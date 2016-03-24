ЖК «Олимпия»: готовность № 1

«Мы продолжаем строить вторую и третью очередь, в этом году расширили территорию „Олимпии“ и, конечно же, позаботились об удобстве проживания. Сейчас в плановом режиме делается все, чтобы улучшить жизнь первых заехавших в жилой комплекс», — в разговоре с жильцами Сергей Харциенко подчеркнул важность создания благоприятных условий для переезда. Экскурсия продлилась 5 часов, каждый получил желаемое, и теперь осталось только получить заключение государственной инспекции для ввода домов в эксплуатацию и начать счастливую «олимпийскую» жизнь.