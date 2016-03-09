Коллекторский беспредел: под удар вымогателей попала тюменская школа

Как рассказали представители школы, в пятницу, 4 марта, на телефоны учреждения начали поступать звонки с угрозами. Звонившие люди в грубой форме угрожали сотрудникам школы физической расправой. Звонки повторялись практически без перерыва в течение 40 минут. В связи с возможной угрозой безопасности детей, руководители учебного заведения немедленно сообщили о происходящем в полицию. «В течение 10 минут после вызова на место прибыли полицейские, а также кинологи с собакой. Помещения школы были обследованы специалистами», — пояснил заместитель директора школы по безопасности Юрий Карионов. К счастью, обошлось без эвакуации детей, отменять занятия не пришлось.
Получить комментарии УМВД по поводу произошедшего инцидента пока не удалось.
По предварительным данным, терроризировавшие школу телефонные хулиганы, оказались коллекторами, нанятыми для «восстановления долга» учителя истории Екатерины К., находящейся в данный момент в отпуске по уходу за ребенком.
Сама Екатерина рассказала, что некоторое время назад взяла кредит в одном из банков. Тюменка планировала рассчитаться с долгом строго по графику, однако судьба распорядилась иначе — в жизни начались серьезные трудности, в том числе и финансовые. После увольнения с работы мужа и поломки автомобиля, на котором девушка подрабатывала во время декретного отпуска в такси, денежных средств перестало хватать даже на еду. Спустя несколько недель с момента первой просрочки платежа на номер телефона Екатерины стали поступать звонки с вопросами о сроках погашения долга.
Конфликт достиг кульминации в начале марта. Коллекторы перешли к угрозам физической расправой, оскорбляли девушку нецензурной бранью, почти непрерывно оказывали психологическое давление. О том, что взыскатели долга начали оказывать давление на администрацию школы, Екатерина узнала от сотрудников полиции, пришедших к ней домой, чтобы взять показания.
К сожалению, случай, произошедший в тюменской школе не уникален. Как сообщает «Первый канал», некоторое время назад из-за долга медсестры без связи осталась детская больница в Ставрополе — коллекторы поставили на «автодозвон» номера нескольких отделений, включая реанимацию. В Ростовской области сотрудник из коллекторских контор обещал взорвать детский сад, в котором работала должница. В Воронеже другой горе-вымогатель грозился взорвать школьную учительницу. Один из самых вопиющих случаев произошел в конце января этого года в Ульяновске — работник коллекторской компании бросил в окно частного дома бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, от огня пострадали 56-летний мужчина, не вернувший вовремя кредит, и двухлетний ребенок.
Повлиять на ситуацию и защитить должников от произвола долговых агентств намерены парламентарии. Как сообщает «Интерфакс», соответствующий законопроект внесен в государственную думу. Новый документ ограничивает общение коллектора с должником личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками не чаще двух раз в неделю. Запрещается общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни. Кроме того, депутаты планируют законодательно запретить коллекторам применять физическую силу, угрожать причинением вреда здоровью, оказывать психологическое давление. Проект закона планируется рассмотреть уже весной этого года.