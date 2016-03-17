В Екатеринбург на выходные. Поездка на двоих

С учетом того, что аквапарк — это место для купания, то есть все вещи закрыты в шкафчике, а ты ходишь в одних плавках, система расчета в кафе здесь довольно продуманная: тот самый браслет на руке является неким ключом — прикладываешь его к терминалу — так и списывается сумма с баланса. Предварительно взрослым зачисляется на баланс 2000 рублей. При выходе из аквапарка эту сумму (ну, или меньше) нужно будет оплатить в кассу.