Консультативно-диагностический центр «Эндос»:
«Прежде чем худеть, нужно сначала сходить к врачу и сдать анализы. Важно выяснить причину избыточного веса, понять эндокринные ли это причины или какие-то другие. Только потом именно врач найдет решение проблемы. Нельзя верить различным рекламам по молниеносному похудению, экстрасенсам и прочему — нельзя заниматься самолечением.
В Тюмени существует проблема детей с избыточным весом, то есть зачастую полнеют дети и подростки. Я считаю, что необходимо, чтобы сами родители правильно питались и деток правильно кормили. Откуда идет лишний вес? Газировка, гамбургеры, сухарики, которые запиваются сладкими напитками. Это, может, и нежирная пища, но это часть неправильного питания, которое и приводит к избыточному весу. Надо родителям начинать с себя».
NashGorod.ru предупреждает — не используйте сомнительные методы сбросить лишний вес. Спорт, здоровое питание и правильный образ жизни вернут вам красивое тело!