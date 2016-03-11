Роды за деньги: за или против?

Таким образом, к плюсам сервисных родов можно отнести возможность выбора врача, которому вы доверяете, и его присутствие на родах возле вас в любое время дня и ночи. Собственно на этом плюсы их заканчиваются. Некоторые мамы отмечают, что не стоит ждать от медперсонала к себе какого-то особого отношения после родов — ведь деньги идут на счет учреждения, а не акушеркам и медсестрам. Из минусов можно выделить высокую цену и не всегда оправданные ожидания от этой услуги. Если здоровая женщина спокойно и без проблем рожает здорового малыша, она может пожалеть о потраченных деньгах, думая, что бесплатно все бы прошло точно так же. Кроме того, оплата сервисных родов не включает в себя предоставление индивидуальной палаты. За нее придется доплатить отдельно, и то при условии, что она будет свободна.