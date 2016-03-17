Тюменские таксисты соберутся на митинг

Недовольство работников такси вызвано навязыванием низких тарифов со стороны диспетчерских компаний. «Пассажиры сегодня нуждаются в доступной услуге, но любая цена имеет свой предел. В случае с такси эта цена в силу особенностей рынка регулируется не теми, кто выполняет эту услугу, а теми, кто владеет информационным ресурсом, т. е. диспетчерскими службами, интернет-агрегаторами и т.д. Нарушаются принципы свободной конкуренции, так как исполнитель не вовлечен в ценообразование», — рассказал Сергей Шеридан.
На митинг организаторы приглашают всех профессионалов такси — тех людей, для которых этот заработок является основным доходом.
Сложившуюся в настоящее время ситуацию на рынке перевозок в СМИ зачастую называют «демпинговой войной». Как рассказывают сами таксисты, огромное количество «случайных людей», привлеченных диспетчерскими компаниями, вызывает снижение цен и стимулирует водителей к превышению допустимых норм времени за рулем. В результате перевозчик работает по 12 часов и более в сутки, но, несмотря на это, у него зачастую не остается финансовой возможности поддерживать автомобиль в технически исправном состоянии и своевременно осуществлять обслуживание транспортного средства, не говоря уже о прохождении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а также уплате налогов и пенсионных сборов со своей деятельности.
Таксисты акцентируют внимание на том, что имеющееся положение вещей прямым образом отражается на качестве обслуживания пассажиров. По словам Сергея Шеридана, это большая проблема, особенно для молодых девушек, для женщин — они садятся в такси и боятся ехать, так как никто не может гарантировать их безопасность.
По мнению перевозчиков, работающих в такси на постоянной основе, отрасль нуждается в реформировании. «Очень большое количество людей приходит в эту профессию через нелегальный опыт. Необходимо пресекать эту практику, но необходима также и альтернатива. Должна появиться система профессионального обучения водителей такси, причем эта подготовка должна быть всесторонней, включающей техническую, контраварийную и психологическую подготовку. Такая система есть, например, в Англии, где для получения лицензии кандидат в таксисты должен пройти долгое и дорогостоящее обучение», — пояснил руководитель гильдии.
В вопросах борьбы с нелегальным извозом тюменские водители предлагают ориентироваться на опыт правительства Москвы, заключившего многостороннее соглашение с диспетчерскими компаниями о противодействии нелегалам. Меры регулирования отрасли таксомоторного извоза, со слов руководителя гильдии, применяются так же и в Кургане, где была создана комиссия по вопросам такси и начались проверки игроков рынка.
«В настоящий момент мы определяемся с датой митинга и готовимся подать соответствующее уведомление в администрацию города. Мы призываем к участию в мероприятии всех, кто считает себя таксистом. Важно, чтобы власть увидела сколько нас. Увидела, что мы есть, что мы существуем и готовы приносить пользу обществу и платить налоги» — подытожил Сергей Шеридан.