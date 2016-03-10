ТРЦ «Премьер» — мир покупок и хорошего настроения

Когда дома заканчиваются продукты, дочери вдруг требуется новая шапка, мужу — эспандер, а ехать далеко не хочется, мы направляемся в ТРЦ «Премьер». Он находится недалеко от дома, и все, что нужно, в нем можно купить, а заодно неплохо провести вечер пятницы. Эта пятница началась именно так.
Первым делом после тяжелого трудового дня и перед совершением покупок, мы всей семьей направились в кафе «Блинофф». Здесь вкусно кормят, нет очередей и можно посидеть в уютном, закрытом от гуляющих посетителей, местечке и определить, так сказать, план дальнейших действий.
За чашечкой кофе было принято решение направиться сначала за вещами, а завершить променад покупкой продуктов.
Шапку для себя дочь нашла сразу. Она просто знала, что магазин Marmalato находится совсем недалеко от того места, где теплится в чашках кофе и продают вкусные блинчики. Поэтому, с этой покупкой мы определились быстро, но не удержались и, все-таки, прошлись по этажу, заглядывая в павильончики — здесь, в основном, одежда. Посмотреть и что-нибудь выбрать, честно признаюсь, есть из чего — ассортимент от современной молодежной до проверенной классики.
Муж ходить по таким салонам долго не любит, поэтому мы направились в магазин спортивных товаров. А по пути нам встретился новый магазинчик с товарами стиле милитари — такой уголок для любителей охоты, спорта и туризма есть не в каждом торговом центре, а ведь желание присмотреть себе что-нибудь эдакое иногда возникает, согласитесь. В итоге приобрели мужу футболку.
Отсюда — в «Спортмастер», а там — пять минут — и найден, настолько нужный нашей семье, эспандер.
Еще на входе в торговый центр муж заметил появление таблички, которой раньше не было: «Корпорация «Центр». Сюда мы тоже решили зайти. Найти магазин труда не составило — он на цокольном этаже. Прикупив в преддверии 8 Марта фен для тети Насти (ведь она его так хотела), довольные, мы вышли из «Центра».
Только торопиться за продуктами, а потом домой как-то не хотелось… Решили подняться на третий этаж, а там, как оказалось, появилась новая игровая зона для детей. И играть там можно не только детям. Именно поэтому папа с дочкой пропали в «Игротеке» на пару часов.
А я, пользуясь случаем, направилась в кино.
Совсем недавно кинотеатр в «Премьере» увеличился на два зала. Устроившись в мягком кресле, я подремала под мелодраму, а после вышла в поисках своих домочадцев. Они к тому времени уже наигрались, прошлись по детским магазинам на третьем этаже и съели мороженое на фудкорте.
Мы обменялись впечатлениями по пути на цокольный этаж — в «МегаМарт», где и должны быть продукты, но и тут нас ждала новинка — появился магазин «Ле’Муррр»! Он очень удачно попался нам на глаза, потому что даже за кормом кошке никуда ехать сегодня не пришлось — купили здесь.
С полными пакетами продуктов и бытовой химии, мы и отдохнувшие, и уставшие, направились к выходу. Проходя мимо витрин с бижутерией и драгоценностями, я купила подарок для подруги, у которой в субботу день рождения, и, прихватив в цветочном салоне горстку гелиевых шаров, мы уже точно направились домой.
Плюсы:
— много магазинов, большой выбор товаров
— большая игровая зона
— многозальный кинотеатр
— вместительный фудкорт
Минусы:
— непросто найти место для парковки
— большие очереди в «МегаМарте»
— нет закрытой детской комнаты, где можно оставить ребенка и пойти за покупками