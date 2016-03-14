Тюменские врачи призывают сократить количество антибиотиков в еде

Главная опасность, отметил главный клинический фармаколог Тюменской области и Уральского федерального округа Эдуард Ортенберг, в том, что антибиотики при повсеместном употреблении со временем делает микроорганизмы устойчивыми к такого вида препаратам. Как следствие, организм человека при заболевании перестает реагировать на лекарство. Также постоянное употребление антибиотиков вместе с пищей — фактор развития аллергии, возникновения бронхиальной астмы. Наконец, антибиотики серьезным образом нарушают микрофлору кишечника, лишая организм естественного иммунитета.
В сельском хозяйстве антибиотики стали незаменимым средством для прироста поголовья, для стимулирования роста и также как средство для удлиннения сроков хранения готовой продукции. В странах Евросоюза ежегодно сельхозтоваропроизводители применяют до 300 тонн антибиотиков, отметил Ортенберг. Какое количество препаратов используют их российские коллеги, эксперт сказать затруднился — такие данные в открытом доступе ему не попадались.
По словам заведующего кафедрой гигиены, экологии, эпидемиологии ТюмГМУ Александра Марченко, медики всегда рекомендуют производителям продуктов питания по максимуму заниматься вакцинацией животных, чтобы уменьшить потребность в антибиотиках.
Официальная статистика Управления Роспотребнадзора в свою очередь не фиксирует применения антибиотиков в пробах еды за последние два года.
Тем не менее, отметила руководитель надзорного ведомства Галина Шарухо, лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии региона аккредитована только на поиск антибиотиков тетрациклинового и пенициллинового ряда.
В практике производства применяют более современные вещества — цефалоспорины и фторхинолоны. В обе категории препаратов входят наименования достаточно мощных лекарств широкого спектра действия. «В клинической практике остался только один препарат тетрациклинового ряда — это доксициклин. Остальные уже давно не применяются. От них, кстати, потому и отказались, что они довольно безрадостно действовали на микробиоту кишечника, — прокомментировал Эдуард Ортенберг. — Две другие категории уже более современные, они сейчас широко используются во всех разделах медицины. Очень бы не хотелось даже следы этих препаратов находить, ведь резистентность к ним создать очень легко».
По мнению главного фармаколога УрФО, антибиотики сейчас применяют все аграрии, включая и тюменских. «Я с одной стороны не думаю, что наши тюменские производители какие-то особые злыдни, которые хотят нас всех угробить. С другой стороны — они нормальные бизнесмены, которые не хотят быть в убытке. А если весь мир сейчас выращивает конкурентную продукцию вот таким образом, то нет никаких оснований думать, что у нас в регионе работают святые голубоглазые идеалисты», — отметил он.
Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева в свою очередь подчеркнула, что использовать в пищу все-таки желательно местную продукцию, поскольку шанса столкнуться с избытком фармакологии все же меньше. Антибиотики применяют и для сохранности продукта, а потому следует выбирать товары с максимально коротким сроком хранения и даже в этом случае обязательно подвергать их термической обработке. «Антибиотики имеют свойство разрушаться под воздействием температуры. Что касается овощей и фруктов, следует приобретать сезонные и желательно местного производства, без длительных транспортировок», — прокомментировала она.
В ходе сегодняшнего круглого стола медики подготовили открытое обращение к товаропроизводителям сельхозпродукции и предприятиям быстрого питания Тюменской области с призывом сократить использование антибиотиков в продуктах питания. Оно будет направлено в правительство региона, а также Торгово- промышленную палату и Тюменскую областную Думу.