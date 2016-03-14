Тюменская областная библиотека: как это работает

Чем заняться в свободное время, если хочется умиротворения, сменить обстановку и получить интересную информацию? Предложу нетривиальный для взрослого человека вариант — сходите в библиотеку. Не стоит думать, что это что-то пропахшее книжной пылью и унылое — привет из школьных времен и студенчества. И это далеко не «третье место» прошлого века — тем более что для тюменцев работает современная и очень приятная областная научная библиотека им Д. И. Менделеева.
В один из субботних деньков я отправилась туда, чтобы испытать прелести интеллектуального досуга на себе и узнать, как организована работа библиотеки.
Буду честной, попасть туда мне удалось не с первого раза — мой дебютный поход пришелся на понедельник, когда у библиотеки выходной. Имейте это в виду. А в целом график работы культурного учреждения очень удобен для тех, кто работает в офисах — если вы соскучились по журналам и книгам, можете прийти в будни до 22, в выходные с 11 до 19.
И за это главной тюменской библиотеке жирный плюс — в отличие от многих частных учреждений она клиентоориентирована.
На пороге нас встречает урна с бахилами — их достаточно и они бесплатные. Потом мы направляемся на ресепшн, чтобы оформить читательский билет. Девушка просит паспорт и предупреждает, что если я потеряю читательский билет, изготовление нового будет уже платным — 250 рублей. Я расписываюсь в документе. «Вы готовы фотографироваться?», — спрашивает сотрудница. «Прямо здесь? Не отходя от „кассы“?», — удивляюсь я.
Действительно, никуда идти не надо — камера, пусть и с плохоньким разрешением, расположена здесь же, на стойке. Конечно, получившийся снимок вряд ли обрадует искушенных современными технологиями читателей, однако делать нечего, придется жить с таким лицом на читательском. Заветный билетик у меня в руках, и я готова двигаться дальше — открывать возможности библиотеки.
Но сначала надо сдать верхнюю одежду и оставить вещи в камере хранения — с собой сумки брать нельзя. Необходимая инфраструктура расположена на цокольном этаже. Вежливая работница гардероба принимает верхнюю одежду, и мы идем к ячейкам, которые находятся напротив. С первого раза мне не удается понять, как запереть камеру хранения. И тут мне любезно помогает гардеробщица. Она объясняет, что необходимо приложить к ячейке свой читательский и после этого повернуть ключ — ящик будет заблокирован. Чтобы открыть его, понадобится читательский билет. Что ж, это замечательно, но как я запомню номера ячеек, где оставила вещи? И снова выручает сотрудница: «Сфотографируйте ячейку». Вот такой лайфхак для посещения библиотеки.
Раньше нас сориентировали: на первом и третьем этаже находятся читальные залы с компьютерами, где можно выбрать и заказать книгу, на втором этаже электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Ельцина, где можно найти преимущественно юридическую литературу. Начинаем освоение с первого этажа. Сажусь за компьютер — темный экран, шевелю мышкой, ничего не происходит. «Не работает», — подсказывает сосед.
Пересаживаюсь за другой, прикладываю читательский к специальному устройству, благодаря чему попадаю в личный кабинет. Пытаюсь разобраться в каталоге. Допустим, я хочу почитать книги на тему моего хобби — фотография. Найти издания по ключевому слову удается не сразу — только в виде поиска «Профессиональный». Вот что значит давно не ходить в библиотеку — студенческий навык работы с каталогом начисто стерт из памяти.
Однако и здесь есть хитрость — можно заранее зайти на сайт областной библиотеки и разыскать то, что нужно, а на месте сразу заказать желанные книги.
Выбрав книги, заказываю их — для этого нужно всего лишь нажать специальную кнопку в программе. Дальше отслеживать статус можно будет в разделе «Мои заказы». Правда, загадочный статус «На кафедре» так и остался для меня непонятным.
Работу прерывает охрана — просит пройти «для консультации» на ресепшн. Они интересуются, с какой целью проводится фотосъемка (все это время мои действия запечатлевал фотограф) в библиотеке и объясняют, что, согласно правилам, это платная услуга. Приходится раскрыть мою миссию и сказать, что я журналист и пришла в библиотеку, чтобы провести ее тест-драйв. Однако мы не согласны с запретом съемки — это общественное место, поэтому согласно законодательству фотографировать здесь можно. После долгих препирательств, объяснений, что мы вообще-то положительно настроены к библиотеке (были), и написанного заявления, съемку нам разрешают.
За время пока шло общение с охраной, заказ на книги был выполнен. Не зная, как это работает, я рассчитывала увидеть на специальном экране номер своего читательского, но не дождалась его — обратилась к сотруднику за кафедрой, она сказала, что книги уже здесь. У меня взяли читательский, приложили к сканирующему устройству и после этого выдали издания. В среднем, как сказали библиотекари, заказ на книги выполняется за 10 минут. Книги из зала выносить нельзя.
В библиотеке тихо и спокойно, несмотря на то, что рядом занимаются слушатели программы «Расширяя горизонты». Можно найти по-настоящему интересные и увлекательные издания, которые позволят расширить кругозор и скоротать время с пользой.
Нам не удалось протестировать работу столовой, которая закрылась в 17 часов. Однако, по отзывам я знаю, что здесь можно недорого и вкусно поесть — в меню присутствует и первое, и второе, и салаты, и выпечка. Полноценный обед обойдется здесь в примерно 150 рублей. Я заметила, что после закрытия столовой, зал со столиками остается местом встреч: сюда пришли девушки, захватив с собой пиццу известной сети.
Пожалуй, главное, что поражает каждого, кто впервые приходит в эту библиотеку — ее современность, красота, hi-tech интерьер. Но главное, что она живет — в субботу, когда я была там, проходило заседание фотоклуба, занимались повышением компьютерной грамотности пожилые люди, за компьютерами работали (и развлекались) читатели. На третьем этаже в футуристических круглых креслах кто-то смотрел фильм. К стойке ресепшн постоянно подходили читатели с вопросами о поиске определенных книг.
Плюсы:
— многие операции автоматизированы — заказ и получение книг, пользование камерами хранения;
— моментальное изготовление читательского на месте — не надо приносить с собой фото на документы;
— удобное время работы;
— бесплатный wi-fi, а также возможность воспользоваться компьютером с выходом в интернет;
— доступны мультимедийные кресла;
— недорогая столовая с неплохой кухней;
— бесплатная вода в кулере (стаканчики есть), бахилы;
— широкий спектр платных услуг — переплет, сканировании, редактирование и многое другое.
Минусы:
— непонятный каталог;
— множество ограничений (нельзя взять с собой в залы сумку, запрет на съемку и так далее);
— невозможность взять книги из библиотеки домой.