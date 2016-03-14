Тюменская областная библиотека: как это работает

Но сначала надо сдать верхнюю одежду и оставить вещи в камере хранения — с собой сумки брать нельзя. Необходимая инфраструктура расположена на цокольном этаже. Вежливая работница гардероба принимает верхнюю одежду, и мы идем к ячейкам, которые находятся напротив. С первого раза мне не удается понять, как запереть камеру хранения. И тут мне любезно помогает гардеробщица. Она объясняет, что необходимо приложить к ячейке свой читательский и после этого повернуть ключ — ящик будет заблокирован. Чтобы открыть его, понадобится читательский билет. Что ж, это замечательно, но как я запомню номера ячеек, где оставила вещи? И снова выручает сотрудница: «Сфотографируйте ячейку». Вот такой лайфхак для посещения библиотеки.