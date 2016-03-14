Годы впустую: перевести из жилого в нежилое получилось только через бизнес-омбудсмена

Женщина объяснила, что этот процесс длится уже несколько лет: «Мы исправляем недостатки — подаем заново — отказ. Исправляем, подаем — отказ. Так было пять раз», — рассказала предприниматель. Основанием последнего отказа стало непредставление правоустанавливающих документов.
Муниципальная услуга по переводу помещений из жилого в нежилое оказывается согласно административному регламенту. «Мы с трудом нашли этот регламент. Оказывается, он не был размещен на официальном сайте. Но это еще полбеды. Регламент данного муниципального образования не соответствовал федеральному законодательству. Но именно этим, противоречащим Жилищному Кодексу регламентом, руководствуются работники администрации при оказании муниципальной услуги», — рассказала Уполномоченный по защите прав предпринимателей.
В адрес органа местного самоуправления было направлено сообщение о нарушении закона и прав предпринимателя. Однако в ответ уполномоченный получил письмо, в котором указывалось, что «административный регламент призван уточнять и дополнять положения Кодекса» и «пусть предприниматель донесет документы».
Данное требование незаконно, сообщает пресс-служба Уполномоченного: «Орган местного самоуправления истребовал у предпринимателя документы, которые он не обязан предоставлять, их подача не предусмотрена законом. Кроме этого административные регламенты в принципе не могут уточнять и дополнять основной закон. Ведь регламент, по сути — это порядок действий (решений) органа исполнительной власти, его структурных подразделений и должностных лиц, направленный на осуществление их полномочий в процессе исполнения своих функций».
Орган местного самоуправление признал допущенное нарушение лишь после многократных разъяснений незаконности требований.
«Ситуация в этом примере закончилась благополучно. После нежелания отменять незаконный отказ по нашему первому сообщению, мы едва удержались от судебного оспаривания. Положительный исход ситуации — хоть и после длительной переписки — говорит о том, что глава поселения, муниципальные служащие готовы признавать свои ошибки и исправлять их», — комментирует Лариса Невидайло.
По мнению Уполномоченного, эта ситуация — очередное доказательство того, что правовая грамотность у некоторых специалистов муниципальных органов власти оставляет желать лучшего.
На сегодня права предпринимателя восстановлены. Кроме этого заявитель направил в адрес Уполномоченного и губернатора Тюменской области благодарственное письмо. В нем говорится, что только благодаря участию Уполномоченного, ее принципиальной позиции по защите прав, профессионализму и отзывчивости администрация признал свою неправоту и принял законное решение. «Не сомневаюсь, что без вмешательства Уполномоченного перевод помещения в нежилое если бы и состоялся, то очень-очень нескоро. Выражаю искреннюю благодарность за ту работу, которую делает Уполномоченный и его команда. Благодаря этому у нас — предпринимателей — есть уверенность в том, что мы не станем жертвами произвола и необоснованных требований со стороны некоторых отдельных представителей власти», — подчеркнула предприниматель.