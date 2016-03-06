Школьники и безработные чаще посещают тюменские библиотеки

Это на 50 тысяч больше, чем в 2014-м.
Самые активные читатели — школьники. Специалисты централизованной городской библиотечной системы опровергают сложившееся мнение о том, что современных детей интересует только Всемирная паутина. Здесь отмечают, что детей и подростков в последние годы в библиотеках стало намного больше. Причем интересуются они не только произведениями школьной программы.
Им интересны как тюменские авторы (Владислав Крапивин, Константин Логунов, Татьяна Топоркова), так и зарубежные. В тройке лидеров самых читаемых книг у школьников: Дэниел Киз «Цветы для Элджернона», Джэром Сэлинджер «Над пропастью во ржи» и Ремарк «Три товарища».
Вторые по посещаемости — безработные и домохозяйки. Первых, как отмечают специалисты централизованной городской библиотечной системы, за последние два года в библиотеках Тюмени стало в несколько раз больше. Оно и понятно, ведь основная их задача — поиск работы в интернете, а современные храмы науки оснащены всеми современными технологиями.
Домохозяйки и мамочки в декрете — традиционно частые посетители библиотек. Правда, они там долго не засиживаются — берут книги домой.
Книжные вкусы безработных почти полностью совпадают с пристрастиями домохозяек из-за одной возрастной категории (25–40 лет). Дина Рубина, Людмила Улицкая, Татьяна Толстая, Захар Прилепин и Виктор Пелевин — самые востребованные авторы.
И последние любители почитать в храме науки — это пенсионеры. Кстати, сегодня у библиотек есть возможность доставлять книги в труднодоступные места юга области или напрямую домой читателям. Поэтому представители старшего поколения охотно пользуется услугами библиотек.
Пенсионеры как правило читают иронические детективы Дарьи Донцовой и Татьяны Устиновой.
Вот как отвечают тюменцы на вопрос: Ходите ли вы в библиотеки?
Гульнара, 35 лет, журналист: Они стали крутые, с электронными примочками…но главное — это незабываемый запах книг и печатной бумаги…переплёты старые… Мммммм….но у меня аллергия на бумагу(((( потому не хожу…а ещё времени совсем не бывает((
Дарья, 28 лет, домохозяйка: Читать с монитора я не могу, а в магазинах книги для меня непосильно дорогие. Поэтому в библиотеки я хожу часто. Как правило, чтиво беру домой, но бывает, остаюсь читать.
Юлия, 34 года, менеджер: У меня нет времени на библиотеки. Я читаю электронные книги — можно быстро скачать в смартфон, читать удобно и в автобусе, и перед сном в кровати.
Светлана, 58 лет, пенсионерка: в библиотеки я ходила раньше, когда нужно было по работе, а сейчас все читаю в интернете.
Максим, 26 лет, журналист: В библиотеки нечасто, но хожу. Порой, по работе требуется найти какую-то информацию, особенно региональной направленности, которую в интернете не найти, поэтому обращаюсь в областную научную библиотеку. Там парковка удобная, вся инфраструктура есть, компьютеры при необходимости плюс всегда подскажут и помогут.
Евгения, 32 года, владелица кафе: Я в библиотеке лет 10 не была. Все работа и дела… Но книги я, конечно, читаю. С тех пор, как подарили электронную книгу, читать стала больше. В основном, зарубежную литературу.
А вы ходите в библиотеки? И какую литературу предпочитаете? Пишите в комментариях.
Анжелика Кукушкина