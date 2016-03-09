Тюменский рекордсмен открыл X чемпионат мира по зимнему плаванию

К слову, о качестве воды вновь зашла сегодня речь на брифинге с официальными лицами. Алексей Салмин в довольно негативных тонах высказался о комментаторах в интернете, которые распространяются о небезопасности плавания в Туре. Несмотря на цвет, состояние и качество воды в реке не вызывает никаких опасений у экологов и сотрудников Роспотребнадзора. «Проверять воду на основные показатели безопасности мы начали еще четыре года назад, перед подачей заявки на чемпионат. После этого неоднократно обращались в Роспотребнадзор за мониторингом исследования, — отметил Салмин. — Зимой температура воды не превышает одного градуса, потому бактериологические показатели в норме».