Путешествие из Тюмени в Нижний Новгород, или Рождество на Рождественской улице

На новогодние каникулы было решено рвануть в Нижний Новгород из Тюмени. Зачем? Потому что мы там просто никогда не были.
С билетами оказалось все не так просто. В сторону великого города мы добирались в плацкарте за 7 тысяч рублей на двоих, а вот обратно уже за 12 тысяч и в купе. Причем купе было выбрано не потому, что мы сто лет не ездили в вагонах такого формата и просто хотели понять, что изменилось за последние годы, а потому что других билетов из Нижнего в Тюмень просто не было. Были только еще дороже.
Итак, поездка началась с веселой компании в поезде. Как оказалось, весь шестиместный сегмент плацкарта занят водолеями, что нас, безусловно, сблизило. Всю дорогу мы веселились, делились плюшками и пили чай. Доехали быстро — даже не заметили пути.
Нижний встретил нас теплой погодой. Если в Тюмени как раз стояли морозы, то в городе на Волге ниже минус 12 в ночное время температура воздуха не опускалась.
Сам город просто придуман для фотографирования — повсюду надписи, небольшие статуэтки — то людей, то актеров, то животных, множество памятников и просто новогодние фигуры. Здесь полным-полно храмов и музеев, различных выставок.
От Тюмени этот город отличается холмистой местностью. Как в Нижнем живут инвалиды-колясочники, для которых в Тюмени делается так много удобств, непонятно. Весь город испещрен многометровыми лестницами и ступеньками, подъемами и спусками. Пандусов вообще не найти.
Мы разместились в старой части города на улице Рождественской. Она и правда очень праздничная, красивая, односторонняя (а поэтому совсем безопасная). Вот она на фото:
Здесь нас уже ждал хостел, проживание в котором с 6 по 9 января составило 5100 рублей. Мы заселились и почти сразу пошли изучать, где есть возможность поужинать. Как оказалось, перекусить здесь можно везде — практически в каждом доме на нашей улице расположены кафе и рестораны. Здесь, кстати, находится и тот самый ресторан «Пяткинъ», которому в прошлом году Елена Летучая поставила больше минусов, чем плюсов. Каждый вечер мы находили новое место для ужина и, поскольку гости мы неприхотливые, отрицательных отзывов никому не дадим.
Самым приятным местом общепита для нас оказался ресторан узбекской кухни «Тюбетейка». Помимо того, что там вкусная еда, нас разместили на топчанах (зал с обычными столами тоже был) — это особый колорит и ощущения. В Тюмени такого формата мы пока не встречали.
Новгородский Кремль расположился совсем недалеко от нашего хостела, рядом же разместилась знаменитая Чкаловская лестница. Эти достопримечательности мы обошли совершенно бесплатно, со всех сторон и не раз. Кстати административные здания города расположены именно на территории Кремля — им, наверное, очень удобно. Чистят снег здесь, не переставая — получается, и для градоначальников, и для туристов, посещающих достопримечательности.
Один день мы потратили на автобусную экскурсию. Автобус отъезжает от площади Минина и Пожарского — это кстати главная площадь города. Группу туристов везут по нескольким достопримечательностям, рассказывают о зажиточных купцах прошлых столетий, о том, что ряд храмов и церквей уже совсем не те, что были раньше, а восстановленные, то есть сроки сдачи их — 2012–2014 годы. На экскурсии мы особенно оценили соседство современных зданий и старых строений. Порой, они сильно контрастируют.
Обычные дома города иногда поражают своим состоянием и контрастами.
Так, например, выглядит магазин интим-товаров:
А вот такое граффити соседствует с одним из домов Максима Горького.
В таких вот домах живут люди. И таких домов в городе невероятно много. И мы после этого еще что-то говорим о тюменских бараках…
Кстати именно в Нижнем, по заверениям экскурсовода, появились первые трамваи. Об этом и на самих машинах написано. Стоит поездка в нем 20 рублей, как и в автобусе.
Самое яркое впечатление оставила, конечно же, канатная дорога. Она соединяет город Бор с Нижним Новгородом, люди ездят из маленького в большой город на работу как ялуторовчане в Тюмень, но при этом не тратят драгоценные часы в дороге. Стоит это удовольствие 90 рублей в одну сторону, дети до 7 лет едут бесплатно, но только со взрослыми, но есть и месячные абонементы.
Помимо канатной дороги в городе есть метро и метромост. Вот он идет через реку:
Подземные переходы в городе невероятно длинные, с множеством ответвлений:
А вот Горьковский автозавод, где мы надеялись увидеть ряды новеньких ГАЗ, никаких впечатлений не оставил. Он попросту не работал все праздничные дни. Да-да, объявление на двери так и сообщало: открываемся 11 января.
Автозавод находится в новой части города, там, где железнодорожный вокзал и более современные здания.
Вот такой торговый центр, например, высится напротив вокзала.
Путь домой, в Тюмень, был тихим и спокойным. В вагоне бОльшая половина купе была свободна — стояла тишина. Зато именно на этом пути нам удалось оценить обслуживание в поезде, комфорт мягкого салона купе.
Вот так Рождество в 2016 году у нас прошло на Рождественской улице.
Приятных вам путешествий!