Годы впустую: перевести из жилого в нежилое получилось только через бизнес-омбудсмена

На сегодня права предпринимателя восстановлены. Кроме этого заявитель направил в адрес Уполномоченного и губернатора Тюменской области благодарственное письмо. В нем говорится, что только благодаря участию Уполномоченного, ее принципиальной позиции по защите прав, профессионализму и отзывчивости администрация признал свою неправоту и принял законное решение. «Не сомневаюсь, что без вмешательства Уполномоченного перевод помещения в нежилое если бы и состоялся, то очень-очень нескоро. Выражаю искреннюю благодарность за ту работу, которую делает Уполномоченный и его команда. Благодаря этому у нас — предпринимателей — есть уверенность в том, что мы не станем жертвами произвола и необоснованных требований со стороны некоторых отдельных представителей власти», — подчеркнула предприниматель.