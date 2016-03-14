Тюменские врачи призывают сократить количество антибиотиков в еде

В практике производства применяют более современные вещества — цефалоспорины и фторхинолоны. В обе категории препаратов входят наименования достаточно мощных лекарств широкого спектра действия. «В клинической практике остался только один препарат тетрациклинового ряда — это доксициклин. Остальные уже давно не применяются. От них, кстати, потому и отказались, что они довольно безрадостно действовали на микробиоту кишечника, — прокомментировал Эдуард Ортенберг. — Две другие категории уже более современные, они сейчас широко используются во всех разделах медицины. Очень бы не хотелось даже следы этих препаратов находить, ведь резистентность к ним создать очень легко».