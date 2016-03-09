Коллекторский беспредел: под удар вымогателей попала тюменская школа

Сама Екатерина рассказала, что некоторое время назад взяла кредит в одном из банков. Тюменка планировала рассчитаться с долгом строго по графику, однако судьба распорядилась иначе — в жизни начались серьезные трудности, в том числе и финансовые. После увольнения с работы мужа и поломки автомобиля, на котором девушка подрабатывала во время декретного отпуска в такси, денежных средств перестало хватать даже на еду. Спустя несколько недель с момента первой просрочки платежа на номер телефона Екатерины стали поступать звонки с вопросами о сроках погашения долга.