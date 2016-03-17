Louna заставили тюменцев сделать громче

Уже в самом начале сета Лу иронично отметила перманентную смену дислокации концертных площадок в нашем городе: «Привет, Тюмень! Что, можно сказать „прощай“ Байконуру, теперь здесь йо-йо-клуб (с недавних пор в бывшем помещении клуба базируется хип -хоп-площадка Garlem — прим. авт.)? Надеюсь, что здесь всё-таки собрались не любители прочитать свои особые стихи, а поклонники именно настоящего рока, и мы прокачаем эту площадку по полной программе !» Провокационный призыв был с удовольствием подхвачен толпой зрителей, и на протяжении двухчасового шоу слэм, сёркл-пит, мошпит и прочие «стенка на стенку» сменяли друг друга с завидной быстротой. Способствовал этому и ядрёный заряд бодрости со сцены: так, хит " Мы — Louna» сменял не менее мощный «Бойцовский клуб», а после новинки «Те, кто в танке» можно было услышать нетленку «Жесты». Во время концерта были сыграны практически все хиты, зрительская энергия ощущалась почти физически и только лиричные «Штурмуя небеса» и «С тобой» способствовали краткой передышке.