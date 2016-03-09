Тюменский рекордсмен открыл X чемпионат мира по зимнему плаванию

Накануне также местные моржи провели первый тестовый заплыв в проруби, а также прошли по всей площадке от палатки для переодевания до выхода на воду. Также вечером 8 марта в Тюменской филармонии состоялся праздничный концерт для участников и гостей чемпионата.
В торжественной церемонии и поднятии флага чемпионата сегодня принимали участие глава администрации Тюмени Александр Моор, депутат Тюменской областной Думы и председатель Федерации закаливания и зимнего плавания Тюменской области Алексей Салмин, а также президент Международной ассоциации зимнего плавания Мария Юрьё-Коскинен. Поднять флаг соревнований удостоился чести рекордсмен мира по самому продолжительному пребыванию в холодной воде, россиянин Андрей Сычев. Этот рекорд пловец установил в Тюмени во время первого открытого турнира городов России, проведя чуть более часа в воде при температуре воздуха минус 25 градусов.
«Зимнее плавание — это самый демократичный вид спорта. Он доступен для людей любых возрастов. Самой младшей нашей участнице всего семь лет, самому старому пловцу — уже 91, — отметила госпожа Юрьё-Коскинен в приветственной речи. — Зимнее плавание доступно людям с любым достатком, поскольку вода бесплатна для всех. И именно потому что она бесплатна, нам всегда необходимо помнить об экологии. Я хочу, чтобы все участники сегодня, погружаясь в воду реки Тура, помнили об этом и берегли окружающую среду».
К слову, о качестве воды вновь зашла сегодня речь на брифинге с официальными лицами. Алексей Салмин в довольно негативных тонах высказался о комментаторах в интернете, которые распространяются о небезопасности плавания в Туре. Несмотря на цвет, состояние и качество воды в реке не вызывает никаких опасений у экологов и сотрудников Роспотребнадзора. «Проверять воду на основные показатели безопасности мы начали еще четыре года назад, перед подачей заявки на чемпионат. После этого неоднократно обращались в Роспотребнадзор за мониторингом исследования, — отметил Салмин. — Зимой температура воды не превышает одного градуса, потому бактериологические показатели в норме».
Набережная Туры, как и ожидалось, оказалась отличной трибуной для зрителей. Понаблюдать за соревнованиями можно издалека — с Моста Влюбленных, и вблизи — с нижнего яруса набережной.
Для участников и посетителей на набережной подготовили торговые ряды с едой, палатки для обогрева.
Отдельные стенды с сувенирами также оборудованы в холле стадиона «Геолог» на втором этаже. «Вежливые люди» на стендах в Военторге.
А для спортсменов организаторы поставили несколько мобильных бань и бочку для сауны на дровах. Как пояснили организаторы соревнований, общая практика закаливания — чередование температурной нагрузки. Кроме того, сауна — лучший способ продемонстрировать сибирское гостеприимство.
Моржи хоть и закаленные люди, однако, согреться после ледяной проруби им все же требуется. Участницам по окончании заплыва предлагают стаканчик горячего чая.
Как отметил глава старейшего клуба закаливания Тюмени «Кристалл» Сергей Сидоров, на набережной все обустроено по высшему уровню.
«Немного непривычен масштаб мероприятия. Все проходит на достаточно большой площадке, приходится далеко идти, долго спускаться вниз по ступеням. На прежних чемпионатах, в которых я участвовал, ничего подобного не было, — поделился он. — Но в то же время все организовано на высшем уровне, о заплывах объявляют громко, есть трансляция на большом экране». Вода и погодные условия по словам Сидорова в день открытия соревнований выдались просто идеальные.
Заплывы среди участников различных возрастов будут идти один за другим сегодня в течение всего дня. Церемония награждения победителей состоится в 16 часов. Вечером всем желающим гостям соревнований устроят шопинг-тур в ТЦ «Гудвин».