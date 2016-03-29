Худеем к лету: личный опыт тюменок

Надежда, 30 лет: После того, как я месяц посидела на «Кремлевской» диете без сладкого, без фруктов, я решила, что еще день — и я убью кого-нибудь от злости. Решила, что время от времени надо радовать себя глюкозкой. Выделила на это два дня в неделю. Два дня, когда можно все. Два дня разгрузочных — на кефире или яблоках. Три дня — когда можно все, кроме сладкого и мучного. Держалась так практически год. Я тогда училась в «универе», у меня было четкое расписание, соблюдать режим было легко. Еще я танцами занималась три раза в неделю. Результаты были хорошие. Держалась в одном весе. Все закончилось, когда я поехала на лето в Америку, где был совершенно другой ритм жизни, другие продукты и другие интересы. Впрочем, я и там не потолстела. Была уже привычка ограничивать себя. Сейчас у меня другие взгляды на питание.