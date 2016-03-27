Волшебный голос Enigma вновь прозвучал в Тюмени

В Тюмени вокалист вновь проявил свое более чем позитивное расположение к зрительному залу: он много шутил, рассказывал истории о своей жизни и творчестве, а иногда вообще откровенно дурачился. Отпив из бутылки, он спросил: «А вы думали, что это водка? Нет, водка будет потом, а это вода с медом!». Кстати, вероятно, в память о своих уличных выступлениях, когда еще никому не известный парень с Ямайки пробивался к мировой славе в Париже и Лондоне, Эндрю до сих пор выходит на сцену босиком.