Великий пост — 2016: как не согрешить и здоровью не навредить?

О духовном смысле поста рассказывает священник Григорий Мансуров: «Уместным было бы сравнение поста с физической тренировкой тела. Например, нагрузки необходимы человеку, когда он страдает избыточным весом. Это может быть утомительно, тяжело, занимать время, но это полезно. Точно так же нуждается в нагрузках и душа, особенно если человек отягчен страстями — ленью, гордостью или тщеславием. Соблюдение поста тренирует душу. Кроме того пост помогает выполнить запрет, который нарушили Адам и Ева. Однако следует помнить о том, что соблюдая пост, легко впасть в тщеславие, то есть начать думать о себе: „Я могу это сделать, я сильнее остальных“. А этого следует избегать».