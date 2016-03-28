Бутылкой по голове: что грозит любителям бросать мусор из окон?

«Бабушка выходила из больницы, и ей кинули с восьмого этажа дома стеклянную бутылку! Спасло только то, что она была в теплой шапке! Гематома внутри и снаружи шишка. Вызвали полицию. Что за это сволочам светит? Боюсь, что дело не заведут или спустят ни на что! Считаю, что за это нужно быть наказанным!», — написала тюменка на одном из популярных городских форумов. Она уточнила, что неприятность с бабушкой случилась у поликлиники № 12, расположенной в жилом доме. Муж пенсионерки вызвал полицию, однако по «горячим следам» хулигана не нашли. По словам тюменки, состояние ее бабушки ухудшилось, ее положили в больницу, выявив сотрясение мозга.