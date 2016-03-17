В Екатеринбург на выходные. Поездка на двоих

Чтобы разбавить выходные новыми красками и впечатлениями, можно выехать, например, в другой город. Один из ближайших соседей Тюмени — Екатеринбург. О том, как организовать краткосрочный отдых в городе-миллионнике, читайте в материале корреспондента NashGorod.ru.
Мой семилетний ребенок давно хотел прокатиться на настоящем поезде. Не долго думая, было принято решение посетить соседний город — Екатеринбург. Так сказать, полезно провести время и отдохнуть.
Составили план поездки: выехать из Тюмени в ночь с пятницы на субботу и вернуться в ночь с воскресенья на понедельник, чтобы утром в понедельник пойти в школу. Получалось, что мы ночь спим в поезде и приезжаем рано утром в субботу в Екатеринбург. А вечером, часов в 18, в воскресенье нам нужно ехать обратно.
Билеты в плацкартный вагон через сайт РЖД в оба конца обошлись на взрослого и ребенка в 3500 рублей, благодаря скидке на детский билет — 50%. В стоимость вошли страховка и постельное белье.
Также через интернет был забронирован недорогой двухместный номер в хостеле стоимостью 1500 рублей за 1 ночь. Местоположение было выбрано — рядом с железнодорожным вокзалом. Именно это место выбрано, потому что начать развлекательную программу можно до заселения в гостиницу (в 12 часов), а багаж при этом можно оставить в камере хранения вокзала — удобно.
Итак, в 6 утра мы в Екб, как называют его местные. Рядом с вокзалом удобно расположен МакДональдс, но только работает он с 7 утра. Пришлось час побродить по улицам и только потом завтракать.
После еды мы сдали вещи в ту самую камеру хранения на вокзале и направились на рейсовом автобусе № 1 в зоопарк. Билеты сюда кстати можно приобрести опять же через интернет, к тому же со скидкой. Сегодня сайт компании показывает, что стоимость билета для ребенка от 5 до 18 лет — 90 рублей, а взрослый — 270.
Зоопарк открывается в 10 часов, то есть нам опять пришлось часик погулять на улице.
Зато сам зоопарк нам понравился. Правда, на улице еще зима, поэтому медведи — в спячке, а еще ряд зверей переведены в зимние вольеры, на улице животных и птиц оказалось не так и много. Пару часов мы проходили в зоопарке, посмотрели, пофотографировались и поехали заселяться в наш номер.
Хостелом, как и предполагалось, оказалась обычная квартира в жилом доме, расположенном рядом с вокзалом. В нем несколько номеров, общая комната и санузел.
В нашем номере разместились: двухместная кровать, телевизор, чистое белье и полотенца.
Заселение прошло гладко.
Несколько часов мы потратили на сон и направились в еще одно развлекательное место, известное каждому тюменцу — аквапарк.
Добраться туда без личного автомобиля оказалось также несложно: рейсовый автобус и немного пешком.
А первое, что напугало там, — это очередь из желающих купаться. Она была огромной. Но стоять долго не пришлось — через полчаса мы уже были в раздевалке. Билеты кстати опять же были куплены заранее и через интернет-сервис «Группон». Итого — 1200 за два билета.
Аквапарк — это большое здание, в котором есть зоны для разных возрастов, что очень удобно. Для взрослых, например, есть большие горки, на которых захватывает дух, а для детей — горки поменьше. Есть пара кафе, в которых можно перекусить и при этом удобно наблюдать за ребенком с верхней площадки.
С учетом того, что аквапарк — это место для купания, то есть все вещи закрыты в шкафчике, а ты ходишь в одних плавках, система расчета в кафе здесь довольно продуманная: тот самый браслет на руке является неким ключом — прикладываешь его к терминалу — так и списывается сумма с баланса. Предварительно взрослым зачисляется на баланс 2000 рублей. При выходе из аквапарка эту сумму (ну, или меньше) нужно будет оплатить в кассу.
После купания возвращаемся в хостел. Здесь нас ждет ночевка.
Проспали утром почти до обеда и, собственно, пришло время выселяться.
Мы снова оставили сумку в камере хранения. Кстати стоимость этого удовольствия — 170 рублей в сутки. До отправления поезда оставалось примерно 6 часов.
Эти часы мы потратили на прогулку по городу, походы по магазинам, поездку на трамвае и метро. Для ребенка эти транспортные средства — особо интересны.
Посетили один из крупнейших торговых центров города — «Гринвич». Он намного больше нашего тюменского «Кристалла», здесь легко заблудиться и сложно что-то найти с первого раза.
Ну, а дальше — возвращаемся на вокзал и садимся в поезд на Тюмень.
Находиться в поезде с неспящим ребенком оказалось намного тяжелее. Планшета на весь путь не хватило, а про другие игры я почему-то не подумал…
Вот так легко и незамысловато можно провести выходные с сыном. Желаю всем приятного отдыха!
А как бы вы провели выходные в Екатеринбурге? Пишите в комментариях.