Волшебный голос Enigma вновь прозвучал в Тюмени

Эндрю Дональдс, экс-вокалист проекта Enigma вернулся в Тюмень. Накануне ямайский музыкант выступил в нашем городе, на этот раз на сцене «Нефтяника».
В обновленном дворце культуры к началу концерта практически не осталось свободных мест. Что и неудивительно, ведь творчество темнокожего гиганта с дрэддами уникально тем, что в нем найдет что-то свое и любитель рэгги и поклонник поп-музыки или других жанров: его репертуар это кипящий коктейль из самых разнообразных стилей.
Концерт музыканта — это еще и уникальная возможность услышать в живом исполнении хиты «Enigma», проекта, остающегося, несмотря на всемирную известность, исключительно студийным. На этот раз певец порадовал слушателей мистическими хитами из альбомов «Voyageur», «Seven Lives — Many Faces» и «The Screen Behind the Mirror».
В Тюмени вокалист вновь проявил свое более чем позитивное расположение к зрительному залу: он много шутил, рассказывал истории о своей жизни и творчестве, а иногда вообще откровенно дурачился. Отпив из бутылки, он спросил: «А вы думали, что это водка? Нет, водка будет потом, а это вода с медом!». Кстати, вероятно, в память о своих уличных выступлениях, когда еще никому не известный парень с Ямайки пробивался к мировой славе в Париже и Лондоне, Эндрю до сих пор выходит на сцену босиком.
Родившийся на острове рэгги и соул Ямайке, Эндрю Дональдс очень много путешествовал, успел пожить во Франции, Германии и Англии. Отец с детства знакомил его с лучшей мировой музыкой — группой Beatles, Майклом Джексоном и Бобом Марли. Все это повлияло на молодого певца, и сейчас он в своем творчестве органично смешивает различные жанры и стили. И совершенно естественным кажется его сотрудничество с Enigma, проектом, в котором продюсер-интернационалист Мишель Крету создал сплав из, казалось бы, несовместимых вещей — современных танцевальных ритмов, монашеских хоров и этнических напевов.
О своей родине музыкант всегда говорит с большой любовью и уважением: «В Тюмени так же холодно, как тепло на Ямайке. А кто-нибудь из вас был на Ямайке?». Отрицательный ответ расстроил певца: «Ямайка — это самое прекрасное место на Земле. Хотя бы раз в жизни каждый человек должен там побывать. И если вам позвонят, когда вы там, просто скажите „мам, я на пляже“ — потому что тут везде пляж!».
Не обошлось и без песен, которые принесли Дональдсу мировую известность в самом начале его карьеры — «Mishale», «All Out Of Love» и «Simple Obsession». В дань уважения к кумирам детства Beatles и Джону Леннону музыкант исполнил нестареющий хит 1969 года «Come Together».
Певец рассказал также и о знакомстве с известным российским продюсером Максимом Фадеевым. Музыканты уже успели поработать вместе — для тюменцев Дональдс исполнил одну из их совместных песен, вошедшую в саундтрек отечественного мультфильма «Савва».
Примечательно, что таким образом пути Enigma и Максима Фадеева все-таки пересеклись — в середине девяностых Фадеев, тогда еще продюсер загадочной Линды, неоднократно упоминал в интервью о своем сотрудничестве с известным проектом. Однако Мишель Крету на вопрос о работе с российским композитором лишь удивленно пожал плечами: «А кто это такой?».
В отличии от большинства исполнителей, выступающих час-полтора, Эндрю тюменскую публику развлекал и заставлял петь и даже танцевать не меньше двух с половиной часов. По традиции, сломав «стену» между залом и сценой, он спустился к зрителям — самые решительные даже успели за это время сделать со звездой сэлфи.
Ну а после концерта самые терпеливые поклонники были вознаграждены за ожидание — через 15 минут певец вернулся на сцену, где еще около получаса раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими на память.