Где построить дом: Ирбитский тракт — лучший выбор для загородного поместья

«Единственное, что можно было бы посоветовать нашим клиентам — это все-таки выбирать участок покрупнее. У многих сложился стереотип о том, что 10–12 соток для комфортной загородной жизни достаточно. Но что на нем можно разместить? Поставил дом, баню — и вот уже почти не осталось места. И при такой территории соседей вы будете встречать так же часто, как в многоквартирном доме на лестничной площадке», — рассказал Руслан Ягущак. — «На мой взгляд оптимальный размер участка — в районе 25 соток. Разумеется, у нас в Новокаменском есть участки и по 15 соток, но основные все-таки большего размера. Как правило, наши покупатели также приобретают участок и докупают еще один по соседству, чтобы увеличить территорию. Что касается ландшафта на территории, то тут полностью на усмотрение покупателя».