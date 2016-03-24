ЖК «Олимпия»: готовность № 1

В предвкушении ремонта порядка 300 жителей «Олимпии» пришли на стройплощадку, где для них была подготовлена экскурсия. В рамках встречи был запланирован осмотр квартир на выявление доработок — таким образом компания «Сибстройсервис» предложила покупателям ускорить процесс передачи квартир в собственность.
Сергей Харциенко, директор по продажам и маркетингу, прокомментировал действия своей команды: «Подписание акта приема-передачи всегда занимает время, чтобы его сократить и дать возможность начать ремонт уже весной, мы решили заранее собрать пожелания по ремонту».
Еще одним важным аргументом для встречи стал замер площадей для ремонта, многие уже начали закупать стройматериалы. «Интерьер мы планируем уже с октября, у квартиры свои особенности и хочется их подчеркнуть. Например, в зале у нас низкий подоконник, а на кухне окна в пол. Квартира получилась светлой, как нам и обещали», — поделилась впечатлениями молодая пара, из дома по улице Полевой, 105 корп. 1.
Насущными темами стали обсуждение порядка выбора управляющей компании и соседство со строительством второй очереди. Специально для диалога на экскурсию были приглашены строители и руководство офиса: сдача 550 квартир это большая ответственность, поэтому были продуманы малейшие детали, вплоть до инструкции въезда на территорию, не говоря уже о продолжении строительства жилого комплекса.
«Мы продолжаем строить вторую и третью очередь, в этом году расширили территорию „Олимпии“ и, конечно же, позаботились об удобстве проживания. Сейчас в плановом режиме делается все, чтобы улучшить жизнь первых заехавших в жилой комплекс», — в разговоре с жильцами Сергей Харциенко подчеркнул важность создания благоприятных условий для переезда. Экскурсия продлилась 5 часов, каждый получил желаемое, и теперь осталось только получить заключение государственной инспекции для ввода домов в эксплуатацию и начать счастливую «олимпийскую» жизнь.
СПРАВКА: Компания «Сибстройсервис» 23 года гарантировано строит для жителей Тюмени удобное жилье. Большой опыт в строительстве позволяет грамотно совмещать проверенные годами технологии и новые строительные тенденции. Дома компании Сибстройсервис возводятся с качественной черновой отделкой в кирпичном и панельном исполнении. И Строительство домов ведется за счет собственных средств, без привлечения банковских инвестиций. Сайт: sib72.ru