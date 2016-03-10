ТРЦ «Премьер» — мир покупок и хорошего настроения

Шапку для себя дочь нашла сразу. Она просто знала, что магазин Marmalato находится совсем недалеко от того места, где теплится в чашках кофе и продают вкусные блинчики. Поэтому, с этой покупкой мы определились быстро, но не удержались и, все-таки, прошлись по этажу, заглядывая в павильончики — здесь, в основном, одежда. Посмотреть и что-нибудь выбрать, честно признаюсь, есть из чего — ассортимент от современной молодежной до проверенной классики.