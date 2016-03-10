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Где построить дом: Ирбитский тракт — лучший выбор для загородного поместья

10 марта 2016, 12:59
Перспектива переезда за город для жителей Тюмени по-прежнему остается привлекательным вариантом, несмотря на кризис в экономике. Вложить деньги в собственную землю, построить дом своей мечты и обустроить личный участок по своему желанию. Для многих это выглядит более рациональным вложением средств, нежели квартира в спальном районе. Однако, как определиться с самым главным — месторасположением будущего дома? На какие аспекты обратить внимание в первую очередь? Попробуем разобраться.

Перспектива переезда за город для жителей Тюмени по-прежнему остается привлекательным вариантом, несмотря на кризис в экономике. Вложить деньги в собственную землю, построить дом своей мечты и обустроить личный участок по своему желанию. Для многих это выглядит более рациональным вложением средств, нежели квартира в спальном районе.

Однако, как определиться с самым главным — месторасположением будущего дома? На какие аспекты обратить внимание в первую очередь? Попробуем разобраться.

Подумаем о транспорте

Начать следует с выбора подходящей транспортной магистрали. Как отмечают эксперты в загородной недвижимости, какой бы привлекательной ни была жизнь в поселке, однако, выбираться в город время от времени все равно придется.

Вблизи Тюмени не так много трасс, которые не страдали бы от загруженности транспортом и пробок. В их числе Ирбитский тракт на северо-западном направлении, одна из самых живописных и одновременно тихих загородных дорог. Когда-то, еще в XVIII и XIX веках, это было одно из важнейших направлений, сыгравшее значительную роль в развитии Тюмени. С появлением Транссибирской магистрали значение этой дороги уменьшилось. В настоящее время это трасса всего лишь областного значения и по этой причине наименее загружена из всех.

Как отметил директор Управляющей компании «Новокаменская» Руслан Ягущак, выбрать жилье на Ирбитском тракте стоит из-за выгодного расположения. «Согласно топографическим исследованиям, мы располагаемся на 30 метров выше, чем город Тюмень. Соответственно, подтопления этой территории не грозят. Кроме того из-за преимущественно северо-западного ветра пыль и вредные выбросы со стороны города до нас не долетают. Также для качества жизни очень важна чистая вода. Поселок Новокаменский ей также обеспечен, поскольку рядом находится артезианское месторождение воды», — рассказал он. — «Ну и, плюс ко всему, сама местность очень живописна: леса, пригорки, множество водоемов, а буквально в двух километрах течет Тура. Здесь чувствуешь какое-то особое умиротворение, спокойствие».

Еще одна немаловажная черта Ирбитского тракта — собственная развитая инфраструктура. Муниципальное образование Каменское в 25-ти километрах от города располагает собственной школой и детским садом в селе Каменка. Есть поблизости филиал детско- юношеской спортивной школы, лыжная база. Есть и своя церковь — памятник архитектуры, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1825 году.

Дороги и инфраструктура — важное условие выбора

На что еще нужно непременно обращать внимание при выборе участка, так это на качество предлагаемой инфраструктуры. Электричество, газопровод в поселке — немаловажные вещи, их наличие покупатель готов оценить в первую очередь. А вот на что он не всегда обращает внимание, так это на качество дорог. Сколько девелопер вложил в них на первом этапе строительства — такими они останутся до самого заселения поселка.

То же правило касается и прочей инфраструктуры: детских площадок, зон рекреации, торговых точек, детских садов и мест для прогулок. Причем внимание следует обратить не только на их наличие, но и на расположение. Если торговый объект задуман в центре поселка, никакой тихой и спокойной загородной жизни и у его соседей не получится.

По этой причине, кстати говоря, девелоперы стараются оставлять точки социальной активности несколько в стороне от места проживания людей. Так, к примеру, сделано в Новокаменском. По проекту там должны появиться спа-салон, продуктовый магазин, ресторан, спорткомплекс. Все запроектированные здания будут располагаться непосредственно у выезда из поселка. По соседству же находится искусственный водоем, который обзаведется собственной набережной для прогулок.

Участок нужен побольше «дачных» размеров

Ну а что касается конфигурации приусадебного участка, тут все зависит лишь от финансовых возможностей и пожеланий жителя.

«Единственное, что можно было бы посоветовать нашим клиентам — это все-таки выбирать участок покрупнее. У многих сложился стереотип о том, что 10–12 соток для комфортной загородной жизни достаточно. Но что на нем можно разместить? Поставил дом, баню — и вот уже почти не осталось места. И при такой территории соседей вы будете встречать так же часто, как в многоквартирном доме на лестничной площадке», — рассказал Руслан Ягущак. — «На мой взгляд оптимальный размер участка — в районе 25 соток. Разумеется, у нас в Новокаменском есть участки и по 15 соток, но основные все-таки большего размера. Как правило, наши покупатели также приобретают участок и докупают еще один по соседству, чтобы увеличить территорию. Что касается ландшафта на территории, то тут полностью на усмотрение покупателя».

Узнать больше о предложениях в Новокаменском можно на официальном сайте поселка www.uchastki-tyumen.ru.

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