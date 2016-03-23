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В 2015 году в Тюмени зарегистрировано 4 случая волчанки

23 марта 2016, 14:12
На диспансерном учете в Тюменском областном кожно-венерологическом диспансере состоит 30 больных, а за 2015 год зарегистрировано 4 свежих случая. По южным территориям области больных красной волчанкой не более 10 человек. В последнее время красная волчанка стала встречаться реже.

Тем не менее, заболевание это сложное и серьезное. Оно хроническое и болеют им люди любого возраста, расы или пола. Но чаще с этой проблемой сталкиваются представительницы женского пола всех возрастов, от детского до преклонного. Заболеваемость мужчин при этом в десять раз ниже.

Ежегодно дерматологами Тюменского ОКВД регистрируются единичные случаи кожных форм красной волчанки. Обычно различают несколько видов данного заболевания: дискоидная, диссеминированная и системная красная волчанка с поражением различных органов и систем.

О причинах, симптомах и лечении этого заболевания рассказала порталу NashGorod.ru врач-дерматовенеролог ишимского филиала ГБУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» Юлия Евгеньевна Томилова.

Причины дискоидной красной волчанки

Точно выявить механизм возникновения болезни пока нельзя. Но считается, что наиболее подвержены волчанке люди, проживающие во влажном климате с холодной зимой. Несмотря на отсутствие точных причин заболевания, факторы, способствующие развитию болезни таковы: повреждения кожи, воздействие ультрафиолета, употребление некоторых медикаментов, инфекции, воздействие на кожу низких температур, болезнь Рейно.

Наиболее часто развитие заболевания сопряжено с воздействием солнечного или искусственного ультрафиолетового облучения, а также с чрезмерным охлаждением кожи или обморожениями. В таких случаях патология возникает на поврежденных участках кожных покровов.

Ультрафиолетовые лучи и инфекции угнетают защитные функции организма, вызывая выделение иммунных частиц на поверхность, и под их воздействием начинает формироваться заболевание. Почти 50% людей, страдающих волчанкой, являются светочувствительными

Симптомы дискоидной красной волчанки

На коже появляются красно-розовые отечные пятна, которые со временем становится плотными, дискообразной формы, с многочисленными небольшими чешуйками, закрепленными у основания волосяных фолликулов. Попытки удалить чешуйки вызывают болезненные ощущения у пациента. После снятия чешуек пораженная зона становится похожей на поверхность лимонной корки.

Размеры очагов поражения могут быть разными — от 5 мм и больше. Они могут располагаться как одиночно, так и множественно. Наиболее типичное расположение пятен — в области носа и щек, в форме «бабочки». Также они могут возникать в области роста волос на голове, на грудной клетке, реже — на ушных раковинах и слизистой оболочке. При обширном распространении процесса могут поражаться зона живота, плечевой пояс, спина и даже пальцы. Изредка поражаются глаза, что может проявляться в виде блефарита, конъюнктивита, кератита.

Со временем пораженная площадь расширяется, могут возникать новые участки. По краям пораженной зоны может развиваться инфильтрация, покраснение, ороговение кожи. В центральной части пораженной зоны формируется очаг атрофии: кожа становится заметно тоньше, её легко собрать в складки. Особенно стремительно атрофические изменения развиваются на участках с волосяным покровом.

Проявлением дискоидной красной волчанки является также внезапная потеря волос или облысение, или, говоря научным языком, алопеция.

Своевременное обращение к врачу остановит развитие заболевания. Болезнь может длиться несколько лет, обостряясь летом. Зимой может наступить улучшение. Иногда дискоидная красная волчанка переходит в системную красную волчанку. Это уже наиболее серьезное заболевание. При ней помимо внешних проявлений происходит поражение внутренних органов и суставов.

Лечение дискоидной красной волчанки

Лечение заболевания во многом зависит от клинической формы и провоцирующих факторов развития болезни.

К сожалению, это хроническое заболевание, которое нельзя излечить полностью. Тем не менее, современная медицина помогает избавиться от основных симптомов и даже предупредить развитие очередного обострения.

Поэтому при обнаружении первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу дерматологу, чтобы как можно раньше начать лечение и предотвратить переход заболевания в системную форму.

Для хронической дискоидной формы заболевания прогноз для жизни в большинстве случаев благоприятный. При грамотно подобранной схеме лечебных мероприятий обострений может не быть вообще.

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