Путешествие из Тюмени в Нижний Новгород, или Рождество на Рождественской улице

С билетами оказалось все не так просто. В сторону великого города мы добирались в плацкарте за 7 тысяч рублей на двоих, а вот обратно уже за 12 тысяч и в купе. Причем купе было выбрано не потому, что мы сто лет не ездили в вагонах такого формата и просто хотели понять, что изменилось за последние годы, а потому что других билетов из Нижнего в Тюмень просто не было. Были только еще дороже.