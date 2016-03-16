Великий пост — 2016: как не согрешить и здоровью не навредить?

Воздержанием в еде и развлечениях верующие будут готовить себя к празднованию Пасхи до 30 апреля. Однако «входить» в пост нужно правильно. О некоторых противопоказаниях для соблюдения поста рассказала доцент кафедры госпитальной терапии, врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Сторожок: «К основным противопоказаниям к соблюдению Великого поста относится беременность, тяжелые декомпенсированные заболевания. Каждый человек должен адекватно оценивать свои силы и возможности. Со школьного возраста ребенок уже вполне может соблюдать пост, если у него нет тяжелых хронических заболеваний». Тем, кто решился поститься, врач советует заранее обдумать постное меню. Ведь постные блюда могут быть и полезными и вкусными. Множество интересных постных рецептов можно найти в на кулинарных сайтах.
В основе любого постного рациона лежат соления, тушения, варения и каши, их можно дополнить салатами, фруктами, овощами, орехами, грибами и т.д. Используя эти продукты можно приготовить множество различных блюд. В рацион поста можно включить различные первые блюда без мяса. Например, вместо традиционного мясного супа можно приготовить овощной или грибной суп-пюре. Отлично разнообразят постный стол простые овощные салаты, их можно заправлять одним из растительных масел, яблочным уксусом или просто лимонным соком.
Вареный картофель также прекрасная основа для постных блюд. Его можно дополнить тушеными, маринованными, солеными или свежими овощами, жареными грибами и салатами. Бобовые (горох, фасоль, чечевица) содержат много растительного белка и хорошо утоляют чувство голода и прекрасно восполнят нехватку животного белка.
«Стоит не забывать, что начало и окончание поста должны быть максимально плавными, и это очень важный момент. Дело в том, что резкие перемены в питании могут спровоцировать обострения хронических состояний или негативно сказаться на работе пищеварения», — советует Марина Сторожок.
О духовном смысле поста рассказывает священник Григорий Мансуров: «Уместным было бы сравнение поста с физической тренировкой тела. Например, нагрузки необходимы человеку, когда он страдает избыточным весом. Это может быть утомительно, тяжело, занимать время, но это полезно. Точно так же нуждается в нагрузках и душа, особенно если человек отягчен страстями — ленью, гордостью или тщеславием. Соблюдение поста тренирует душу. Кроме того пост помогает выполнить запрет, который нарушили Адам и Ева. Однако следует помнить о том, что соблюдая пост, легко впасть в тщеславие, то есть начать думать о себе: „Я могу это сделать, я сильнее остальных“. А этого следует избегать».