Роды за деньги: за или против?

Почему они выбирают платные услуги, сколько за них отдают и что в итоге получают, выяснял корреспондент NashGorod.ru.
Договор на роды обычно заключается в 35–36 недель беременности в перинатальном центре, и на 37 неделе во втором и третьем роддомах Тюмени. Документ включает в себя все необходимые лабораторные и инструментальные исследования и позволяет выбрать конкретного врача по желанию беременной или по рекомендации специалиста, заключающего договор. При этом будущая мама может спокойно продолжать наблюдаться в своей женской консультации, имея полное право в любое время суток связываться с выбранным акушером-гинекологом по телефону, чтобы обсудить возникшие вопросы и при необходимости вызвать его на роды.
Встреча с врачом проводится перед заключением договора. Акушер-гинеколог общается с беременной, осуществляет ее первичный осмотр, знакомится с течением беременности по результатам записей обменной карты, исследований, заключений специалистов. Также врач и будущая мама обсуждают вопросы предстоящего родоразрешения, в том числе и возможность применения анестезии.
Сами роды ведет акушерская бригада в индивидуальном родовом зале, в котором женщина находится в течение всего периода родов и в течение двух часов после них. Потом ее с новорожденным ребенком переводят в акушерское послеродовое отделение.
«Я решила подстраховаться и оба раза рожала платно в роддоме на Даудельной. Первый раз — сама, во второй — делали плановое кесарево сечение. Мне было важно, чтобы врач сорвался и приехал ко мне хоть среди ночи, хоть в праздничный день и присутствовал рядом до самого окончания родов», — рассказывает мать двоих детей Ирина.
«Я всю беременность наблюдалась платно, а не в поликлинике по месту жительства и очень хотела заключить договор на сервисные роды. Все-таки первый ребенок, страшно. Но муж авторитетно заявил, что мы сами родим и родим бесплатно. В итоге так получилось, что во втором роддоме уже после начала схваток меня экстренно и быстро прокесарили. Так что даже хорошо, что деньги мы все-таки не отдали. По сути вышло бы ни за что, так как самого процесса родов не было», — добавляет тюменка Алена.
Исходя из последних данных, женщинам, желающим выбирать врача, который сорвется к ним по первому зову, придется отдать 32, 35 или 43 тысячи рублей в зависимости от родильного дома. Кого-то отпугивают такие цифры, а кто-то готов заплатить и больше, лишь бы с ребенком все было хорошо.
«У меня ближе к плановой дате родов начались проблемы со здоровьем. Из-за этого медперсонал третьего роддома, где я лежала, принял решение об экстренном родоразрешении. Я очень благодарна врачу, которого выбрала. Он грамотно все сделал, исключив угрозу моей жизни и жизни моего ребенка. Я нисколько не пожалела, что пошла рожать платно», — отмечает новоиспеченная мама Дарья.
«Я рожала платно в перинатальном центре на Даудельной. Ребенок у меня пока один, сравнить не с чем, но я так поняла, что особой разницы нет, платно ты идешь в роддом или бесплатно. Все зависит только от тебя. У меня подруги рожали кто где, и всем все понравилось», — делится Анастасия.
Таким образом, к плюсам сервисных родов можно отнести возможность выбора врача, которому вы доверяете, и его присутствие на родах возле вас в любое время дня и ночи. Собственно на этом плюсы их заканчиваются. Некоторые мамы отмечают, что не стоит ждать от медперсонала к себе какого-то особого отношения после родов — ведь деньги идут на счет учреждения, а не акушеркам и медсестрам. Из минусов можно выделить высокую цену и не всегда оправданные ожидания от этой услуги. Если здоровая женщина спокойно и без проблем рожает здорового малыша, она может пожалеть о потраченных деньгах, думая, что бесплатно все бы прошло точно так же. Кроме того, оплата сервисных родов не включает в себя предоставление индивидуальной палаты. За нее придется доплатить отдельно, и то при условии, что она будет свободна.