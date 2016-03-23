В 2015 году в Тюмени зарегистрировано 4 случая волчанки

Размеры очагов поражения могут быть разными — от 5 мм и больше. Они могут располагаться как одиночно, так и множественно. Наиболее типичное расположение пятен — в области носа и щек, в форме «бабочки». Также они могут возникать в области роста волос на голове, на грудной клетке, реже — на ушных раковинах и слизистой оболочке. При обширном распространении процесса могут поражаться зона живота, плечевой пояс, спина и даже пальцы. Изредка поражаются глаза, что может проявляться в виде блефарита, конъюнктивита, кератита.