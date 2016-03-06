Школьники и безработные чаще посещают тюменские библиотеки

Сегодня все говорят о том, что электронные технологии вытесняют бумажные носители. Можно скачать, записать, и просматривать в режиме онлайн любую книгу. Но, несмотря на созданные условия, в тюменских библиотеках читатели есть всегда. По данным городской централизованной библиотечной системы, в прошлом году в храмах науки побывало 850 тысяч пользователей.

Сюжет Сюжеты нашего города