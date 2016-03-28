Частный роддом: роскошь или необходимость

Как только перешагиваю через порог медицинского центра «МироМед», понимаю, что это место необычное. Если бы не вывеска, указатель «Регистратура» и барышни в халатах, я бы ни за что не догадалась, что это лечебное учреждение. Правда, есть еще один атрибут медучреждений: нужно надеть бахилы. Приятно, что они тканевые, а не целлофановые. Не порвутся, не будут шуршать.
За дверью — стойка ресепшн, предупредительные девушки изо всех сил стараются быть полезными и помочь. Уют складывается из деталей, использованных в интерьере: это и картины на тему материнства, и диваны в стиле барокко вместо стандартной угловатой мебели, и внимание, которыми тебя окружают. Сразу понимаешь, что это центр европейского уровня, отвечающий современным стандартам.
Меня встречают и приглашают на встречу с директором медицинского центра охраны здоровья семьи «МироМед» Татьяной Бояринцевой и главным врачом Ольгой Мальцевой.
Оказывается, что это семиэтажное здание — единственный и первый частный родильный дом в Тюменской области. И не только роддом, но и женская консультация. Также здесь есть отделения пластической хирургии, урологии, хирургическая коррекция веса, лабораторная диагностика и многое другое. Семьи здесь буквально проводят за руку по пути от планирования ребенка до появления его на свет. В «МироМеде» называют это «замкнутым циклом». За четыре года существования роддома здесь помогли появиться на свет более чем 700 детям.
Пожалуй, лучшая рекомендация — то, что женщины, которые родили здесь первого ребенка, возвращаются в знакомые стены снова. Интересно, почему?
«Главное, что после взаимодействия с нашими докторами и нашим центром, у женщины остается желание рожать. Условия максимально приближены к домашним, большинство родов — партнерские. Поэтому женщина чувствует себя комфортно, испытывает положительные эмоции», — объясняет Татьяна Александровна.
В «МироМеде» настаивают на том, что нужно ходить на курсы подготовки к родам и считают, что партнерские роды — это замечательно: «Слезы счастья в глазах пап, как слезы русалки, — обладают особой ценностью. Это особый, интимный момент, который важен и самым молодым папам, и строгим руководителям, которые привыкли принимать решения».
Еще одно преимущество медицинского центра — женщина, которая наблюдается в отделениях, на связи со своим врачом постоянно. И он же будет принимать у нее роды. «Для женщины это очень комфортно», — отмечает Татьяна Александровна.
Здесь нет большого потока пациентов, поэтому возможен индивидуальный подход, прием врача длится около часа. За это время женщина успеет рассказать обо всех беспокойствах и спросить все, что хочет. Однако не скажу, что в медицинском центре совсем пусто: 1–2 человека у стойки регистрации есть почти всегда, а значит «МироМед» востребован.
«После взаимодействия с нашими докторами и нашим центром, у женщины остается желание рожать. Условия максимально приближены к домашним, большинство родов — партнерские»
В «МироМеде» есть специалисты, которые занимаются лечением бесплодия. «Многие пытались вылечиться в течение 10 лет разными способами, но им это удалось только после вмешательства наших специалистов. Возможно, благодаря тому, что наши врачи, лучшие в городе, объединяют усилия для достижения общей цели, пациентка не теряется. Также у нас очень качественное оборудование — немецкое и французское», — отмечает Ольга Юрьевна.
Совсем недавно моя более опытная в материнстве коллега, писала материал о том, что нужно взять с собой в роддом. Мне, далекой от темы, это показалось рудиментом и особенностями бюджетной сферы. Может быть, в частном роддоме все эти пеленочки выдают?
Оказалось, что все не так просто. В «МироМеде» рассказали, что пакет личных вещей нужно приносить с собой вовсе не для экономии. Вместе с предметами в больницу попадает своя микрофлора.
Главный врач обратила внимание, что если раньше в больницу не пускали родственников, нельзя было брать ничего с собой, сегодня все лояльнее — есть партнерские роды, дни открытых дверей. Вмешательство домашней микрофлоры не дает вырастать больничной — идет здоровая конкуренция.
«Мама рожает в своей ночной рубашке — наверное, это приятнее, чем в казенной. Тем более, она готовилась, выбирала ее — а это вклад в те же роды. То же самое касается пеленок, памперсов, распашонок, носочков. Это приносится из дома, чтобы не было внутрибольничных инфекций», — объяснила Татьяна Александровна.
Она сказала, что в «МироМеде» стараются заботиться о пациентках даже в мелочах: подбирают коечки для новорожденных по цвету — с розовыми или голубыми бортами. Выдают бирочки с голубыми или розовыми ремешками — это мелочь, но человек понимает, что ему внимание уделяют.
Я побывала в палатах, и могу отметить, что там очень приятно: есть стол и стулья для посетителей, кнопки вызова медсестер и врачей, холодильник, чайник, микроволновая печь, пеленальный столик, диван. В ванной комнате есть биде, душевая кабина, унитаз, махровые полотенца жизнерадостного зеленого цвета. Каждая палата «Мать и дитя» предназначена только для одной пациентки, а также ее близких, которые могут приходить в гости или находиться вместе с ней.
Конечно, на 100% домашней атмосферы в медучреждении добиться непросто, но тем не менее в палатах, коридорах, приемных в «МироМеде» очень уютно, опрятно, персонал вежливый и доброжелательный. Я сужу по тем палатам, которые мне показали и которые «ожидали» пациенток. К тому же я уверена, что каждая женщина сделает пространство более уютным и домашним, когда принесет свои вещи и разложит их по полочкам.
Главный вопрос, который волнует после столь убедительной презентации — стоимость родов. Чтобы было нагляднее, директор центра сравнивает ее с ценой самой недорогой, короткой норковой шубы. Сложная услуга «роды» разбита на части: ведение непосредственно родов (50 тысяч и 60 тысяч рублей), эпидуральная анестезия (15 тысяч рублей), медикаментозная профилактика родового травматизма — специальный гель, койко-день (6 тысяч рублей) — сюда входят осмотры врача, медикаментозное сопровождение физиологических родов, уход детского врача, питание пациентки.
Плюсы:
— прием ведут специалисты высокой квалификации с большим опытом работы;
— в клинике используют новое и современное оборудование — немецкое и французское, аппарат УЗИ экспертного класса, озонотерапия, скриннинг экспертного уровня;
— уютная, домашняя обстановка в самом медучреждении и палатах;
— пациентку окружают вниманием и заботой, даже в мелочах;
— индивидуальный подход к женщине — прием длится час, она в любое время может позвонить своему врачу;
— предоставляются персональные палаты «Мать и дитя»;
— имеется стационар для беременных женщин;
— в медицинском центре оказывают большой спектр услуг — прием врачей поликлиники, ведение беременности, лечение гинекологических заболеваний, широкий спектр гинекологических операций в том числе диагностическая лапороскопия.
Минусы:
— медицинский центр находится в зоне «тихий центр» (ограниченность в выборе общественного транспорта);
— ограниченное количество парковочных мест.
ООО МЦ «МироМед»: лицензия № ЛО-72-01-001631 от 21.11.14.
О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.