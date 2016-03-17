Louna заставили тюменцев сделать громче

Поводов для приезда у москвичей было много. Первый и самый главный из них — выход нового макси-сингла «18+», традиционно посвящённого острым проблемам современного общества и буквально сбивающего с ног хлёсткими риффами и ярким и мощным вокалом. Вышедший сравнительно недавно, сингл уже успел завоевать сердца поклонников группы, доказательством чему стало участие одной из песен — «Суперхит» — в программе «Чартова дюжина» на «Нашем Радио».
Второй повод — яркая и мощная презентация хитов группы в классической аранжировке вместе с небезызвестным симфоническим оркестром «Глобалис», уже успевшим зарекомендовать себя в работе со многими звёздами рок-музыки. Вышедший по этому поводу DVD «Песни о мире» можно было приобрести на специальной стойке для «мерча» наряду с традиционными футболками с символикой коллектива.
На протяжении двухчасового шоу слэм, сёркл-пит, мошпит и прочие «стенка на стенку» сменяли друг друга с завидной быстротой. Способствовал этому и ядрёный заряд бодрости со сцены.
Наконец третий повод — традиционная любовь музыкантов к Тюмени и его жителям. Неоднократно приезжая в областную столицу, Лу Геворкян и ее сотоварищи подчёркивали искренность и полную самоотдачу зрителей на концертах, душевный приём и прекрасную организацию в целом.
Уже в самом начале сета Лу иронично отметила перманентную смену дислокации концертных площадок в нашем городе: «Привет, Тюмень! Что, можно сказать „прощай“ Байконуру, теперь здесь йо-йо-клуб (с недавних пор в бывшем помещении клуба базируется хип -хоп-площадка Garlem — прим. авт.)? Надеюсь, что здесь всё-таки собрались не любители прочитать свои особые стихи, а поклонники именно настоящего рока, и мы прокачаем эту площадку по полной программе !» Провокационный призыв был с удовольствием подхвачен толпой зрителей, и на протяжении двухчасового шоу слэм, сёркл-пит, мошпит и прочие «стенка на стенку» сменяли друг друга с завидной быстротой. Способствовал этому и ядрёный заряд бодрости со сцены: так, хит " Мы — Louna» сменял не менее мощный «Бойцовский клуб», а после новинки «Те, кто в танке» можно было услышать нетленку «Жесты». Во время концерта были сыграны практически все хиты, зрительская энергия ощущалась почти физически и только лиричные «Штурмуя небеса» и «С тобой» способствовали краткой передышке.
Уже в самом начале сета Лу иронично отметила перманентную смену дислокации концертных площадок в нашем городе: «Привет, Тюмень! Что, можно сказать „прощай“ Байконуру, теперь здесь йо-йо-клуб?»
Стоит отметить и великолепный саппорт в лице команды Lori Lori, великолепно прокачавшей зал буквально за несколько минут. Потрясающая пластика вокалистки Марии Соколовой и шикарная ритм-секция изначально дали тот необходимый заряд бодрости, способствующий той особой свежести, которая даёт возможность подготовиться к выходу основного коллектива.
Великолепный звук, безукоризненно продуманная программа, душевная атмосфера, с одной стороны, и отличный зрительский приём позволяют надеяться, что одни из грандов российской альтернативной сцены ещё не раз вступят на подмостки тюменских клубов. Let’s Rock!