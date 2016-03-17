Тюменские таксисты соберутся на митинг

Сложившуюся в настоящее время ситуацию на рынке перевозок в СМИ зачастую называют «демпинговой войной». Как рассказывают сами таксисты, огромное количество «случайных людей», привлеченных диспетчерскими компаниями, вызывает снижение цен и стимулирует водителей к превышению допустимых норм времени за рулем. В результате перевозчик работает по 12 часов и более в сутки, но, несмотря на это, у него зачастую не остается финансовой возможности поддерживать автомобиль в технически исправном состоянии и своевременно осуществлять обслуживание транспортного средства, не говоря уже о прохождении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а также уплате налогов и пенсионных сборов со своей деятельности.