nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Роды за деньги: за или против?

11 марта 2016, 17:06
Когда приходит время, и женщина отправляется в роддом, ни одно из учреждений города не имеет права ей отказать. Даже если у будущей мамы не российское гражданство или она приехала в стационар не по месту жительства, роженица может рассчитывать на бесплатное получение необходимой медицинской помощи. Но несмотря на это, многие тюменки предпочитают отдать немалые деньги за так называемые сервисные роды.
Сюжет
Дети

Почему они выбирают платные услуги, сколько за них отдают и что в итоге получают, выяснял корреспондент NashGorod.ru.

Договор на роды обычно заключается в 35–36 недель беременности в перинатальном центре, и на 37 неделе во втором и третьем роддомах Тюмени. Документ включает в себя все необходимые лабораторные и инструментальные исследования и позволяет выбрать конкретного врача по желанию беременной или по рекомендации специалиста, заключающего договор. При этом будущая мама может спокойно продолжать наблюдаться в своей женской консультации, имея полное право в любое время суток связываться с выбранным акушером-гинекологом по телефону, чтобы обсудить возникшие вопросы и при необходимости вызвать его на роды.

Встреча с врачом проводится перед заключением договора. Акушер-гинеколог общается с беременной, осуществляет ее первичный осмотр, знакомится с течением беременности по результатам записей обменной карты, исследований, заключений специалистов. Также врач и будущая мама обсуждают вопросы предстоящего родоразрешения, в том числе и возможность применения анестезии.

Сами роды ведет акушерская бригада в индивидуальном родовом зале, в котором женщина находится в течение всего периода родов и в течение двух часов после них. Потом ее с новорожденным ребенком переводят в акушерское послеродовое отделение.

«Я решила подстраховаться и оба раза рожала платно в роддоме на Даудельной. Первый раз — сама, во второй — делали плановое кесарево сечение. Мне было важно, чтобы врач сорвался и приехал ко мне хоть среди ночи, хоть в праздничный день и присутствовал рядом до самого окончания родов», — рассказывает мать двоих детей Ирина.

«Я всю беременность наблюдалась платно, а не в поликлинике по месту жительства и очень хотела заключить договор на сервисные роды. Все-таки первый ребенок, страшно. Но муж авторитетно заявил, что мы сами родим и родим бесплатно. В итоге так получилось, что во втором роддоме уже после начала схваток меня экстренно и быстро прокесарили. Так что даже хорошо, что деньги мы все-таки не отдали. По сути вышло бы ни за что, так как самого процесса родов не было», — добавляет тюменка Алена.

Исходя из последних данных, женщинам, желающим выбирать врача, который сорвется к ним по первому зову, придется отдать 32, 35 или 43 тысячи рублей в зависимости от родильного дома. Кого-то отпугивают такие цифры, а кто-то готов заплатить и больше, лишь бы с ребенком все было хорошо.

«У меня ближе к плановой дате родов начались проблемы со здоровьем. Из-за этого медперсонал третьего роддома, где я лежала, принял решение об экстренном родоразрешении. Я очень благодарна врачу, которого выбрала. Он грамотно все сделал, исключив угрозу моей жизни и жизни моего ребенка. Я нисколько не пожалела, что пошла рожать платно», — отмечает новоиспеченная мама Дарья.

«Я рожала платно в перинатальном центре на Даудельной. Ребенок у меня пока один, сравнить не с чем, но я так поняла, что особой разницы нет, платно ты идешь в роддом или бесплатно. Все зависит только от тебя. У меня подруги рожали кто где, и всем все понравилось», — делится Анастасия.

Таким образом, к плюсам сервисных родов можно отнести возможность выбора врача, которому вы доверяете, и его присутствие на родах возле вас в любое время дня и ночи. Собственно на этом плюсы их заканчиваются. Некоторые мамы отмечают, что не стоит ждать от медперсонала к себе какого-то особого отношения после родов — ведь деньги идут на счет учреждения, а не акушеркам и медсестрам. Из минусов можно выделить высокую цену и не всегда оправданные ожидания от этой услуги. Если здоровая женщина спокойно и без проблем рожает здорового малыша, она может пожалеть о потраченных деньгах, думая, что бесплатно все бы прошло точно так же. Кроме того, оплата сервисных родов не включает в себя предоставление индивидуальной палаты. За нее придется доплатить отдельно, и то при условии, что она будет свободна.

#Новости#Роддома#Дети#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25