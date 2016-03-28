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Бутылкой по голове: что грозит любителям бросать мусор из окон?

28 марта 2016, 13:39
В то время, как одни тюменцы озабочены проблемами экологии и методично сортируют мусор по разным пакетам, другие бросают его не только мимо урны, но иногда и из окон. Иногда подобная беспечность оборачивается неприятными последствиями для владельцев припаркованных у дома машин и обычных прохожих. На голову приземлились картофельные очистки или яблочный огрызок? Мало приятного, однако не смертельно. Но если кто-то решил выбросить из окна что-то более тяжелое?
Сюжет
Тюмень

«Бабушка выходила из больницы, и ей кинули с восьмого этажа дома стеклянную бутылку! Спасло только то, что она была в теплой шапке! Гематома внутри и снаружи шишка. Вызвали полицию. Что за это сволочам светит? Боюсь, что дело не заведут или спустят ни на что! Считаю, что за это нужно быть наказанным!», — написала тюменка на одном из популярных городских форумов. Она уточнила, что неприятность с бабушкой случилась у поликлиники № 12, расположенной в жилом доме. Муж пенсионерки вызвал полицию, однако по «горячим следам» хулигана не нашли. По словам тюменки, состояние ее бабушки ухудшилось, ее положили в больницу, выявив сотрясение мозга.

Удалось ли сотрудникам полиции выйти на данного любителя бросать бутылки из окон — неизвестно. Однако, как можно понять из переписки на форумах и в социальных сетях, подобные случаи в Тюмени — не редкость. Иногда шалят подростки, сбрасывая на головы прохожих яйца и пакеты с водой. В других случаях вполне взрослым гражданам лень идти до мусорного ведра, и вниз летят окурки, яблочные огрызки, банки, бутылки и прочие бытовые отходы. Случается, что из окон выбрасывают целые пакеты с мусором.

В пресс-службе УМВД России по Тюмени посоветовали в подобных случаях обращаться в полицию — в ближайший отдел или к участковому. В зависимости от степени повреждений, которые причинил выброшенный из окна мусор, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности или даже к уголовной. Статья Уголовного кодекса, которую применят к нарушителю, будет зависеть от степени тяжести вреда жизни и здоровью человека — от ст.116 УК РФ до ст. 105 УК РФ. В полиции заверили, что правоохранители в любом случае сделают все возможное, чтобы найти виновного.

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