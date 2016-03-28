Частный роддом: роскошь или необходимость

«Ого, в Тюмени есть частный роддом», — как-то раз заметила я вывеску на одной из улочек рядом с Первомайской. В один прекрасный день я планирую стать мамой, поэтому все, что касается «детской» темы, мне интересно. Например, в чем же принципиальные отличия частного родильного дома от государственного. И по силам ли мне стать пациенткой, если я и мой муж не олигарх и не топ-менеджер нефтяной компании.

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